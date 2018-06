Das wird so wohl nichts

Wie diese AHV-Reform zum Erfolg werden soll, steht in den Sternen. Kaum hatte Bundesrat Alain Berset die Pläne des Bundesrats zur Rettung der AHV vorgestellt, wurde klar: Das wird so wohl (wieder) nichts. «Es braucht zusätzlich 53 Milliarden Franken», sagte Berset am Morgen. So viel Geld sei nötig, um den AHV-Fonds zu decken. Statt von Rentenalter soll künftig von einem «Referenzalter» die Rede sein, für Frauen soll dieses bei 65 Jahren liegen wie für Männer auch. Zwischen 62 und 70 Jahren soll die ganze AHV-Rente oder ein Teil davon bezogen werden können. Die Weiterarbeit nach 65 soll durch finanzielle Anreize staatlich gefördert werden, und zur Finanzierung soll die Mehrwertsteuer erhöht werden, und zwar um 1,5 Prozentpunkte.

Die Reaktionen von Parteien, Wirtschaft und Gewerkschaften zeigten sogleich: Hier hat man es mit dem wohl schwierigsten rein innenpolitischen Thema zu tun. Und dies bei einer Institution, die von links bis rechts im Grundsatz so unbestritten ist wie nichts anderes innerhalb der Eidgenossenschaft. Die Erhöhung des Referenzalters der Frauen und die von Berset vorgesehenen Ausgleichsmassnahmen samt Flexibilisierung des Rentenbezugs führten nun aber auch bei unbesehener Übernahme keineswegs dazu, dass die Institution Alters- und Hinterbliebenen-Versicherung nachhaltig saniert wäre. Denn der Finanzierungsbedarf der AHV würde lediglich von 53 auf rund 49 Milliarden Franken reduziert. Die Erhöhung des Rentenalters würde der AHV zwar satte zehn Milliarden Franken bringen, davon werden aber 3,8 Milliarden sogleich wieder für die Finanzierung von «Ausgleichsmassnahmen» verwendet. Um das viel grössere «Loch» zuzuschütten, müsste nach der Rechnung Bersets die Mehrwertsteuer um 1,5 Prozentpunkte rauf. Das nun aber ist politischer Zündstoff ohne Halbwertszeit, Zündstoff, der sozusagen gleich in der eigenen Hand Feuer fängt. Das war gestern genau so.

Keine Mehrheit für höhere Steuer

SP und SVP, sonst stets spinnefeind, finden sich in der gemeinsamen Forderung wieder, so gehe es mit der Mehrwertsteuererhöhung nicht. Beide sind strikte dagegen. Klar ist: Weil die Mehrwertsteuer Arm und Reich gleichermassen betrifft wie die Abfallsackgebühren, gilt diese Steuerform als unsozial, was sie – objektiv gesehen – tatsächlich auch ist.

Die SP sagt dazu kurzum, die AHV-Finanzierung ausschliesslich durch eine Mehrwertsteuererhöhung zu sichern, sei unsozial. Die Schärfe der Tonalität lässt dann kaum ein gutes Haar am Bundesratsvorschlag. Man habe es hier mit einer «Abbauvorlage» zu tun, der Bundesrat begebe sich auf Glatteis, weshalb die SP «die unsoziale und ungenügende Vorlage zurück an den Absender» schicke. Als Rückenschuss an den eigenen Bundesrat will die SP ihre Totalopposition aber nicht verstanden wissen, denn man habe es mit einem «rechts dominierten Bundesrat» zu tun, der an einer Abbauvorlage festhalte – trotz der Aussicht auf Mehreinnahmen durch die Steuervorlage 17.

Die SVP trifft sich mit der SP inhaltlich, was die Ablehnung der Mehrwertsteuererhöhung betrifft, denn die SVP verlange eine Reform, «die nicht nur durch neue Steuereinnahmen gedeckt wird». Dann beginnen in der Argumentation zur ablehnenden Haltung allerdings die frappanten Unterschiede zur SP: Bei der Verknüpfung der AHV-Vorlage mit der Steuervorlage 17 habe der Ständerat bereits ausschliesslich einnahmeseitige Massnahmen beschlossen mit der Erhöhung des Bundesanteils und der Lohnbeiträge. Die SVP verlangt nun, «dass die Anpassung des Rentenalters der Frauen auf 65 Jahre ebenfalls in die Steuervorlage eingeflochten wird». Eine Abfederung, die den Effekt der Rentenaltersangleichung praktisch wieder verpuffen lasse, lehne die SVP ab. In der Mitte können sich allein CVP und Grünliberale «mit der richtigen Stossrichtung» der Bundesratsvorlage abfinden. Für die FDP enthält die Reform «einige Forderungen aus dem Plan B der FDP wie die Angleichung des Rentenalters auf 65 Jahre». Die Mehrwertsteuererhöhung von 1,5 Prozentpunkten sei indessen inakzeptabel.

Es braucht längere Arbeitszeit

Damit ist aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Parlament bereits zum Start des Vernehmlassungsverfahrens klar: Was Bundesrat Alain Berset gestern vorgestellt hat, wird so nie den Weg vors Stimmvolk finden.

Da braucht es die extremistisch anmutende Positionierung des Gewerkschaftsbunds gar nicht erst, der gestern allen Ernstes verlautbarte, «die heutigen Probleme der Altersvorsorge können nur mit einer Erhöhung der AHV-Renten gelöst werden». Leider hat man es in der Realität aber mit einer zunehmenden Alterung der Gesellschaft zu tun, man lebt hier nicht in einer Art «Kosovo mit Vollbeschäftigung», wo bei florierender Wirtschaft und vollen Staatskassen die jüngste Gesellschaft Europas den Senioren alles ermöglichen könnte. Leider existiert das so nicht. Von Gewerkschaften bis Arbeitgeberverband bleibt eines gleich – man reicht den Kelch weiter. Sollen spätere Generationen bei katastrophalen Defiziten erkennen, dass die Probleme der Altersvorsorge nur gelöst werden, wenn an den Ursachen angesetzt wird. Höheres Rentenalter, längere Arbeitszeit heisst das. Freude bereiten solche Botschaften nicht. (Basler Zeitung)