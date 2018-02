Chemische Kollateralschäden

Die Regulierung in der EU schwächt Wettbewerb und Innovation, statt sie zu fördern. Sie nützt vor allem grossen Firmen in Europa auf Kosten der Kleinen und schottet sie vor Konkurrenz aus Drittländern ab. Sich diesen Direktiven und Verordnungen anzuschliessen, wäre für die Schweizer Wirtschaft gefährlich, weil es die weltweite Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen gefährdete.

Was unter dem Stichwort «Marktzugang» als Chance verkauft wird, ist bei genauem Hinsehen oft eine Gefahr für die Schweizer Wirtschaft. Gutes Beispiel dafür ist die Europäische Chemikalien-Richtlinie Reach (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).

EGDF ist kein besonders gefährliches Produkt

Der Stoff heisst Ethylenglycol- Diformat oder kurz EGDF, die chemische Formel ist C4H6O4. Er ist ein Hilfsmittel in der Verarbeitung von Textilien und Leder. EGDF ist kein besonders gefährliches und auch nicht ein besonders teures Produkt. Ein Kilo kostet ein paar Franken. Bis vor drei Jahren stellte ein Schweizer Unternehmen EGDF noch selber her und verkaufte rund fünf Tonnen pro Jahr an Kunden in die EU.

Die EU-Verordnung Reach verlangt nun aber, dass alle Stoffe, von denen mehr als eine Tonne hergestellt oder in die EU exportiert werden, bei der Echa, der europäischen Chemikalienagentur in Helsinki, registriert werden. Dieser Prozess ist aufwendig und teuer. Jeder Stoff muss neu analysiert und dokumentiert werden und zusammen mit chemischen, physikalischen sowie bei grösseren Mengen auch mit toxikologischen Daten in einem Dossier bei der Echa eingereicht werden.

Produktion lohnt sich nicht mehr

Die Kosten für die Registrierung für den einen Stoff hätten für die Schweizer Firma rund 50 000 Franken betragen, also rund zehn Franken pro Kilo verkauftes EGDF. Ist ein Stoff registriert, kann die Echa weitere Unterlagen und Abklärungen verlangen, wenn sie das will.

Die Registrierung von EGDF hätte den Kilopreis des Stoffes des Schweizer Herstellers mehr als verdreifacht. Logisch, dass die Schweizer Firma die Produktion von EGDF einstellte. Fortan bezog sie den Stoff in Grossbritannien und belieferte so ihre Kunden. Doch Reach schlägt auch dort zu, trotz Brexit. Letztes Jahr teilte der britische Lieferant mit, die Echa habe zusätzliche Unterlagen und Tests verlangt. Diese würden mehr als 300 000 Euro kosten; deshalb überlege man sich, die Produktion einzustellen.

Viele kleine und mittlere Hersteller betroffen

Reach ist seit dem 1. Juni 2007 in Kraft. Die Pflicht zur Registrierung von chemischen Stoffen wurde schrittweise eingeführt. Zuerst die Stoffe, die in ganz grossen Mengen produziert werden. Dort ist die Registrierung zwar auch teuer. Aber die Ausgaben lassen sich auf viel grössere Mengen umlegen. Und die grossen Konzerne können sich ganze Abteilungen leisten, die sich mit der Registrierung herumschlagen. Kleinere Hersteller sind auf Gedeih und Verderb auf externe Berater angewiesen, die ein gutes Geschäft mit Reach machen.

Nun gilt die Registrierungspflicht bald auch für Stoffe, von denen bloss eine bis hundert Tonnen pro Jahr hergestellt oder verkauft werden. Bis Ende Mai müssen die neuen Unterlagen, oft mehrere hundert Seiten, in Helsinki eingereicht werden.

Das trifft viele kleine und mittlere Hersteller – sowohl in der Schweiz wie auch in der EU – und es führt nicht nur bei EGDF dazu, dass Firmen die Herstellung von Stoffen einstellen. Das verringert schlagartig den Wettbewerb, schafft Monopole bei Grossunternehmen oder führt dazu, dass eine Chemikalie gar nicht mehr erhältlich ist.

Notfallmässig 100 zusätzliche Mitarbeiter angestellt

Vor einem Jahr warnte Ulrike Rabmer-Koller, die österreichische Präsidentin der europäischen Vereinigung der kleinen und mittleren Unternehmen, an einer Tagung der chemischen Industrie in Wien eindringlich vor Reach, das die Industrie in Europa bedrohe. Sollten noch weitere eher in kleinen Mengen verwendete Stoffe wie EGDF nicht mehr oder nur noch von einem Monopolisten hergestellt werden, hat das Auswirkungen auf ganze Industrien, die auf eine Chemikalie angewiesen sind. Firmen aus Drittstaaten, zum Beispiel aus Asien, schrecken vor Reach ebenfalls zurück. Den grossen Chemiekonzernen in Europa ist das nur recht. Reach hält ihnen so die billige Konkurrenz vom Hals. Sie haben sich mit den neuen Regeln arrangiert.

Bei der Echa selber hat man dies gemerkt. Bis Ende Mai rechnet die Behörde mit bis zu 60 000 Registrierungsanträgen von 25 000 Stoffen. Letzte Woche wurde bekannt, dass notfallmässig 100 zusätzliche Mitarbeiter angestellt wurden, um die Anträge zu bearbeiten. Gleichzeitig empfiehlt die Echa nun, zehn Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie und wenige Monate vor Ablauf der Frist, die Kosten für die kleinen und mittleren Unternehmen zu senken und das Verfahren leicht vereinfachen.

