Die soziale Hängematte lockt

2016 sind die Ausgaben für wirtschaftliche Sozialhilfe um satte 3,9 Prozent auf 2,7 Milliarden Franken gestiegen, wurde diese Woche bekannt. Kantone und Gemeinden ächzen zunehmend unter der finanziellen Last, die entscheidend durch masslose Immigration mitverursacht ist.

Auch sonst ist der Sozialstaat in der Krise: Die Invalidenversicherung (IV) ist noch immer beschäftigt, ihre Milliardenlöcher zu stopfen. Bei den Ergänzungsleistungen (EL) versucht der Bund, die Ausgabensteigerungen zumindest zu bremsen. Bei der AHV wartet die Schweiz auf eine mehrheitsfähige Sanierung. Hauptgrund der Misere: Die soziale Hängematte ist für immer mehr Menschen bequemer als der harte Bürostuhl.

Die Universität Luzern schafft nun Übersicht über Fehlanreize im Sozialstaat. In der Studie «Arbeitsanreize in der sozialen Sicherheit» listen Christoph Schaltegger, Professor für Politische Ökonomie, Patrick Leisibach und Lukas A. Schmid im Auftrag des Bundes vorhandene Fallen auf, die potenzielle Arbeitskräfte von der Erwerbsarbeit abhalten. «Das Zusammenspiel der Sozialwerke verursacht Abhalte-Effekte, die bisher nicht beachtet wurden», sagt Schaltegger im Gespräch mit der Basler Zeitung.

Anreiz zur Frühpensionierung

In Zeiten, in denen die Zahl der Rentner steigt und die der Erwerbstätigen sinkt, ist das effektive Pensionsalter entscheidend für die Stabilität der Altersvorsorge. Heute werden Frühpensionierungen durch die Ausgestaltung des Vorsorgesystems aber geradezu gefördert, stellt die Studie fest – was insbesondere auch für Gutverdienende gilt. Wer aber über das ordentliche Pensionsalter hinaus arbeitet, hat fast nur Nachteile: Das zusätzliche Einkommen lässt wegen der Progression die Steuerbeiträge überproportional steigen, während weiterhin AHV-Beiträge zu entrichten sind, ohne dass diese rentenbildend wirken.

Die Flexibilisierung des Rentenalters gilt zwar als Wundermittel zugunsten der Altersvorsorge. Sie könnte sich aber als Bumerang erweisen, warnt Co-Autor Schaltegger: «Ein flexibles Rentenalter stärkt vor allem den Anreiz, früher in Pension zu gehen.»

Diskussion Pensionsalter 67

Gründe, bis 70 zu arbeiten, bietet eine flexible Pensionierung jedenfalls kaum – insbesondere auch darum nicht, weil sich viele Arbeitnehmer automatisch mit dem ordentlichen Rentenalter pensionieren lassen. «Eine Erhöhung des effektiven Rentenalters dürfte folglich eher durch eine Anhebung des frühestmöglichen und ordentlichen Rentenalters zu erreichen sein», heisst es in der Studie. An der ungeliebten Diskussion über Pensionsalter 67 führt also kein Weg vorbei.

Bei den tiefen Einkommen sind es insbesondere die Ergänzungsleistungen, die im Zusammenspiel mit AHV oder IV viele potenzielle Arbeitskräfte von der Erwerbsarbeit abhält. Wer eine IV bezieht und Ergänzungsleistungen erhält, verzichtet mit Vorteil darauf, ins Erwerbsleben zurückzugehen – ansonsten drohen finanzielle Einbussen.

Für ältere Arbeitnehmer kann der Bezug von EL eine Frühpensionierung begünstigen, die alleine mit AHV und beruflicher Vorsorge nicht möglich wäre. Auch hier wirken Ergänzungsleistungen also hemmend für Erwerbsarbeit.

Kinderrenten müssten gesenkt werden

Gerade bei Familien mit Kindern ist die Kombination AHV/IV und EL oft lukrativer als Lohnarbeit, hat doch eine vierköpfige Familie je nach Wohnort ein steuerfreies Jahreseinkommen von mindestens 75 000 Franken auf sicher. Die EL-Reform, die Bundesbern derzeit aufgleist, könnte Fehlanreize zwar teilweise korrigieren. Gemäss der Studie der Universität Luzern dürften die vorgesehenen Massnahmen aber nur beschränkte Wirkung erzielen. Um hier mehr Anreiz zu Erwerbsarbeit zu bieten, müssten laut Studie am ehesten die Kinderrenten gesenkt werden.

Ähnlich ist die Situation bei der Sozialhilfe. Dies stehe vor einem «fundamentalen Trilemma», stellt Christoph Schaltegger fest. Die Fürsorge müsse eine Mindestsicherung bieten, finanzierbar bleiben und doch so gestaltet sein, dass sich Erwerbsarbeit lohnt. Um die heute schwachen Anreize für Sozialhilfebezüger zu erhöhen, Arbeit zu suchen, müssten die Sozialhilfebeiträge sinken, falls das Ganze finanzierbar bleiben soll.

Letztlich wenig überraschend

Die Studie empfiehlt Kürzungen von Sozialleistungen insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen – denn eine frühe Berentung schaffe Abhängigkeiten und schade der Erwerbsfähigkeit dauerhaft. Es sei besser, IV-Renten für unter 30-Jährige durch verstärkte Betreuungs- und Eingliederungsmassnahmen zu ersetzen.

Letztlich sind die Schlüsse der Studie wenig überraschend. «Will man mit vertretbarem Mitteleinsatz sowohl Arbeitsanreize schaffen als auch Schwelleneffekte mindern, führt meist kein Weg an einem tieferen Niveau der sozialen Sicherheit vorbei», schreiben die Autoren in der Zeitschrift die Volkswirtschaft des Bundes.

Oder pointierter formuliert: Will man die Anreize, arbeiten zu gehen, für Sozialbezüger erhöhen, muss man deren Sozialleistungen kürzen. Der Stammtisch weiss das schon lange. (Basler Zeitung)