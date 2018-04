Ein Nein der Angst

Am Abend des 4. März war die politische Karte der Schweiz rot gefärbt – ein flammendes Rot des Nein gegen die Initiative zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren. Sämtliche 26 Kantone sowie 71,6 Prozent der Stimmenden lehnten an diesem Abstimmungssonntag das Volksbegehren ab. Dabei hatten Umfragen in den Monaten zuvor noch suggeriert, es könnte – dank einer Mischung aus libertärer Grundsatzkritik an staatlichen Zwangsgebühren und partieller Unzufriedenheit einiger Zuschauer mit gewissen SRF-Sendungen – ein Ja resultieren.

Was war passiert? Warum kam es zu diesem klaren Verdikt?

Das Hauptmotiv, mehrheitlich ein Nein auf den Stimmzettel zu schreiben, war die Angst – die «Angst vor dem Sendeschluss». Zu diesem Fazit kommen zumindest die Autoren der von der Bundeskanzlei finanzierten Voto-Studie. Deren Resultate sind gestern veröffentlicht worden. Erarbeitet haben sie das Befragungsinstitut Link in Luzern, das Zentrum für Demokratie Aarau und das Forschungszentrum Fors in Lausanne. Sie interviewten zwischen dem 6. und 21. März telefonisch 1531 Stimmberechtigte in allen Landesteilen.

54 Prozent der SVP-Wähler sagten Ja

60 Prozent der Befragten befürchteten demnach, ohne Billag-Gebühren werde die SRG untergehen. Sie folgten beim Entscheid den Parolen ihrer bevorzugten Parteien, die – mit Ausnahme der SVP – für ein Nein plädiert hatten und warnten, die Liquidierung der Gebühren werde auch die Liquidierung der SRG nach sich ziehen.

Anhänger der Grünen, SP, GLP und CVP lehnten die Initiative mit Nein-Stimmenanteilen zwischen 84 und 90 Prozent ab. FDP-Wähler konnten sich für die No-Billag-Initiative ein bisschen mehr erwärmen; sie verwarfen sie aber dennoch mit fast 75 Prozent. Von den SVP-Wählern sagten 54 Prozent Ja; immerhin 46 Prozent hielten sich also nicht an die Empfehlung ihrer eigenen Partei und legten ein Nein ein.

Sympathien für die SRG

Wer die Initiative ablehnte, tat dies vor allem, weil er das Service-public-Prinzip für gut und ein vielfältiges Informationsangebot der SRG in allen Landesteilen für nützlich hält. Beides, so die Überzeugung der Befragten, fördert den nationalen Zusammenhalt und ist wichtig für das Funktionieren der direkten Demokratie.

73 Prozent der Befragten stellten sich ohne Wenn und Aber hinter die SRG: Sie bringen ihr «hohes oder gar sehr hohes Vertrauen» entgegen. Trotzdem finden zumindest in der Deutschschweiz 54 Prozent der Nein-Stimmenden vor allem rechts der Mitte, die SRG sei «zu gross und zu teuer» geworden. Zwölf Prozent stimmten Nein, weil sie befürchteten, wenn die Billag-Gebühr wegfalle, müssten sie im Gegenzug für Pay-TV-Angebote noch tiefer in die Tasche greifen.

Junge eher desinteressiert

Mit Ja votierte vor allem, wer mit der Höhe der Empfangsgebühren nicht einverstanden ist und deshalb ein finanzielles Zeichen setzen wollte. Besonders in der Romandie war diese Haltung verbreitet.

Ausgerechnet die junge Generation hat die No-Billag-Initiative mit 80 Prozent Nein am deutlichsten abgelehnt. Das ist erstaunlich, geht man doch davon aus, dass den 18- bis 29-Jährigen die SRG mehr oder weniger egal ist. Sie lassen sich, so die gängige Meinung, ohnehin nicht von der «Tagesschau», sondern von Youtube über das Weltgeschehen informieren und schauen Filme nicht bei einem öffentlich-rechtlichen Sender, sondern bei Netflix.

Bürger informieren sich in der Zeitung

Anke Tresch, Mitautorin der Studie, kann sich keinen Reim darauf machen. Die Motive seien «nicht gründlich aufschlüsselbar», sagte sie der BaZ. Sie betont aber, dass nur 35 Prozent dieser Altersgruppe überhaupt abstimmen gegangen sind. Zwei Drittel der unter 30-Jährigen hat die No-Billag-Initiative also kalt gelassen.

Wer übrigens meint, heute informiere sich der Bürger bei Abstimmungsvorlagen primär im Internet, täuscht sich. An erster Stellte steht nach wie vor die gedruckte Zeitung. An zweiter Stelle kommen die Erläuterungen des Bundesrats im Bundesbüchlein – und erst am Schluss die sozialen Medien wie Twitter und Facebook. (Basler Zeitung)