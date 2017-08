Der «Plan B» des Wissenschaftlers

Für den an der Universität Luzern lehrenden Wirtschaftswissenschaftler Christoph Schaltegger löst die «Altersvorsorge 2020», über die am 24. September abgestimmt wird, nicht die grundlegenden Probleme des Rentensystems in der Schweiz. «Die Vorlage werkelt zwar an der Umverteilung, sie begünstigt die einen auf Kosten der anderen», so Schaltegger. «Aber ohne eine nachhaltige Sicherung der Altersvorsorge zu erreichen.» Eine Rentenreform sei aber eine generationenübergreifende Angelegenheit, weshalb sie langfristig für die nächste Generation funktionieren müsse, nicht nur für zehn Jahre wie jetzt vorgeschlagen.

Die Politik habe bei der Erarbeitung der Vorlage bloss Rentengeschenke gemacht. Der Blick fürs Wesentliche sei dann im verteilungspolitischen Durcheinander verloren gegangen, findet Schaltegger. Die Rentenerhöhung um 70 Franken für Neurentner und bis zu 226 Franken für verheiratete Neurentner stabilisiere die AHV nicht, sondern wirke als Brandbeschleuniger. «Schon 2027 kostet dieser Zuschlag mehr als eine Milliarde Franken, bis 2045 verdreifacht sich dieser Betrag», rechnet Schaltegger vor.

«Keine Alternative»?

Den Grund dafür ortet er in der Angst der Politiker vor dem Stimmbürger. Die vorliegende Reform sei deshalb nicht ausgewogen ausgefallen, denn sie baue überwiegend auf Mehreinnahmen von der jungen Generation. «Ein Nein wäre eine Chance», meint Schaltegger. «Es wäre ein Signal, dass ein verteilpolitisches Päckli mit zusätzlichem Geld, ohne das eigentliche Problem zu lösen, passé ist.»

Doch was würde bei einer Ablehnung passieren? Laut den Befürwortern gibt es «keine Alternative» zu dieser Altersreform, darum müsse man ihr zustimmen. Christoph Schaltegger widerspricht dieser Darstellung. Im politischen Prozess habe man über die grundlegenden Herausforderungen gar nicht mehr verhandelt. Er schlägt bei einem Nein vor, die Reform der Altersvorsorge in drei überschaubare Pakete aufzuteilen. Die einzelnen Schritte müssten, so der Wirtschaftswissenschaftler, in sich ausgewogen sein, also in gleicher Weise bei der Finanzierung wie bei den Leistungen ansetzen.

Ein erstes Paket sollte schnell umsetzbar sein. Für Schaltegger ginge es um die Angleichung des Rentenalters der Frauen auf 65 Jahre und die Flexibilisierung des Referenzalters für alle. Gleichzeitig könnte auf der Einnahmenseite die Mehrwertsteuer moderat angehoben werden. Vermutlich würde von der Linken gegen die Erhöhung des Frauenrentenalters das Referendum ergriffen. Das würde allerdings auch die Mehrwertsteuererhöhung zur Stabilisierung der AHV in Frage stellen.

In einem zweiten Paket müsste eine Schuldenbremse für die AHV nachgedacht werden, meint Schaltegger. «Damit lässt sich sowohl die gestiegene Lebenserwartung abbilden als auch die Finanzierung der AHV langfristig sichern.» Das bedeute keine sprunghafte Erhöhung des Rentenalters auf 67 Jahre, sondern eine langsame Anpassung in Monatsschritten – und nur falls es tatsächlich nötig wäre.

Langfristige Sicherung der AHV

Das wäre nichts Aussergewöhnliches: Zahlreiche OECD-Länder, wie zum Beispiel Italien, Schweden oder Dänemark, haben einen derartigen Mechanismus eingeführt, um ihre Altersvorsorge zu stabilisieren. Möglich wäre eine völlige Entpolitisierung durch eine Formel, welche die künftigen Renten der Wirtschaftsentwicklung und der Lebenserwartung anpasst.

Schaltegger würde allerdings einen zweistufigen Mechanismus vorziehen, der zuerst der Politik die Möglichkeit liesse, andere Massnahmen zu ergreifen, bevor das Rentenalter schrittweise angehoben würde. Unter dem Druck des Parlamentes musste Sozialminister Alain Berset ursprünglich eine solche Schuldenbremse vorschlagen. Der Taktiker im Bundesrat schlug eine Variante vor, bei der er sichergehen konnte, dass sie sowohl von links wie von rechts abgelehnt würde. Bei dieser wären im Notfall die Lohnprozente angehoben und der Mischindex, also die Rentenanpassung an die Preis- und Lohnentwicklung, ausgesetzt worden. Ersteres lehnte die Wirtschaft, Letzteres die Gewerkschaften vehement ab.

Schaltegger macht einen anderen Vorschlag. Der Auslöser für diese Schuldenbremse wäre der Stand des AHV-Fonds, jener Kasse, welche die Sicherheit der Renten garantiert. In einem 2012 für das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) ausgearbeiteten Modell wäre der Bundesrat bei einem Fondsbestand von 70 Prozent der Jahresausgaben der AHV dazu verpflichtet worden, Massnahmen auszuarbeiten, die kurzfristig mindestens das Loch in der AHV-Kasse schliessen müssten.

Erst wenn der AHV-Fonds noch weiter auf 50 Prozent sinken würde, müsste das Rentenalter in Monatsschritten angehoben werden. Damit die Opfersymmetrie gewahrt wäre, würde die Mehrwertsteuer in 0,1-Prozent-Schritten angehoben. Gemäss den damaligen Zahlen wäre es 2019 zum ersten Mal zu einer Erhöhung des Rentenalters um einen Monat gekommen. Das BSV verfolgte die Idee von Schaltegger und anderen Ökonomen nach dem Wechsel an der Spitze des Departementes nicht weiter.

Entpolitisierung der Vorsorge

Im dritten Reformschritt schlägt Schaltegger vor, auch die berufliche Vorsorge an die gestiegene Lebenserwartung anzupassen. Der Umwandlungssatz müsse gesenkt und möglichst entpolitisiert werden. Diese Grösse hängt wesentlich von der Lebenserwartung und der Wirtschaftsentwicklung ab. «Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie», so Schaltegger, «dass die Politik mit dem Umwandlungssatz und dem Mindestzins über Parameter bestimmt, die sie gar nicht beeinflussen kann.»

Solange der Umwandlungssatz gesetzlich vorgegeben sei, könne er fast nicht nach unten angepasst werden. Für Politiker gebe es immer Anreize, heutige Wähler nicht mit so einer Senkung zu behelligen und dafür die ungedeckten Checks den kommenden Generationen aufzubürden.

Die Kompensation der tieferen Monatsrenten aus dieser Säule sollte gemäss Schaltegger ausschliesslich in der zweiten Säule geschehen, zum Beispiel durch Streichung des Koordinationsabzuges, also des Betrages, der heute vom versicherten Lohn abgezogen wird, weil er bereits durch die erste Säule versichert ist. (Basler Zeitung)