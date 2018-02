Eloquent und arrogant

Der bizarrste Moment in der «Abstimmungs-Arena» von letzter Woche war wohl der, als Verwirrung über den Begriff «Gebühren» herrschte. Moderator Jonas Projer kanzelte No-Billag-Initiant Olivier Kessler für dessen Auffassung regelrecht ab. Kessler wollte ausdrücken, dass eine private SRG auch nach der Abschaffung der heutigen «Zwangsgebühren» auf freiwilliger Basis «Gebühren» für ihr Sendeangebot einziehen könne. Projer hingegen verstand unter «Gebühren» Geldbeiträge, die zwingend vom Staat oder einer von ihm beauftragten Stelle eingezogen werden.

Der Moderator stellte sich darum mit verschränkten Armen vor Kessler auf und bezeichnete ihn als «Gast, der Begriffe verwirrt». Als Kessler zur Gegenwehr ansetzte, stoppte ihn Projer barsch: «Sie müssen nicht verwirren, Herr Kessler!» Dass dieser aber vorsätzlich hätte verwirren wollen, war als Zuschauer nicht erkennbar.

Gar keine Gebühren

Gemäss Duden ist eine Gebühr ein «für eine (öffentliche) Dienstleistung (an eine Behörde, ein Amt) zu zahlender Betrag». Die juristische Erklärplattform Lexwiki definiert den Begriff als «Entgelt für eine bestimmte, vom Abgabepflichtigen veranlasste/verursachte Amtshandlung oder für die Benutzung einer öffentlichen Einrichtung». Und bei Wikipedia steht: «Während Steuern ohne konkrete Gegenleistung erhoben werden, setzt die Erhebung von Gebühren die tatsächlich Inanspruchnahme einer Leistung voraus.»

Die Empfangsgebühren werden gemäss dem neuen Radio- und Fernsehgesetz ab 2019 aber unabhängig von der Nutzung von SRG-Programmen erhoben. Also handelt es sich ab diesem Zeitpunkt, an dem auch die Initiative in Kraft träte, gar nicht um Gebühren. Das Bundesgericht kam schon 2015 zum Schluss, dass es sich bei der «Empfangsgebühr» nicht um eine Gebühr, sondern um eine Steuer handelt. Somit lagen sowohl Kessler wie auch Projer ein bisschen richtig und ein bisschen falsch.

Wie ein Schulmeister

Doch es soll hier nicht um ein juristisches Seminar gehen, sondern um die Art, wie Projer in der erwähnten Sendung auftrat. Auch abgesehen von der erwähnten Szene fiel der Moderator durch Überheblichkeit gegenüber seinen Gästen auf – etwa, als er wegen eines Stimmengewirrs in der ersten Sitzreihe aggressiv Disziplin einforderte: «Meine Damen und Herren, es gilt auch für die hintere Reihe, es tut mir wahnsinnig leid.» Sogleich herrschte Projer auch noch den verdutzten SP-Fraktionschef Roger Nordmann an: «Sie müssen nicht schauen wie in der Schule, Herr Nordmann, ich bin nicht der Lehrer!» Doch genau so wirkte Projer in dieser Sendung: wie ein Schulmeister.

Wie man nach der Sendung erfuhr, gab es schon vor deren Aufzeichnung Ärger: Kessler als Vertreter der Initianten verlangte, dass er und nicht Projer das Einzelinterview mit Bundesrätin Doris Leuthard führen kann – mit dem Argument, es gehe nicht an, dass Projer als SRG-Mitarbeiter und «Billag-Profiteur» gleich beide Einzelinterviews führe (mit Leuthard und mit ihm).

Selbstverständlich durfte Projer darauf nicht eingehen, denn als Moderator muss er das Sendungsgeschehen selber kontrollieren können. Sollte aber der Streit vor der Sendung der Grund gewesen sein, dass Projer während dieser so gereizt auftrat, wäre das unprofessionell gewesen. Er selber weist auf Anfrage alle Vorwürfe zurück: «Wenn gestellte Fragen nicht beantwortet werden oder ein Wirrwarr um Begriffe wie Gebühren gemacht wird, ist es meine Pflicht als Moderator, zu intervenieren», schreibt Projer.

