Die unterschätzten Swisscom-Pannen

Die Pannenserie der Swisscom in den ersten Wochen dieses Jahres traf zuerst Tausende Geschäftskunden, danach auch unzählige Handykunden. Wer auf ein rasch behobenes Phänomen der Unzulänglichkeit hofft, dürfte sich täuschen. Man hat es hier nicht mit einer einfachen «Kinderkrankheit» zu tun. Telefonnutzer werden sich wohl noch länger wie Raucher fühlen, die auf ihr Feuerzeug klicken und klicken und klicken, die aber nie sicher sein können, ob die Flamme nun kommt oder nicht.

Klar erscheint einzig, dass es mit der jahrzehntelangen Verlässlichkeit telefonischer Punkt-Punkt-Verbindung auf der Basis alter Kupferkabel vorbei ist. Nun befindet man sich am Anfang einer längeren Periode der Labilität, der Unberechenbarkeit, der Unerreichbarkeit und Unterbrechung. Die Folgen im Wirtschafts- und Sicherheitsbereich dürften gravierend sein, kommen zum Unvermögen auch noch Pech und Bösartigkeit von aussen dazu. Die Gründe hinter den Swisscom-Pannen sind vielfältig, wie Gespräche mit Kennern und Experten ergeben. Denn einerseits sieht sich die Swisscom derzeit mit hochkomplexen, ungelösten IT-Problemen konfrontiert; andererseits mit unbewäl­tigten Folgen von Managementfehlern, für die der Chef des grössten Telekommunikationsanbieters im Land, Urs Schäppi, verantwortlich ist, genauso wie dessen Vorgesetzter, Swisscom-Verwaltungsratspräsident Hansueli Loosli.

Zu viele Komponenten

«Die Umstellung von der alten auf die neue Telefonie hätte generalstabsmässig geplant werden müssen. Das wurde verpasst», sagt ein Kenner, der anonym bleiben will. Gemeint ist die laufende Umstellung von der bisherigen Telefonie auf die neue, die via Internet erfolgt (VoIP). Weitere Hintergrundinformationen zeigen – es entspricht keineswegs dem Zufall, dass Branchenprimus Swisscom Panne um Panne ­produziert, während Verbindungen der vergleichsweise kleinen Konkurrenz, die sich auf wenige Kernbereiche fokussiert, bisher zuverlässiger erscheinen.

Aufgrund eines Sammelsuriums verschiedenster neu beschaffter Hardwarekomponenten (zum Beispiel Router im Büro von Kunden), die in Verbindung mit bestehender Infrastruktur funktionieren sollen, sind viele Schnitt­stellenprobleme entstanden. Für die Behebung solcher Probleme ist teilweise IT-Wissen auf absoluter Expertenebene nötig. Daneben zeichnen Kenner der BaZ Bilder von Elektrikern, die bis an den Anschlag gefordert in den Kundenräumlichkeiten stehen, weil die VoIP-Telefoneinrichtungen nicht so funktionieren, wie sie sollen. Für die Problemlösung wurden sie nie richtig ausgebildet. Im Nachhinein ist dann beispielsweise festzustellen, dass über hundert eingegangene Anrufe protokolliert sind, dass das Telefon aber nie geläutet hat. Oder dass nur in eine Richtung gesprochen werden kann.

Technologiesprung ins Ungewisse

Die Swisscom sichert sich – wenn immer möglich – vertraglich so ab, dass im Versagensfall die Kostenfolgen möglichst gering sind. Das ist geschäftstechnisch zwar irgendwie verständlich, gleichzeitig aber weder kunden- noch subunternehmerfreundlich. Die Zu­ständigkeit endet – wenn immer möglich – kurz vor dem Problem.

Ein verärgerter Nutzer, der über eine breite Erfahrung in der Kommu­nikationsübertragung verfügt, stellt sich die Frage, ob die Politik der Swisscom nicht in den Arm fallen müsse. Swisscom solle die Umstellung auf «All-IP» stoppen und weiterhin be­währte analoge und ISDN-Netze be­treiben, so lange jedenfalls, bis sie den Nachweis erbringe, dass sie die neue Technologie im Griff habe. Ob die Politik dieser Forderung nachkommen wird, darf bezweifelt werden. Ge­schäftskunden sehen sich derweil aufgrund des Technologiesprungs ins Ungewisse mit hohen Investitionskosten konfrontiert. Auch für mittlere Hotels oder mittelgrosse Altersheime betragen die Investitionen bald einmal 50 000 bis 100 000 Franken.

Ein anderer Insider bemängelt derweil, die Swisscom habe es verpasst, sich im Hard- und Software-Bereich auf einige wenige Lösungen zu fokussieren. Stattdessen sei sie bestrebt, eine Vielzahl an Hardwaregeräten und IT-Lösungen zu etablieren, die ihrerseits eine nur schwer zu überschauende Anzahl von Protokollen und anderen Normen er­­forderten. Resultat sind dann mangelnde Kompatibilität einzelner Komponenten und somit die Pannenserie von diesem Monat. Man habe es mit der Spitze des Eisbergs zu tun, lautet die düstere Prognose. Bemerkenswert an der Pannenserie ist, dass sie offenbar ganz ohne bösartiges Zutun von aussen zustande gekommen ist. Man hat es nicht mit bösen Hackern zu tun, sondern mit böser Technologie. Sozusagen.

Gefahr für die Wirtschaft

Der Hintergrund ist derweil ernst. denn die Sicherheit der überlebenswichtigen Kommunikationssysteme be­inhaltet nicht nur die Funktionstüchtigkeit, sondern auch die «Cybersecurity» – die Sicherheit gegen Angriffe durch Kriminelle und fremde Nachrichtendienste. Politisch problematisch ist für den Bund, der 51 Prozent der Swisscom besitzt, dass das Unternehmen die letzten Jahre eine IT-Plattform für den Finanz- und Bankenplatz aufgebaut hat.

Auch in diesem hochsensiblen Bereich wird dabei in verniedlichend allgemeiner Form von «Cloudlösungen» gesprochen. Die Swisscom hat hier einen Marktanteil von mindestens 85 Prozent. Hat es der Bund somit mit einem Klumpenrisiko zu tun? Ein Risiko, das die Schweiz und ihre Wirtschaft im Falle erfolgreicher Angriffe massiv beschädigen kann? Zweifellos ist sich die Swisscom bestehender Ge­fahren bewusst. Nur ist es bis heute leider so, dass im Netzkrieg der Angreifer im Vorteil ist. Sicherheit hinkt im Cyberwar den Angreifern stets hinterher.

«Repariere nur, was kaputt ist, nicht was funktioniert», sagte General Norman Schwarzkopf, der 2012 verstorbene Held des zweiten Golfkriegs vieler Amerikaner. Die Schweiz hat dessen ersten Führungsgrundsatz übersehen. Jetzt sollte sich die Politik Klarheit über die bestehenden Risiken verschaffen, um danach die Frage zu beantworten, ob und wie diese zu tragen sind. Oder wie sie zu minimieren sind. (Basler Zeitung)