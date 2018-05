Der leere Ratssaal

War da nicht was, jeweils im Mai? Doch, natürlich – Sondersession. Seit 2011 jedes Jahr, entweder Ende April, meistens aber im Mai. Mindestens die Grosse Kammer trat dann für drei oder vier Tage zusammen, um die übergrosse Last pendenter Geschäfte abzubauen. Dieses Jahr also nicht. Die Sondersession ist gestrichen. Weshalb dem so ist, weiss Mark Stucki, der Informationschef bei den Parlamentsdiensten.

«Es konnten nicht genügend Geschäfte identifiziert werden, welche die Durchführung einer Sondersession notwendig gemacht hätten», antwortet er auf Anfrage. Es harren also kaum (auch nur halbwegs) gewichtige Gesetzgebungsprojekte, die nach zügiger Behandlung rufen würden.

Nationalratspräsident Dominique de Buman (CVP, FR) bestätigt dies. «Wir haben bereits im vergangenen November entschieden, keine Sondersession durchzuführen. Dies nach einer Umfrage bei den Kommissionssekretariaten.» Die Erfahrung der Sondersession 2017 habe auch gezeigt, dass von vielen ursprünglich geplanten Geschäften letztlich nur ein Bruchteil behandlungsreif gewesen sei, ergänzt Stucki. Aufgrund dieser Ausgangslage verzichtete das 14-köpfige Büro des Nationalrats auf die Sondersession 2018. Dem Ratsbüro gehören neben dem Nationalratspräsidenten und den beiden Vizepräsidenten die vier Stimmenzähler und die insgesamt sieben Fraktionspräsidenten und -präsidentinnen an.

Glückliche Schweiz, die zu wenig Arbeit fürs Parlament hat, möchte man sich denken.

400 000 Franken gespart

Spartechnisch betrachtet ist dem Büro des Nationalrats zugutezuhalten, dass nicht der Berg von derzeit exakt 1337 Vorstössen herangezogen wird, die derzeit in beiden Kammern hängig sind. Theoretisch wären die Tagesordnungen einer Sondersession auch damit zu befrachten. Doch das kam dann doch nicht infrage. Die Vorstösse bleiben somit liegen, ein kleiner Teil davon hat erst in der regulären Sommersession mit Beginn am 28. Mai Chance auf Behandlung. Schliesslich bleibt es erfahrungsgemäss – je nach Sessionsprogramm – aussichtslos, den Pendenzenberg nachhaltig zu verkleinern. Denn neue Vorstösse müssen während Sessionen eingereicht werden. Behandelten Vorstössen steht öfters ein kurzfristiges Plus an neuen persönlichen Vorstössen gegenüber. Letztes Jahr wurden in der Sondersession vergleichsweise viele Motionen, Interpellationen und Postulate behandelt. Der Effekt war kurz. Im grossen Ganzen bewegt sich ein Berg an gut 1300 Vorstössen im längerfristigen Mittel. Grund für den Sondersessionsverzicht sind somit nicht Sparbemühungen.

De Buman sagte es gestern so: «Wenn es nicht genügend Geschäfte gibt, die zu behandeln sind, dann sparen wir.» Der Sparbetrag ist trotzdem einigermassen genau zu beziffern. Bei drei Tagen Sessionsvollbetrieb und 200 permanent anwesenden Ratsmitgliedern sind es 400 000 Franken. Gut 100 000 Franken kosten pro Tag allein schon die Taggelder von 246 Parlamentsmitglieder aus National- und Ständerat. Dass es nun zu Protesten von Parlamentariern gekommen wäre, weil diese auf ihre Sitzungsgelder verzichten müssen, davon ist nichts bekannt. Stucki sagt, seines Wissens sei es zu keinen Reklamationen gekommen.

Ausgeruht in den Freitag

2015 war das noch anders. Damals rückten die Nationalratsmitglieder zur vermeintlich viertägigen Sondersession ein. Der Nationalrat entschied dann aber kurzfristig, die Behandlungsfrist der Stromeffizienz-Initiative zu verlängern. Somit erübrigte sich die Debatte, und die Session endete einen Tag früher. Einer durchaus absurd anmutenden Debatte, ob nun angesichts der verkürzten Session für die letzte Nacht vor dem überraschend freien Tag doch noch eine Übernachtungspauschale auszurichten sei, folgte der Entscheid, genau dies müsse sein. Eine Mitte-links-Mehrheit war mit sich selbst grosszügig und stimmte für die Auszahlung der Gelder. (Basler Zeitung)