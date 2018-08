Cassis: «Lassen wir den Wirtschaftsminister handeln»

Die Wogen gingen hoch, als am Mittwoch Gewerkschaftschef Paul Rechsteiner Anpassungen bei den flankierenden Massnahmen bei den Verhandlungen um ein Rahmenabkommen mit der EU kategorisch ausschloss. Rechsteiner warf dem Bundesrat «Verrat» vor, Wirtschaftsminister Schneider-Ammann konterte an einer eiligst einberufenen Pressekonferenz.

Jetzt erhält der Bundesrat öffentlich Unterstützung von einem Regierungskollegen: Aussenminister Ignazio Cassis, gerade auf Besuch in Indien, nimmt Schneider-Ammann gegenüber der «Schweizer Illustrierten» in Schutz. «Bei jeden Schwierigkeiten tauchen Ideen und Vorschläge auf. Es ist normal in einer Demokratie.» Der Freisinnige ruft zur Unterstützung seines Parteifreundes auf. «Lassen wir den Wirtschaftsminister Johann Schneider-Ammann handeln und unterstützen wir ihn, wo wir können.»

Der Bundesrat wolle jeden machbaren Weg prüfen, um die Beziehungen zur EU zu «konsolidieren», so Cassis weiter. Die Stimmung im Gremium sei bis anhin ruhig gewesen. Und die Verhandlungen bei Schneider-Ammann in guten Händen. «Mein Kollege ist erfahren. Warten wir die Resultate seiner Arbeit ab.» (hvw)