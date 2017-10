Endstation Zukunftsquartier

Nidau, das ist ein verschlafener Ort mit malerischem Schloss und mittelalterlichem Strassenzug, der alte Ortskern eine Insel, umschlossen von Bielersee, Zihl und dem Nidau-Büren-Kanal. Mit rund 7000 Einwohnern ist Nidau eigentlich ein Dorf, das die Nidauer wegen des historischen Stadtrechts jedoch stolz «Stedtli» nennen. Viel Wachstum wird es auch künftig nicht geben, da die Gemeinde praktisch kein Bauland mehr hat. Ein Areal liegt zwischen Zihl und See, dort, wo einst der Expo.02-Park stand.

Auf diesem Gebiet, das man sich mit Biel teilt, ist unter dem Namen Agglolac eine umstrittene Überbauung geplant. Zwar spricht die Bevölkerungsmehrheit deutsch, doch der welsche Charme der nahen Romandie schwappt aufs Stedtli über. Wenn sich die Sonne zeigt, füllen sich die Gartenbeizen, und bei einem «Ballon» Weisswein kommt man rasch mit dem Tischnachbarn ins Gespräch.

Wer hingegen aus Bern mit dem Auto kommt, dem zeigt Nidau erst einmal seine Kehrseite, das von der Autostrasse geteilte Weidteile-Quartier. Hier ragen Wohnsilos in den Himmel, die im dicken Herbstnebel besonders trostlos aussehen. Hier boomte Nidau, hier entstand zwischen 1950 und 1970 das Zukunftsquartier. Heute liegt Müll vor den zum Teil heruntergekommenen Blöcken, die billigen Wohnraum bieten. In der Weidteile lebt gut die Hälfte der Stedtlibevölkerung auf engem Raum. Der Ausländeranteil beträgt 35 Prozent.

Nidau, das so mit Biel zusammengewachsen ist, dass es ohne die Ortstafel kaum als eigenständige Gemeinde erkennbar wäre, kämpft mit städtischen Problemen. Mit zehn Prozent ist die Sozialhilfequote nur ein Prozent tiefer als jene des als Sozialhilfehölle verschrienen Nachbarn Biel. 30 Prozent der steuerpflichtigen Nidauer zahlen keine Steuern. Die Probleme konzentrieren sich im Weidteile-Quartier. In der Quartierschule sind die fremdsprachigen Kinder in der Mehrheit.

In der Weidteile hätten schon immer viele Ausländer gewohnt, sagt ein Nidauer Beizer, der lieber anonym bleiben will. «Früher kamen sie aus Italien, Spanien, Portugal und haben gearbeitet.» Heute lebten vor allem Afrikaner, Exjugoslawen und Türken hier. Viele seien ohne Job, Geld und Hoffnung.

«Ich habe miterlebt, wie das Quartier gewachsen ist und sich verändert hat», sagt Roland Lutz. Der SVP-Sozialvorsteher lebte 17 Jahre im Quartier und war einst Vizepräsident des Quartierleists. Der Verkehr und die sozialen Probleme hätten zugenommen, das Leben im Quartier sei immer anonymer geworden. Schliesslich löste sich der Quartierleist aus Mangel an Interesse auf. 2005 geriet die Quartierschule in die Schlagzeilen, weil drei Schüler eine Mitschülerin vergewaltigt hatten. Jetzt macht das Quartier wieder Schlagzeilen respektive der Libyer mit dem hennaroten Bart, der hier wohnt und unter dem Namen Abu Ramadan als Hassprediger in der nahen Bieler Ar’Rahman-Moschee zur Vernichtung Andersgläubiger aufrufen soll.

Medienvertreter unerwünscht

Es ist Freitagnachmittag, kurz vor eins. Unweit des Nidauer Weidteile-Quartiers pilgern kleine Gruppen bärtiger Männer, viele mit Gebetskäppi, manche mit ihren Söhnen im Schlepptau, den steilen Bieler Seelandweg hinauf. Ihr Ziel ist die in einem ehemaligen Fabrikgebäude am Ende der Sackgasse untergebrachte Ar’Rahman-Moschee. Die wenigen Frauen, die sich zum Freitagsgebet einfinden, sind in unförmige Mäntel und Kopftücher gehüllt. Aus einem Auto am Strassenrand steigen drei Männer, der Fahrer Abu Ramadan mit dem unverkennbaren hennaroten Bart sucht noch einen Parkplatz, bevor auch er in die Moschee hastet.

Bekannt ist, dass junge Muslime, die sich radikalisierten, regelmässig hier verkehrten. Das sagt der Bieler Lehrer und ehemalige GLP-Stadtrat Alain Pichard: «Insgesamt gingen sechs junge Männer und Frauen, welche die Ar’Rahman-Moschee besuchten, von ihren Familien weg in den Jihad oder in eine Koranschule.» Zwei von ihnen seien umgekommen, zwei seien verschollen, und zwei seien zurückgekehrt, einer allerdings in «psychisch elendem Zustand».

Wie in Winterthur, so gebe es auch in Biel ein Islamisten-Netzwerk, sagt Pichard. Aus Biel kommt denn auch Nicolas Blancho, der Präsident des salafistisch geprägten Islamischen Zentralrates Schweiz (IZRS). Er und zwei weitere IZRS-Vorstandsmitglieder müssen sich vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona wegen Terror-Propaganda verantworten. Ob Abu Ramadan an diesem Freitag in der Ar’Rahman-Moschee predigt, bleibt unklar – ein Plakat an der Türe besagt, dass Medienvertreter hier nicht erwünscht sind.