Auch alle Zwischenprodukte

Der Unterschied zum herkömmlichen Umgang mit Chemikalien ist, dass mit Reach nicht nur Stoffe registriert werden müssen, die verkauft werden, sondern bereits alle Zwischenprodukte, selbst wenn sie so nie in den Handel gelangen. Die Regulierung dehnt sich also vom Markt auf den gesamten Herstellungsprozess aus. Die Folge: Es müssen sehr viel mehr Stoffe registriert werden als bisher.

Reach regelt zudem auch die Verwendung eines Stoffes. Will ein Kunde eine Chemikalie anders verwenden als zu dem Zweck, für den er registriert wurde, muss er dafür zuerst einen neuen Registrierungsprozess bei der Echa durchlaufen. Die Direktive verringert also nicht nur den Wettbewerb, sondern behindert auch die Innovation. Dies betrifft ausgerechnet den Bereich des Recyclings, wo versucht wird, innovativ Stoffe weiterzuverwenden.

Bundesamt wollte beitreten

Die Schweiz bleibt bis jetzt bei ihrem Grundsatz, nur jene Stoffe zu prüfen, die auch tatsächlich verkauft werden. Allerdings ist der Druck aus dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) heftig: Gefordert wird, man müsse die EU-Richtlinie in das Schweizer Recht übernehmen oder noch besser: sich mit einem Abkommen direkt Reach anschliessen.

Das «wäre am besten für den Schutz von Mensch und Umwelt», so das Bafu euphorisch. Die Schweiz drohe ansonsten der «Abfallkübel Europas» zu werden, es drohe ein «Imageschaden», weil die Schweiz keine «fortschrittliche Umweltpolitik» mehr betreibe, so weibelte das Bafu weiter für die Regulierung der EU.

An die wirtschaftlichen Auswirkungen dachte im Umweltamt niemand, dies, obwohl selbst der Bund mit Kosten von 200 Millionen bis zu einer Milliarde Franken rechnete. Im Gegenteil: Das Bafu behauptete in Umkehr der tatsächlichen Auswirkungen, dass Reach bei der Industrie Ressourcen schonen werde.

Der Bundesrat verabschiedete 2010 gar ein Verhandlungsmandat über ein Abkommen über den Anschluss an Reach. In der Industrie und im Parlament regte sich dagegen allerdings Widerstand. Die Einführung von Reach wäre für die chemische Industrie «existenzgefährdend», schrieb etwa der Branchenverband Scienceindustries. Und die Vereinfachungen beim Export wären bloss «gering».

Zusatzkosten von rund zwei Millionen

Es dauerte aber ganze fünf Jahre, bis der Bundesrat ein Einsehen hatte, die Beamten stoppte und entschied, die Verhandlungen «zum jetzigen Zeitpunkt nicht aktiv weiterzuverfolgen». Im Zuge der Diskussionen über ein Rahmenabkommen wurde ein Abkommen mit Reach wieder ins Spiel gebracht. An der Position der Industrie hat sich allerdings nichts geändert, gerade wegen den Erfahrungen, die man zur Zeit macht.

Insgesamt rechnet die mittelständische Schweizer Firma, die jetzt schnell eine Alternative für das EGDF suchen muss, mit Kosten von rund zwei Millionen Franken wegen Reach. Damit könnte sie die 35 wichtigsten Stoffe registrieren lassen, um die wichtigsten Kunden weiterhin zu bedienen.

Zwei Millionen alleine für die Brüsseler Chemikalien-Bürokratie. Kein Wunder, hat sie das Geschäft mit Kunden ausserhalb der EU ausgebaut. Das klappt aber nur, solange die Schweiz abseits steht.

Schweizer Firmen leiden besonders unter Reach

Das Beispiel ist kein Einzelfall. Schweizer Chemikalienhandelsfirmen, also Unternehmen, welche die Stoffe nicht selbst herstellen, leiden besonders unter Reach, da ihnen der Zugang zur Echa nicht möglich ist. Wenn sie in die EU exportieren wollen, müssen sie eine Zweigniederlassung in der EU gründen, um alle Informationen, die für ein Registrierdossier benötigt werden, in der eigenen Hand zu behalten. Die Kosten für die Registrierung bleiben enorm.

So sind Beispiele bekannt, dass ein Schweizer Händler seine Zweigniederlassung in der EU schliessen musste, weil er ein relativ breites Sortiment im Angebot hatte und sich mit den meisten Produkten im Bereich von eins bis zehn Tonnen jährlich auf dem Markt behauptete. Allein die Kosten für die Registrierung dieser Stoffe, die nun spätestens per Mai 2018 fällig würden, hätten sich auf zwei bis drei Jahresumsätze belaufen. So gehen Stellen und Umsätze verloren.

Die Bürokratie lässt nicht locker

Der eigentliche Zweck von Reach war einmal, die Bevölkerung in Europa vor gefährlichen chemischen Stoffen zu schützen. Herausgekommen ist ein bürokratisches Monster, das europaweit Arbeitsplätze in der chemischen Industrie und nachgelagerten Industrien vernichtet.

Die Schweizer Industrie ist zwar von Reach betroffen, aber solange die Schweiz bei einer eigenständigen, pragmatischen Regulierung zum Schutz von Bevölkerung und Umwelt unter Wahrung der Verhältnismässigkeit bleibt und die EU-Regulierung nicht übernommen und kein Abkommen abgeschlossen wird, bleibt sie wenigstens bei ihren Exporten in Drittländer von den schlimmsten Auswirkungen der überbordenden europäischen Bürokratie verschont.

Doch dieser Wettbewerbsvorteil ist durch den vorauseilenden Gehorsam der Bundesverwaltung in Gefahr, denn das Bafu lässt in seiner EU-Euphorie nicht locker. Es verlangt neuerdings, dass neue chemische Stoffe genau gleich nach Reach-Vorgaben registriert werden. (Basler Zeitung)