CVP-Ständerat tritt zurück

Das Abstammungsrecht legt fest, wer Mutter und wer Vater eines Kindes ist. Der Ständerat will wissen, ob angesichts neuer Familienmodelle und Reproduktionsmethoden das Abstammungsrecht angepasst werden muss. Mehr...

Video Der Ständerat will den Bundesrat in der Sache entmachten. Die grosse Kammer konnte keine Entscheidung finden. So verlief die emotionale Debatte. Mehr...