Projers Verhalten ist schön länger selbstherrlich

Jedenfalls tobten die No-Billag-Initianten nach der Sendung und sprachen von einer «SRF-Skandal-‹Arena›». SRG-Ombudsman Roger Blum wurde mit einer Flut an Beschwerden eingedeckt, zu denen er noch nicht Stellung genommen hat.

Doch Projers Verhalten hat wohl weniger damit zu tun, dass er als SRG-Vertreter parteiisch geworden wäre. Vielmehr ist er als Moderator schon seit einiger Zeit immer selbstherrlicher aufgetreten. In schlechter Erinnerung ist vor allem die Sendung vor einem Jahr zum Thema «Trumps Krieg», zu der unter anderem der Historiker und Publizist Daniele Ganser eingeladen war. Dieser wurde mit der abwertenden Bezeichnung «umstrittener Publizist» vorgestellt, weil er die Geschehnisse des Attentats von 9/11 in den USA teilweise ganz anders interpretiert als nach offizieller Lesart.

«Sendung missraten»

Moderator Projer versuchte Ganser während der Sendung zu diskreditieren, in dem er aus einer nicht-öffentlichen E-Mail Gansers zitierte, und das erst noch unvollständig und darum irreführend. «Die ‹Arena›-Sendung ist missraten», urteilte später Ombudsman Blum. Es sei gegen die Sachgerechtigkeit verstossen worden.

Nebst den Fehlern fiel in jener Sendung ebenfalls Projers überhebliches Auftreten auf. Er versuchte Ganser mit allen Mitteln als «Verschwörungstheoretiker» hinzustellen, blockte dessen Gegenwehr konsequent ab und lieferte sich mit dem Historiker minutenlang ein rechthaberisches Duell. Zwar kam die Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI) später mit Stichentscheid der Vizepräsidentin zum Schluss, die Sendung habe keine programmrechtlichen Bestimmungen verletzt. UBI-Mitglied Mascha Santschi Kallay drückte aber aus, was wohl auch viele Zuschauer über Projers Verhalten gedacht hatten: «So, wie er mit Ganser gesprochen hat, so rede ich mit meiner sechsjährigen Tochter.»

Als EU-Korrespondet machte er einen guten Job

Jonas Projer ist ohne Zweifel ein talentierter Journalist und souveräner Fernsehmacher. Der 36-Jährige arbeitete zu Beginn seiner Karriere beim Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) für «Schweiz aktuell».

Einen Namen machte er sich dann vor allem als EU-Korrespondent. In seinen Einschaltern aus Brüssel verstand er es jeweils meisterlich, abstrakte Vorgänge anschaulich zu erläutern und mit didaktischem Geschick einzuordnen. 2011 wurde Projer vom Magazin Schweizer Journalist zum «Newcomer des Jahres» gewählt. 2014 übernahm er die Moderation der «Arena» und kurz danach auch die Leitung der «Arena»-Redaktion. Er entstaubte die Sendung und verlieh ihr neuen Schwung.

«Er muss noch böser werden»

«Der Neue ist souverän, aber er muss noch etwas böser werden», urteilte die NZZ am Sonntag 2014 nach der ersten «Arena»-Moderation. Projer nahm diesen Ratschlag offenbar zu Herzen: Er gewann bald spürbar an Sicherheit und Eloquenz. Doch allmählich begann er, auch arrogant zu wirken. Selbstverständlich ist ein Moderator einer so viel beachteten Sendung ein Dompteur, der vor politischen Raubtieren nicht in die Knie gehen darf. Doch die Art, wie Projer seine Podiumsgäste zuweilen in den Senkel stellt, muss zu Kopfschütteln führen.

Jonas Projer selber will sich nicht weiter dazu äussern. Der «Arena»-Chef geniesse sein «höchstes Vertrauen», versichert Tristan Brenn, Chefredaktor TV bei SRF. Projer sei «nicht überheblich, sondern zeichnet sich durch Hartnäckigkeit und Dossierkompetenz aus».

Im letzten Herbst übernahm Jonas Projer zusätzlich die publizistische Leitung der SRF-Talkshows «Club» und «Schawinski». Im Dezember wurde er vom Schweizer Journalist unter Beteiligung vieler Medienschaffenden zum «Journalisten des Jahres» gewählt. Es scheint, dass so viel Lob und Rummel das Selbstbewusstsein des TV-Star ins Übermass gesteigert haben. Er ist zu mächtig geworden. SRF täte gut daran, ihn zur Mässigung zu rufen. (Basler Zeitung)