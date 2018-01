Die letzte Festung des Davoser Widerstands

Am ersten Tag des World Economic Forum werden die Besucher des Kongresszentrums mit stillem Protest konfrontiert: «Wipe out WEF», steht an der Fassade eines stattlichen Wohnhauses, ein Steinwurf vom WEF-Gelände entfernt, «Climate Change kills!», «They have to be fenced off», also «Sie müssen weggesperrt werden».

Beim Klingeln erhält der Protest ein freundliches Gesicht: Jürg Grassl, 35, gebürtiger Davoser. Er hat keine Freude am WEF: «Wir erkennen in dieser Zeit unsere eigene Stadt nicht mehr», sagt er. Er wurde von der Mietgemeinschaft zu ihrem Pressesprecher ernannt. «Richtige Demonstrationen gegen das Forum gab es seit Jahren nicht mehr. Deswegen protestieren wir Einheimischen stumm», sagt Grassl.

Von gewaltsamen Protesten distanzieren sich die Bewohner des Hauses, auch vom Revoultionären Aufbau und der Revolutionären Jugend, die den Spruch «WEF ausradieren» dieses Jahr wieder benutzen. «Doch ich teile den inhaltlichen Protest», sagt er.

«Das WEF tut Davos nicht gut»

Die Polizei war von der Friedfertigkeit der Bewohner wohl nicht ganz so überzeugt. Gemäss ihnen versuchten einige Beamte am Montagabend sich mit Sturmhauben über den Gesichtern Zutritt durch den Hintereingang zu verschaffen.

Grassl erklärt sich: «Das Forum versucht seit Jahren die Welt zu verbessern, doch sie wird immer schlechter.» Wie die Wirtschaftsführer, die das Forum besuchen, der Welt schaden, zeige sich in Kleinformat an Davos: «Viele riechen hier das Geschäft mit dem Forum, fast alle Ladenbesitzer geben ihre Flächen her, die Luft verschlechtert sich messbar in der Stadt, lokale Säle stehen leer, während das Forum extra Zelte aufstellt und diese beheizt. Das WEF tut Davos nicht gut.» Wenigstens sollte es nur alle zwei Jahre stattfinden, findet Grassl. Viele Davoser würden diese Meinung teilen. «Man getraut sich nur nicht, es offen zu sagen.»

Ob US-Präsident Trump kommt, ist Grassl eigentlich egal. «Es sind alle dieselben Gauner am WEF.» (Tages-Anzeiger)