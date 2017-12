Die gelähmte Widerspenstige

Der Tag, an dem das Wallis, die Hüterin der westlichen Alpenpässe, dem schweizerischen Staatenbund beitrat, war einer, wie das Wallis schon viele hatte und noch viele haben würde: weder Fisch noch Vogel, weder frei noch gefangen, weder nüchtern noch betrunken. Der 4. August 1815 war ein Freitag und das Wetter um einiges besser als die Stimmung.

Im kleinen Unterwallis soll zwar gefeiert worden sein, den Weisswein hätten sie getrunken wie durstige Kühe Wasser, weil es sich mit dem Beitritt dauerhaft aus dem Würgegriff der Knechtschaft des grossen Oberwallis befreien konnte. Das Oberwallis seinerseits wollte die seit einem Jahrzehnt befreiten Unterwalliser am liebsten wieder unterjochen und sein eigener Staat sein.

33 Jahre, bis zur Gründung des Bundesstaats 1848, bekämpften sie sich, ein kleiner schmutziger Bürgerkrieg ist es, und manchmal, wie 1833 in Martigny, eine üble Schlägerei mit Stöcken, Säbeln und Landwirtschaftsgeräten; Liberale gegen Konservative, Unter- gegen Oberwalliser, es geht um eine Verfassung und vor allem um Freiheit und Rechthaberei. Gut 202 Jahre später scheint klar, dass auf all diesen Schlachtfeldern, bei all diesen Kriegen und Scharmützeln das ganze Wallis sich selber besiegte und auf ewig lähmte.

Das Wallis entschied sich für seine eigene Zähmung.

Im kargen Walliser Boden trockneten die Möglichkeiten der Freiheit, der Selbstständigkeit und der Selbstbestimmung so vollständig aus, dass sie unwiederbringbar verloren waren, und deshalb ist das Wallis seit gut 200 Jahren eine Tragödie. Weil es nie wurde, was es hätte sein können, ein eigenes kleines Königreich oder eine stolze Republik, so stark und unzerstörbar wie der Fels seiner Berge. Weil es alles hatte, um für sich selbst zu bestehen: das Talent zur Freiheit, eine Zähigkeit, Charakterstärke, eine Leidensfähigkeit und eine Seele.

Es war einst alles angelegt in seiner DNA, es war ein Genom, so einzigartig vielleicht wie das Matterhorn oder die Dufourspitze, der Höhepunkt einer Schöpfung, eines, das in der Lage gewesen wäre, immer wieder diese Kluft zwischen Erde und Himmel zu überwinden und sie zu einem zu gestalten. Es ist jetzt ein Genom, dessen Erbgut nur noch die Vergangenheit ist und in der Gegenwart in etwa so prächtig gedeiht wie eine Kuh in Ketten.

Was war das für ein Tausch, die Freiheit gegen das bisschen Geborgenheit in einem Staatenbund und später in einem Bundesstaat, dessen Erbgut das Vorsichtige, Unmutige, Abwartende und Ängstliche ist? Das Wallis wählte damals die Möglichkeit einer Vernunftehe, ein abgesichertes Dasein also, es entschied sich für seine eigene Zähmung.

Es war zu spät, die Vernunftehe mit der Eidgenossenschaft zu scheiden.

Die Unendlichkeiten seiner Welt, seine Fähigkeit, eigene Welten zu schaffen, schmolzen auf die Grösse einer guteidgenössischen Wohnung, in der die Restanzen des Walliser Geistes auf dem Sofa Platz nahmen und das Fliegen verlernten. Es gab Geld anstelle von Glorie.

Welch ein Land ist das Wallis, welch grandiose Landschaft. Es war einmal ein Märchenwald aus Stein, und es hätte ein Märchenland werden können, wenn es den Mut gehabt hätte, sich selber zu folgen, aber es war im falschen Moment seiner Geschichte mutlos, aufgerieben von den Schattenseiten seines Charakters, von Missgunst, Neid, Bruderzwist und Kleinlichkeit.

Wahrscheinlich verlor es damals in der Auseinandersetzung mit sich selbst den Glauben an sich selbst. War verwundet und erschöpft wie ein angeschossener Wolf und unfähig, weiter an sich zu glauben, sodass es den Weg ging, auf dem es meinte, nicht mehr stolpern zu müssen. Und seither trottet es vor sich hin, halbwegs zu Kräften gekommen zwar, motzt und revoluzzert es vor sich hin. Aber es war zu spät, die Vernunftehe mit der Eidgenossenschaft zu scheiden. Und so hatte es sich unwiederbringlich für den Preis von ein paar Annehmlichkeiten verkauft, und wie alle auch freiwillig Versklavten blieb und bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich selber zu träumen.

Diese Mélange aus existenziellem Verlust auf der einen und zweifelhaftem Gewinn auf der anderen Seite mag den Zustand der heutigen Psyche des Wallis ein klein wenig erhellen. Seinen Unmut mit fast allem, was von den fremden Vögten aus Bern kommt. Seine Besserwisserei bei fast allem. Die Arroganz gegenüber den «Ausserschweizern». Sein Talent, besser Kurven fahren zu können als gerade auf einer Autobahn, weil es dort die meisten Unfälle verursacht.

Eine seltsame Identität ist es, die das Wallis lebt oder leben muss.

Seine Geldgier, die es wie der unsterbliche, unbestechliche, sich selbst stets treue Dichter, Lyriker und Homme de Lettres Maurice Chappaz, den man als den letzten Walliser bezeichnen könnte, «zum Zuhälter des Schnees» werden liess, scheint wie ein verzweifelter Kompensationsversuch und ein zweifelhaftes Instrument zur Rückgewinnung des Machtvollen und Wiederbelebung des Vergangenen. Es ist aber letztlich nur ein zum Scheitern verurteiltes Bemühen, sich in einem goldenen Käfig frei zu fühlen.

Man könnte das jetzt alles abtun unter Phrasen wie «Lauf der Geschichte» oder einfach «dumm gelaufen» oder «selber schuld». Nur geht das im Falle des Wallis nicht, weil das Wallis immer noch, sieben Generationen nach seinem epochalen und finalen Fehltritt, hadert und seine Vergangenheit betrauert und sie vor allem dem Hier und Jetzt stets vorzieht, und wenn es sich seine Situation nicht mehr zurechtreden kann, sie freizügig schön trinkt. Eine seltsame Identität ist es, die das Wallis lebt oder leben muss und die es dennoch jederzeit bei aller Brüchigkeit zelebriert und verteidigt gegen alle und alles.

Das ist die Mechanik von Schein- oder Zweckidentitäten. Sie sind, wie man so sagt, zu wenig, um zu leben, und zu viel, um zu sterben. (Basler Zeitung)