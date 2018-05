Die Berner Zahlengläubigkeit

Nur wenige Asylbewerber und Flüchtlinge finden den Weg in die Berufswelt. Auch nach vielen Jahren in der Schweiz bleibt die grosse Mehrheit der anerkannten Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen von Sozialhilfe abhängig – was für Kantone und Gemeinden eine immer höhere finanzielle Bürde ist. Vielen dieser Migranten fehlt jede anwendbare berufliche Erfahrung. Flüchtlinge auszubilden und zu integrieren, lautet darum das Rezept des Staates, um diese Menschen in die Arbeitswelt zu bringen.

Soeben hat der Bund die sogenannte Flüchtlingslehre neu lanciert und zudem seine Integrationszulage an die Kantone um insgesamt 132 Millionen Franken pro Jahr erhöht. Es ist allerdings zweifelhaft, dass damit das Problem der mangelnden Berufsintegration wesentlich entschärft werden kann. Denn deren Ursachen liegen tiefer: Asylbewerber stammen meist aus Kulturen, die einen völlig anderen Arbeitsethos kennen, in denen Aus- und Weiterbildung kaum einen Stellenwert besitzen und wo typische Schweizer Tugenden wie Pünktlichkeit oft unbekannt sind.

Doch beim Bund herrscht offenbar die Vorstellung, die berufliche Integration von Flüchtlingen gelinge, wenn man nur richtig vorgehe. Ein neuer Zauberbegriff macht die Runde: Algorithmus. Konkret soll ein Rechenverfahren helfen, die Arbeitsquote von Aslysuchenden und vorläufig Aufgenommenen zu erhöhen. Der Bund will dazu einen Pilotversuch mit tausend Personen starten: Die Verteilung von Asylbewerbern auf Kantone soll künftig aufgrund persönlicher Eigenschaften wie Alter, Geschlecht und Nationalität so erfolgen, dass die Chancen auf einen Job im zugewiesenen Kanton möglichst hoch sind.

Mit Zahlen die Zukunft berechnen?

Eine französisch sprechende Frau wird dann wohl einem Westschweizer Kanton zugeteilt, und ein junger, kräftiger Mann einem Kanton, im dem landwirtschaftliche Hilfskräfte gefragt sind. Das entsprechende «Matching» soll ein Programm erledigen. Der Bund stützt sich dabei auf eine Studie der ETH Zürich und der amerikanischen Universität Standford, laut der ein solcher Algorithmus die Arbeitsquote von Asylsuchenden in der Schweiz von 15 auf 26 Prozent erhöhen kann.

Zahlengläubigkeit ist ein weit verbreitetes Phänomen. Sie besteht unter anderem im Glauben, mathematische Verfahren könnten quasi die Zukunft berechnen und so helfen, in der Gegenwart gute Entscheidungen zu treffen. So machen etwa listige Programmentwickler immer wieder weis, mittels Algorithmen könne die Kursentwicklung von Wertpapieren vorhergesagt werden. Viele Investoren, die entsprechenden Versprechen auf den Leim gegangen sind und viel Geld verloren haben, können davon ein Lied singen.

Die «Chemie» muss stimmen

Zahlengläubigkeit besteht auch in der Annahme, Computer seien fähig, persönliche Eigenschaften und charakterliche Züge von Menschen zu erfassen und auszuwerten. Hierzu fallen einem die Behauptungen vieler Partnervermittler ein, wonach Algorithmen die Suche nach Liebe übernehmen könnten: Man müsse nur ein Programm mit Charakteristika der suchenden und der gesuchten Person füttern und – bling! – schon stehe der Traummann oder die Traumfrau vor einem. In Wahrheit können Rechenverfahren nur verarbeiten, was zahlenmässig erfassbar ist. Menschliche Zuneigung zählt sicher nicht dazu.

Auch in der Berufswelt sind vor allem charakterliche Eigenschaften und Sympathie entscheidend, ob ein Arbeitsverhältnis zustande kommt. Nur wenn die «Chemie» zwischen Chef und Mitarbeiter stimmt, kann ein solches dauerhaft bestehen. Ein Algorithmus, der auf einigen wenigen Personendaten beruht, wird die Vermittlung von Arbeitskräften kaum wesentlich erleichtern. Die Vorstellung, das ungelöste Problem der Berufsintegration von Flüchtlingen und Asylbewerbern lasse sich mit Computerprogrammen lösen, erstaunt darum. Offenbar hat die Zahlengläubigkeit auch Bundesbern erfasst. (Basler Zeitung)