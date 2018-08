Eine fliegende Legende – in Krieg und Frieden

Am Samstag ist in Graubünden nicht einfach ein Flugzeug abgestürzt, sondern eine fliegende Legende. Eine Ju52. Selbst aviatische Laien haben schon vom Mythos der «Grande Dame» der Luftfahrt gehört, und wenn Kinder ein Flugzeug zeichnen, kommt dabei noch heute nicht selten etwas heraus, das irgendwie an diesen Wellblech-Flieger erinnert, der so fröhlich harmlos ausschaut. Kein Wunder, hat die Ju52 seit ihrem Erstflug im März 1932 viele nette Spitznamen erhalten hat wie «Tante Ju», «Emma», «Pablo» (in Spanien) oder «Iron Annie» (in den USA).

Dabei ist die Ju52 keineswegs so harmlos wie man meinen könnte. Sie wurde nicht nur in der Zivilluftfahrt in vielen Ländern eingesetzt, sondern schon früh auch im Krieg. Als der deutsche Flugzeugbauer Junkers die dreimotorige Ausführung Ju52/3m plante, berücksichtigte er auf Druck des Reichswehrministeriums von Beginn weg auch militärische Belange. Das war Anfang der 1930er Jahre, kurz bevor die Nazis an die Macht kamen. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Maschine zunächst auch als Bomber eingesetzt, gemäss mehreren Dokumentationen deutscher Medien waren 1939 Ju52-Flugzeuge zum Beispiel an der Bombardierung Warschaus beteiligt. Weil sie nicht schnell genug waren, wurden sie später aber ausschliesslich als Transportflugzeuge eingesetzt. Die Ju52 gilt als ungewöhnlich robust, zudem kann sie gemäss Fachleuten auf kurzen Pisten starten und landen.

Sammelaktion für die Tanten

Im gleichen Jahr, in dem Hitlers Krieger aus der Ju52/3m Bomben auf Warschau warfen, bestellte die Schweizer Armee bei den Deutschen drei Modelle dieses Flugzeugs. Ausgeliefert wurden sie noch im gleichen Jahr, im Oktober 1939, wenige Wochen nach Kriegsausbruch. Die Schweizer Luftwaffe setzte sie als sogenannt «fliegende Hörsäle» bei der Beobachterausbildung ein. Die Schweizer erwiesen sich als vergleichsweise treue Kunden. Nachdem zum Beispiel die Streitkräfte von Frankreich, Spanien und Portugal die Ju52/3m schon lange ausgemustert hatten, standen die drei Schweizer Maschinen bis 1981 im militärischen Dienst.

In den Jahren danach wurden die drei hiesigen fliegenden «Tanten» durch den Verein Ju-Air übernommen, den Aviatikfreunde 1982 gegründet hatten. Unter dem Motto «Flieg weiter Ju52» waren bei einer Sammelaktion schweizweit Spenden von 600'000 Franken zusammengekommen, um die Überführung in den zivilen Flugbetrieb zu ermöglichen. Gestartet war Ju-Air zunächst nur mit zwei Flugzeugen, doch weil die Nachfrage nach Nostalgieflügen grösser war als erwartet, kaufte man 1985 auch die dritte Ju52. Dabei handelte es sich um das Flugzeug mit dem Kennzeichen HB-HOT, das am Samstag abgestürzt ist.

Da warens nur noch sechs

Damit fehlt nun eine der letzten Ju52, die noch unterwegs waren. Insgesamt hatten die Junkers-Werke und mehrere Lizenznehmer fast 5000 Maschinen gebaut, die für 30 Fluggesellschaften in 25 Staaten im Einsatz waren. Heute gibt es gemäss einer Aufstellung der «Fighter Factory», einer Abteilung des amerikanischen Museums für Militärluftfahrt in Virginia, nur noch sieben flugfähige Ju52-Flugzeuge. Seit Samstag sind es noch sechs. Zwei davon gehören Ju-Air, je eine flugfähige Ju52 besitzen zudem die «Fighter Factory», die Lufthansa Berlin-Stiftung, das Luftfahrtmuseum Südafrika sowie eine Vereinigung von Freunden nostalgischer Flugzeuge in Frankreich (L’Amicale Jean-Baptiste Salis).

Diese letzten Ju52 werden weiterhin fliegen, daran besteht kaum Zweifel. Darauf deuten auch die Informationen hin, welche die Chefs von Ju-Air nach dem Absturz ihrer Maschine im Internet aufgeschaltet haben. Vorab zeigen sie sich «tief traurig» und gedenken der Opfer sowie derer Familien. Danach folgt bereits der Blick nach vorne: Der Flugbetrieb sei bis auf weiteres eingestellt, bereits gekaufte Tickets und Gutscheine behielten aber ihre Gültigkeit. «Sobald als möglich» sollen weitere Informationen über den künftigen Flugbetrieb folgen. (Tages-Anzeiger)