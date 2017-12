Das Leck ist weg

Es war ein Unfall mit schmerzhaften Folgen für SVP-Doyen Christoph Blocher. Die Sitzung im Fraktionszimmer unter dem Dach des Parlamentsgebäudes war eben erst fertig. Am 28. Februar glitt der SVP-Strategiechef auf einer praktisch unsichtbaren Wasserlache im Gang unter dem Glasdach aus. Schweren Gesichtsverletzungen machten eine Operation in einem Berner Spital nötig.

Was dann folgte, gleicht dem Beginn einer unendlichen Geschichte. Das Bundesamt für Bauten und Logistik rief eine Firma vor Ort, die mit Feuerwehrschläuchen versuchte, das Unwetter vom 28. Februar zu simulieren. Damals regnete es quer und äusserst heftig. Wer gezwungen war, über den Bundesplatz zu eilen, war in kürzester Zeit bis auf die Haut durchnässt, trotz Mantel. Während der halbstündigen Spritzübung und Lecksuche durch Mitarbeiter der Spezialfirma zwei Tage später drang allerdings kein einziger Tropfen ins Gebäudeinnere. Jedenfalls blieb dem Dutzend Männer, das in alle Richtungen Ausschau hielt, nichts anderes, als überall einen trocken gebliebenen Boden festzustellen. Weiter geschah – nichts.

Zubin über Bern

Das andere waren die medialen Folgen. Mit Bemerkungen über frühere Stürze Blochers liessen es Zeitungen teils zwischen den Zeilen offen, ob dem 76-jährigen SVP-Mann nicht selbst die Schuld am Unfall zuzusprechen sei. So schrieb etwa der Blick am 2. März: «Es ist nicht Blochers erster Sturz. Ende 2015 kugelte sich Blocher nach einem Fehltritt die Schulter aus, 2012 verletzte er sich nach einem Sturz auf dem Perron. Ein Youtube-Hit ist Blochers Sturz vom Tele-Züri-Podest am Sechseläuten 2005.» Formell eine nüchterne Aufzählung, der die Doppelbödigkeit kaum abzusprechen ist.

Danach kehrte Ruhe ein. Aber das Problem bestand weiter.

Es dauerte exakt bis zum Donnerstag der letzten Sessionswoche. Gerhard Pfister, der CVP-Präsident, ein glaubwürdiger Mann, schilderte die angetroffene Szenerie in seiner Kolumne in der Zuger Zeitung anschliessend so: «Das Sturmtief Zubin fordert auch Bundesbern heraus. Im dritten Stock des Bundeshauses, wo die Arbeitsplätze der Parlamentarier und die Büros der Fraktionen sind, dringt durch das Glasdach Wasser ins nicht ganz dichte Bundeshaus. Man erinnert sich: Schon vor Monaten rutschte Christoph Blocher auf einer solchen Pfütze an diesem Ort aus. Um dieses Risiko jetzt zu vermeiden, schreiten die Parlamentsdienste heute schnell zur Tat und stellen Absperrungen auf. So wird kein Parlamentarier einen Fehltritt auf der Wasserpfütze machen.»

Offenbar Sanierung notwendig

Damit wird klar: Die Wasserlache vom Februar war kein Hirngespinst und so real wie die gebrochene Nase des Verunfallten. Das moderne Glas-Metall-Dach neben der Bundeshauskuppel ist irgendwo undicht – und das Problem weiterhin akut. Die Parlamentsdienste und im Hintergrund das Bundesamt für Bauten und Logistik – mit vielen Experten, Handwerkern, Architekten, Ingenieuren und Baufachleuten, allesamt am Ende ihres Lateins – entschlossen sich, eine der ältesten Berner Spenglerei-, Sanitär- und Dachfirmen aufzubieten. Das war kurz vor Weihnachten. Am 21. Dezember stellte ein sachkundiger Angestellter der Firma Ramseyer & Dilger das Problem in Eigenregie fest und behob es. Lokal. Das Leck ist weg. Trotzdem sei seines Erachtens eine Sanierung der Glas-Stahl-Konstruktion auf ganzer Länge der Problemzone notwendig, sagt Firmeninhaber und Seniorchef Heinz Wyss.

Der Ball liegt nun wiederum beim Bundesamt für Bauten und Logistik. Vereinfacht gesagt, hat man es beim Glasdach, das bei der Sanierung des Parlamentsgebäudes bis 2008 eingezogen worden ist, mit einem Mangel zu tun, der es möglich macht, dass das Dach bei besonders garstigen Wetterlagen mit heftigem Regen und starkem Wind unterspült wird. Nötig sind dafür neben Starkregen Luftwirbel und Aufwinde. Diese Vorbedingungen für den Wassereintritt dürften es denn auch gewesen sein, die dafür sorgten, dass die Experten der ersten Spezialfirma im März am falschen Ort nach dem Leck suchten. (Basler Zeitung)