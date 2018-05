Ewige Werte

Schweden ist ein vom Bösen umzingeltes Land, es drohen Unwetter, Ungemach, ungemütliche Zeiten. Diesen Eindruck erweckt eine aufsehenerregende Verteilaktion der Schwedischen Zivilschutzbehörde. Sie versandte kürzlich eine Broschüre mit dem Titel «If Crisis Or War Comes» («Wenn eine Krise oder ein Krieg ausbricht») an 4,8 Millionen Haushalte. Der zwanzig Seiten umfassende Survival Guide soll den Bürgern helfen, mental und materiell vorbereitet zu sein für «schwere Unfälle, extremes Wetter oder Cyberattacken bis hin zu militärischen Konflikten», wie es im Vorwort heisst.

Obwohl Schweden sicherer sei als viele andere Staaten, seien Sicherheit und Unabhängigkeit des Landes «Bedrohungen ausgesetzt», schreibt die Regierung. Friede, Freiheit und Demokratie seien «Werte, die wir schützen und täglich stärken müssen». Die Behörden betreiben darum geistige Mobilmachung: «Wenn uns jemand angreift, werden wir niemals aufgeben!» Sie nehmen alle in die Verantwortung: «Jeder wird gebraucht.» Sie mahnen, Notvorräte anzulegen («Kartoffeln, Eier, Wasser in Flaschen») und nützliche Utensilien im Haushalt bereitzuhalten («Wollkleider, Schlafsäcke, ein batteriebetriebenes Radio»).

Schweden scheint verunsichert. Es fühlt sich bedroht, weil angeblich russische U-Boote vor der Küste gesichtet wurden und Russland die Krim annektiert hat.

Fast schon Landesverräter

Die Tonalität der Besorgnis, die Aufrufe zum Widerstand, die Tipps zum Überleben – irgendwie kommt einem das alles bekannt vor. Tatsächlich: Wie heute Schweden sah sich 1969 auch die Schweiz als ein vom Bösen umzingeltes Land, dem Ungemach und ungemütliche Zeiten drohten, womöglich gar eine Invasion von Truppen der Länder, die dem Warschauer Pakt angehörten.

Genau wie die Schweden dieser Tage verschickte darum vor 49 Jahren das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement im Auftrag des Bundesrates ein 320 Seiten dickes Druckwerk an sämtliche Haushalte. Frisch vermählte Brautleute erhielten das Buch auf dem Standesamt in die Hand gedrückt. Wer die amtliche Pflichtlektüre verweigerte, galt fast schon als Landesverräter.

Auf dem roten Umschlag prangten ein Schweizer Kreuz und der Titel: «Zivilverteidigung». In einem Begleitbrief schrieb Justizminister Ludwig von Moos: «Das Buch will orientieren im Hinblick auf Prüfungen, die unsere Bevölkerung heimsuchen könnten, wie Natur- und andere schwere Katastrophen.» Es sei eine Wegleitung, «damit wir, wenn ein Notfall eintreffen sollte, bereit sind».

Ein Gewitter der Empörung

Im Vorwort stand: «Sollten wir je vor die Prüfung eines Ernstfalls gestellt werden, kann die Armee so lange kämpfen, als im Volk Lebens- und Widerstandswille lebendig bleiben. Ziel dieses Buches ist es, als Ratgeber alle Bürger und Bewohner unseres Landes, Mann und Frau, alt und jung, dazu anzuspornen und zu ermutigen.»

Es war eine bemerkenswerte politisch-publizistische Aktion der moralischen Aufrüstung in Zeiten des kalten Krieges und des nuklearen Wettrüs­tens – inklusive Tipps für den Alltag («Halten Sie einen Vorrat an Seife, legen Sie Ihren Wintervorrat an Brennstoffen im Sommer an») und Durchhalteparolen, über deren Pathos man heute lächeln mag: «Wir lassen uns unseren Willen nicht brechen», «wir sind abwehrbereit», «wir schlagen zu», «wir machen den Igel», «wir halten zusammen und bleiben stark».

Gewisse Ratschläge, zum Beispiel zum Überleben im Atomkrieg, lösen heute Kopfschütteln aus: «Werden Sie im Freien überrascht, werfen Sie sich zu Boden. Die bei der Atombombe er­zeugte Primärstrahlung pflanzt sich gradlinig fort, so dass Sie schon in kleinen Vertiefungen des Bodens einem Teil der Strahlen entgehen können. Be­decken Sie blosse Körperstellen mit Halstuch und Handschuhen. Den besten Schutz bieten helle Wollstoffe. Vor leicht entflammbaren Kunstfasergewe­ben muss gewarnt werden.»

Die Autoren um den Geheimdienst-Offizier Albert Bachmann warnten aber auch vor «Subversion» und vor «naiven Professoren», die dem Feind in die Hände spielen könnten. Ein Gewitter der Empörung ballte sich darauf über dem Land zusammen. Der Schweizerische Schriftsteller-Verband protestierte gegen die «Diffamierung der Intellektuellen». Jurassische Separatisten verbrannten 1972 Exemplare des Buches öffentlich. Einige Linke bezeichnen das Buch noch heute als «das übelste Machwerk, das je im Auftrag des Bundesrates dem Schweizer Volk zugemutet wurde».

Pathos und ewige Werte

Nüchtern betrachtet, ist das Zivilverteidigungsbuch ein Dokument der geistigen Landesverteidigung, in dem sich Sätze finden, die heute noch er­staunlich aktuell sind. «Wer ja sagt zur Eidgenossenschaft, bejaht ein politisches Prinzip», lesen wir zum Beispiel: «Wir wissen, dass unser Staat ein sich ständig erneuernder Bund ist, ein System, das Reform in Permanenz verwirklicht. Wer die heutige Schweiz mit allen ihren Vorzügen und Mängeln verteidigt, kämpft zugleich für die Schweiz von morgen, die mit einigen dieser Fehler fertig geworden sein wird.»

Wir lesen Sätze, die weiter Gültigkeit haben: «Das schweizerische Staatssystem ist anspruchsvoll. Es ist abhängig von der Intelligenz seiner Bürger. Un­sere Vorfahren hatten es einfacher. Wer mehr Freiheit forderte, griff zur Hellebarde. Um die neuen Aufgaben zu lösen, genügen Freiheitssinn und Draufgängertum nicht – es braucht Bildung.» Wir lesen: «Dass der Bund von heute andere Kompetenzen haben muss als der Bund von gestern, lässt sich nicht bestreiten. Aber schon jetzt droht die Zentralverwaltung unübersichtlich zu werden. Mehr Zentralismus, mehr Staat lösen die Probleme nicht.» Wer wollte das heute bestreiten?

Das Zivilverteidigungsbuch ist voller Pathos – es finden sich darin aber auch Aussagen, die das Verfalldatum noch lange nicht überschritten haben – ewige Werte, sozusagen. (Basler Zeitung)