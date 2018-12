Das Wallis feiert seine Bundesrätin

Der neu gewählten CVP-Bundesrätin Viola Amherd soll am Donnerstag in ihrer Heimat Wallis ein grosser Empfang bereitet werden. Ein Extrazug wird Amherd mit ihrer Festgesellschaft via das Unterwallis nach Brig führen. Ein erster Halt ist in Saint-Maurice geplant, anschliessend wird Amherd im Hauptort Sitten empfangen.

In Brig werden rund 1200 Schülerinnen und Schüler bereitstehen, wenn die erste Verteidigungsministerin der Schweiz aus dem Zug steigt. Nach dem Festumzug und dem offiziellen Empfang durch eidgenössische, kantonale und kommunale Behördenvertreter geht es am frühen Abend in die Simplonhalle, wo ein Festbankett zu Ehren der neuen Bundesrätin serviert wird. Im Anschluss soll eine Freinacht folgen. (sda)