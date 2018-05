Die einzig wiederkehrende Frage

Die Bedenken, man könnte in der Schweiz etwas tun, das der EU nicht passt und so das Assoziierungsabkommen von Schengen gefährden –diese Bedenken haben gestern im Nationalrat überwogen. Das Nachsehen hatten in der Debatte zur Überführung der EU-Feuerwaffenrichtlinie in schweizerisches Recht jene, die eine eigenständige Lösung anstrebten. Sie wollten am bestehenden, strengen Waffenrecht unverändert festhalten.

Sinnbildlich für diese Lösung war der Antrag des Urner Nationalrats und früheren Regierungsrats Beat Arnold (SVP). Dieser verlangte, der Bundesrat solle der EU mitteilen, «dass das aktuelle Schweizer Waffengesetz alle notwendigen Vorschriften zur Terrorbekämpfung enthält». Arnold führte aus, das vorliegende Gesetz bringe keinerlei Mehrwert und schon gar keine Sicherheitsverbesserung. «Ausgearbeitet als Lösung gegen den Terrorismus, taugt dieses Gesetz nichts. Dieses Gesetz hat einzig und allein zum Ziel, die Schweiz zu entwaffnen. Man will den Waffenbesitz so unattraktiv wie möglich machen, aber genau das ist gegen unsere Tradition und unsere Geschichte.» 67 stimmten für Arnolds Antrag, 124 dagegen.

Drohender Niedergang

Aus den Voten der Gesetzesbefürworter drangen immer wieder die in dieser Sache gefassten Vorgaben des Wirtschaftsdachverbandes Economiesuisse durch, der hinter den Kulissen vorab bei CVP- und FDP-Nationalratsmitgliedern weibelte – zugunsten der im Vergleich zum Kommissionsvorschlag schärferen Bundesratsvariante. Die Drohkulisse von Economiesuisse: Ohne Schengen-Assoziierung kann die Polizei nicht mehr auf die sicherheitsrelevanten Informationsplattformen der Schengen-Staaten zugreifen. Und: «Die Änderung des Waffenrechts sichert die Schengen-Mitgliedschaft, aus der die Schweiz einen grossen wirtschaftlichen Nutzen zieht. Eine Weigerung wäre für die Schweizer Wirtschaft mit hohen Kosten verbunden.» Es drohten wirtschaftliche Verluste von 11 Milliarden Franken, «der Rückgang der touristischen Nachfrage könnte die Schweiz aufgrund des zusätzlichen Visums im Jahr 2030 zwischen 200 bis 530 Millionen Franken kosten.»

Und so diskutierte der Rat die immer wiederkehrende Frage, wie weit die Schweiz beim Waffengesetz gehen kann, ohne Schengen zu gefährden. Oder direkt gesagt: Wie weit kann man gehen, ohne die EU zu verärgern? Was indessen in der Sache gefragt gewesen wäre, vermissten jene, die die Debatte verfolgten: Die massgeblichen Fragen nämlich, was der gerade diskutierte Paragraf in der Praxis nützt, was er bringt im Kampf gegen Terror, was er zur Früherkennung und Neutralisierung von Gefährdern beiträgt, was gegen Waffenmissbrauch und auch gegen den Handel mit illegalen Waffen.

Weil die Ratsmehrheit nicht so arbeitete, konnte eine gut vorbereitete und ganztags souverän auftretende Justizministerin Simonetta Sommaruga (SP) eine meist auf verlorenem Posten kämpfende SVP mehrheitlich in die Verliererecke stellen. Was den Bürgerlichen blieb, es waren Erfolge in Detailfragen. So hat der Nationalrat auf Antrag der Sicherheitspolitischen Kommission beschlossen, dass in Privatbesitz übernommene Ordonnanzwaffen nicht zu den verbotenen Waffen der Kategorie A gezählt werden. Der Bundesrat wollte dies anders.

Ordonnanzwaffen privilegiert

Die Ordonnanzwaffe ehemaliger Militärdienstleistender ist nach dem gestrigen Nationalratsbeschluss also weiterhin «nur» bewilligungspflichtig – alle anderen Waffenbesitzenden bleiben politisch derweil inexistent, indem sie politisch ignoriert werden. Als verbotene Waffen gelten für sie halb automatische Waffen, in die ein grosses Magazin eingesetzt ist. Bei Pistolen liegt die Grenze bei 20 Schuss. Bei Gewehren sind es 10 Schuss. Das Standardmagazin des zivilen Sturmgewehrs 90, das unter Schweizer Schützen weit verbreitet ist, fasst 20 Patronen. Ist ein solches Magazin eingesetzt, gilt die Waffe künftig als verbotene Waffe.

Wer eine verbotene Waffe kaufen will, muss Sammler oder Sportschütze sein. Sportschütze ist gemäss Gesetzesdefinition, wer in einem Verein ist oder wer regelmässig schiesst. Gemäss Nationalratsentscheid müssen die entsprechenden Nachweise nach fünf und dann wieder nach zehn Jahren erbracht werden. Wer bereits eine verbotene Waffe besitzt, kann diese behalten, ohne die Voraussetzungen für eine Ausnahmebewilligung zu erfüllen.

Referendum bleibt aktuell

Seine Fraktion sei nicht bereit, die Abkommen mit der EU «für ein am untauglichen Ort statuiertes Souveränitäts-Exempel» zu opfern, sagte der CVP-Sprecher Nicolo Paganini (SG). Die Linke wünschte sich weitergehende Einschränkungen des Waffenrechts und unterlag mit ihren Anträgen auf ganzer Linie. Ihr Hauptvertreter in der Sache, der Genfer Carlo Sommaruga, trat über weite Strecken als eine Art Generalbevollmächtigter der EU-Kommission für Schweizer Fragen auf. Zum Vorteil für dessen Anliegen gereichte ihm dies nicht.

In der abschliessenden Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat die Vorlage mit 114 zu 67 Stimmen an, mit acht Enthaltungen. Sie geht nun an den Ständerat. Die Schweiz soll die EU-Feuerwaffenrichtlinie bis Ende Mai 2019 umsetzen. Ein Referendum für Schützenkreise wird aktuell bleiben. (Basler Zeitung)