6,6 Millionen Franken Sozialhilfe

Was für Empörung sorgt, ist allerdings nicht allein das, was Abu Ramadan als selbst ernannter Imam ab und an im Freitagsgebet von sich gibt. Es ist vor allem die Tatsache, dass der Libyer 1998 als Flüchtling in die Schweiz kam, sich hier weder sozial noch wirtschaftlich integriert hat und seit 2004 mit seiner fünfköpfigen Familie allein in Nidau insgesamt 600'000 Franken Sozialhilfe kassiert hat. Weltwoche-Chefredaktor und SVP-Nationalrat Roger Köppel schrieb mit Blick auf die Zuwanderung ins Sozialsystem: «Ist Nidau unsere Zukunft?»

In Nidau ist Ramadan kein Einzelfall. Wie der zuständige Gemeinderat Roland Lutz sagt, gibt es im Stedtli zwölf ähnliche Fälle, die im Zeitraum von zwölf oder achtzehn Jahren je zwischen 500'000 und 700'000 Franken Sozialhilfe bezogen haben. Insgesamt haben allein diese Fälle – laut Lutz Familien aus Tunesien, Algerien, Libyen, dem Irak und Syrien, die einst als Asylbewerber ins Land kamen – die Steuerzahler bislang 6,6 Millionen Franken gekostet. Eine Summe, die sich Nidau nur dank dem innerkantonalen Lastenausgleich leisten kann.

Nachdem der Tages-Anzeiger den Fall Ramadan publik gemacht hatte, hat das Staatssekretariat für Migration dem Libyer zwar den Asylstatus aberkannt. Ob er die Schweiz verlassen muss, ist noch offen. Lutz hat bei seinem Sozialdienst eine Liste der langjährigen Sozialhilfebezüger verlangt und will nun prüfen, was die Gemeinde ausrichten kann. Doch er macht sich keine Illusionen. «Ausländer, die seit mehr als 15 Jahren hier leben, können nach geltendem Recht kaum ausgewiesen werden – selbst wenn sie die Integration verweigern und seit Jahren vom Staat leben.»

Unmöglich, alle zu kontrollieren

Wie aber ist es möglich, dass sich jemand unbehelligt in der sozialen Hängematte einrichtet? Für SP-Grossrat Christian Bachmann – er war von 2002 bis 2010 Nidauer Sozialvorsteher – war immer klar, dass es schwarze Schafe gibt: «Mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen ist es unmöglich, alle zu kontrollieren.» Deshalb sei er hellhörig geworden, als der Kanton Pilotgemeinden für den Einsatz von Sozialdetektiven gesucht habe. «Leider wurden wir nicht gefragt, ich hätte gerne mitgemacht.»

Integrationsdefizite seien immer schon ein Thema gewesen, sagt Bachmann. Dass Asylbewerber die Sprache nicht lernten, hat für ihn aber vor allem mit den jahrelangen Verfahren zu tun. «Leute ohne Bleibeperspektive erhielten keine Sprachkurse.» Auch sei die fehlende Ausbildung oft ein Problem. «Diese Leute zu integrieren, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit – kaum ein Arbeitgeber stellt so jemanden ein.» Bei den Wahlen Ende September kam es in Nidau zum Linksrutsch: Im Gemeinderat büsste die FDP einen Sitz ein, und im Stadtrat konnten die Grünen ihre Sitze verdoppeln, die FDP ist nur mehr viertstärkste Kraft. Als Gründe werden – je nachdem, mit wem man darüber spricht – der Widerstand der Bevölkerung gegen die Überbauung Agglolac und die geplante Autobahnumfahrung oder die angeblich veränderte Bevölkerungsstruktur genannt.

Bürgerliche Politiker sagen, viele der Probleme im Sozialwesen seien hausgemacht. Denn der Nidauer Sozialdienst funktioniere ähnlich schlecht wie jener in Biel. Dort war der SVP-Sozialdirektor Beat Feurer 2013 angetreten, die rekordhohe Sozialhilfequote zu senken, was zum Krach mit der damaligen Sozialamtsleiterin führte. Wie gravierend die Missstände im Bieler Sozialamt waren, zeigte Anfang 2015 eine externe Analyse. Die Experten stellten unter anderem fest, dass das Controlling nicht genügte, es nur rudimentäre schriftliche Richtlinien gab, die Missbrauchsbekämpfung oft von der Einstellung der Mitarbeitenden abhängig war und es bis im Frühjahr 2014 keine Zielvereinbarungen mit den Sozialhilfebeziehenden gab.

Sozialvorsteher Roland Lutz lässt das nicht auf sich sitzen: «Wir haben mittlerweile eines der strengsten Controlling-Systeme im Kanton Bern.» Auch SP-Politiker Christian Bachmann sagt: «Auch die bürgerlichen Nidauer Sozialvorsteher haben nur mit Wasser gekocht.» Und ein bürgerlicher Stadtrat ergänzt: «Solange die Gesetze nicht geändert werden, haben die Gemeinden keine Handhabe gegen Sozialschmarotzer – egal, wer Sozialvorsteher ist.» (Basler Zeitung)