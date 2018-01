Die SBB testet tiefere Temperatur in S-Bahn

23 Grad im Badezimmer, 20 Grad im Wohnzimmer und 17 Grad im Schlafzimmer: Dies die Faustregel von Energie Schweiz für die Temperatur in den eigenen vier Wänden. Die Wagen der Zürcher S-Bahn sind im Winter aktuell auf 22 Grad eingestellt, also 2 Grad mehr als die Empfehlung für das Wohnzimmer.

Die SBB prüft nun ab morgen bis zum 4. Februar 2018 versuchsweise eine Massnahme zur Steigerung der Energieeffizienz: In einem Testprojekt wird die Temperatur in einigen mit Flyern gekennzeichneten Wagen der ZVV-Züge auf 20 Grad Raumtemperatur verändert.

Voraussetzung ist Komfort der Fahrgäste

Voraussetzung ist, dass die Fahrgäste auch mit einer leicht tieferen Raumtemperatur weiterhin komfortabel reisen. Um dies herauszufinden, werden Reisende in Wagen mit veränderter als auch in Wagen mit unveränderter Temperatur befragt, wie sie die Temperatur im Zug empfinden. Unter www.sbb.ch/temperatur können Reisende ihre Meinung zur Temperatur und zu ihrem Komfortbefinden äussern.

Verläuft der Versuch positiv, kann einiges an Energie gespart werden: Wenn beispielsweise alle über hundert Fahrzeuge des Typs DPZ+ – das ist die erste Generation der Zürcher S-Bahn – auf 20 Grad als Richtwert eingestellt werden, ergäbe das jährlich Einsparungen von 1,6 Gigawattstunden. Dies entspricht dem Stromverbrauch von ca. 400 Haushalten. Würde die Temperatur in sämtlichen Fahrzeugen der Zürcher S-Bahn angepasst, könnten gar 3,700 Gigawattstunden Energie gespart werden – das wäre in etwa der Verbrauch der 2200-Einwohner-Gemeinde Bussnang.