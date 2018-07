Die «Erwartungen» des Bundesrats an Firmen

Seit das Parlament bei den Wahlen 2011 und vor allem 2015 bürgerlicher geworden ist, häufen sich die Versuche der Bundesverwaltung, am Parlament vorbei Recht zu setzen. Dazu eignen sich Verordnungen, Rundschreiben, Aktionspläne oder Beschlüsse von internationalen Organisationen. Wenn die UNO einen «Global Compact» (dt. weltweiter Pakt) oder Nachhaltigkeitsziele («Agenda 2030») beschliesst oder die Organisation für Wirtschaft und Entwicklung (OECD) einen «Verhaltenskodex für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung» aufstellt, dann machen sich Bundesrat und Verwaltung umgehend an deren direkte Umsetzung ohne Parlament.

Die Vertreter der Wirtschaft scheuen meist den Widerstand, weil sie befürchten, in der Öffentlichkeit an den Pranger gestellt zu werden.

Die Pilotphase

2011 überarbeitete die OECD ihren Kodex zu Leitsätzen für Unternehmensführung und machte ihn zum «umfassendsten multilateralen Verhaltenskodex für eine verantwortungsvolle Unternehmensführung». Die Beschlüsse der OECD sind zwar für Mitgliedsstaaten wie die Schweiz verbindlich, aber sie sind rechtlich nicht direkt anwendbar. Der ordentliche Weg wäre gewesen, die Leitsätze via Parlament in schweizerisches Recht zu übernehmen.

Der Bund wählte 2011 einen anderen Weg. Er startete die Umsetzung mit einer «Pilotphase». Dann schuf er 2013 auf dem Verordnungsweg, wie von der OECD vorgesehen, einen «Nationalen Kontaktpunkt» mit einem Sekretariat und einen «Beirat» aus 14 Personen, davon vier aus der Bundesverwaltung, je zwei von Arbeitgebern, Gewerkschaften, Hilfswerken, Wirtschaftsdachverbänden und aus der Wissenschaft. Der Beirat ersetzte eine seit 2012, also vor der Schaffung einer Rechtsgrundlage, bereits bestehende «Begleitgruppe».

Mit dem «Kontaktpunkt» ist seither eine Stelle vorhanden, bei der Beschwerden gegen Unternehmen mit Sitz in der Schweiz gemacht werden können. Diese «Eingaben» werden dann von der Bundesverwaltung bearbeitet, wobei am Ende «Empfehlungen» für die Parteien abgegeben werden. Ziel ist gemäss der bundesrätlichen Verordnung die «Vermittlung» zwischen den Parteien. Während der Beirat durch eine Kompetenz des Bundesrats abgedeckt ist, sind es das Sekretariat und das Eingabeverfahren nicht. Wer immer sich irgendwo auf der Welt von einem Schweizer Unternehmen falsch behandelt fühlt, kann in Bern ein Verfahren in Gang setzen.

Auf grosses Echo stiess die neue Beschwerdemöglichkeit allerdings nicht. Es werden nur wenige Eingaben pro Jahr gemacht – ihre Bearbeitung dauert dafür teilweise mehrere Jahre. Die Datenbank der OECD enthält seit 2011 16 Verfahren, die verhandelt wurden oder noch hängig sind.

Das Positionspapier

Schon bald nach der Gründung des Kontaktpunkts ist in den Jahresberichten des Beirats von Sensibilisierungsmassnahmen die Rede, die nötig seien, um die Bekanntheit der Leitsätze zu steigern. 2015 schiebt der Bundesrat auf Vorarbeiten des Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) ein «Positionspapier» zur sozialen Verantwortung von Unternehmen nach und definiert «Stossrichtungen», um das Thema bekannter zu machen. Auch dabei umgeht der Bundesrat das Parlament. Die Medienmitteilung erwähnt nur ein knapp gutgeheissenes Postulat. Das reicht als Rechtsgrundlage allerdings nicht. Vor einem Jahr veröffentlichte das Seco eine Broschüre zum Thema. Auf 36 Seiten, nach eigenen Angaben bei einer österreichischen Plattform zum gleichen Thema abgeschrieben, stehen gemäss einem Begleit-E-Mail des zuständigen Ressortleiters im Staatssekretariat für Wirtschaft, was die Erwartungen des Bundesrats gegenüber Schweizer Unternehmen sind. Sie sollen «bei ihrer gesamten Tätigkeit im In- und Ausland ihre Verantwortung» gemäss den international anerkannten Standards wie den Leitsätzen der OECD wahrnehmen.

Damit ist aus internationalen Empfehlungen schon fast schweizerisches Recht geworden, ohne dass sich das Parlament als Gesetzgeber je hätte dazu äussern können. Die Unternehmen in der Schweiz müssen ab sofort nicht nur die Gesetze einhalten, sondern auch noch die Erwartungen des Bundesrats und seiner Verwaltung erfüllen. Eine Rechtsgrundlage gibt es noch immer nur für den Beirat – aber nicht für den «Kontaktpunkt» und das dazu gehörige Sekretariat im Seco, auch nicht für das dort durchgeführte Verfahren oder die Sensibilisierungsmassnahmen.

Das Zusammenspiel

Das Seco selber stellt sich auf Anfrage auf den Standpunkt, dass die Schweiz verpflichtet sei, einen solchen «Kontaktpunkt» einzusetzen, und dass die Verordnung des Bundesrats von 2013 als Rechtsgrundlage genüge respektive 2015 vom Bundesrat mit dem Positionspapier ja ausreichend ergänzt worden sei. Die Wirtschaftsfreiheit sei mit den Tätigkeiten des Seco nicht tangiert. Immerhin: Wer die Erwartungen des Bundes nicht erfüllt, hat keine Sanktionen zu befürchten.

Genau dies will die Konzernverantwortungs-Initiative ändern. Sie wurde von jenen Hilfswerken gestartet, die unter anderem im Beirat des Kontaktpunkts dabei sind. Mit diesem Volksbegehren gäbe es ein echtes Klagerecht, und angeklagte Unternehmen müssten ihre Unschuld beweisen.

In der Sommersession gelang es den Hilfswerken mit Unterstützung bis in die FDP hinein, einen Gegenvorschlag zu verabschieden, welcher die wichtigsten Anliegen der Initiative aufnimmt. So würde im Nachhinein doch noch eine Rechtsgrundlage geschaffen, allerdings eine, welche die Wirtschaft dauernd möglichen Verfahren aussetzen würde und die Schweiz als Standort für Unternehmen unattraktiv machen würde.

Das Zusammenspiel funktioniert beinahe perfekt: Über internationale Standards und eine eifrige Bundesverwaltung wird das Terrain für eine Initiative gelegt, die im Nachhinein Rechtsgrundlagen schaffen soll, die aber über den «weichen» Charakter der am Parlament vorbei getroffenen Massnahmen hinausgehen. Finanziert wird alles vom Bund. Und die Bürgerlichen und Wirtschaftsverbände schauen zu oder machen gar mit. (Basler Zeitung)