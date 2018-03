FDP entscheidet über Markwalder

Auf der Traktandenliste der nächsten Delegiertenversammlung der FDP von Ende März in Zug steht bloss «Beschwerde an die Delegiertenversammlung (siehe Beilage)». Wer die Beilage anschaut, sieht vor allem schwarze Balken.

Es geht offensichtlich darum, dass sich ein Parteimitglied daran stört, dass ein anderes Parteimitglied Mitglied der Neuen Europäischen Bewegung Schweiz (Nebs) ist, einer Organisation, welche den «raschen» Beitritt der Schweiz zur EU anstrebt. Die FDP verbietet es in ihren Statuten den Mitgliedern, in einer Organisation Mitglied zu sein, «deren Ziele jenen der Partei zuwiderlaufen». Das bekannteste Mitglied der FDP und Ehrenmitglied der Nebs ist die Berner FDP-Nationalrätin Christa Markwalder. Gegen sie richtet sich die Beschwerde des FDP-Mitglieds ausdrücklich. Treffen würde es allerdings auch die Nationalräte Laurent Wehrli (VD) und Giovanni Merlini (TI) und den Neuenburger Ständerat Raphael Comte.

Der Hintergrund ist ein Meinungswechsel der FDP: Im Oktober 2016 hob die FDP Schweiz an einer Delegiertenversammlung den Beschluss von 1995 auf, welcher den Beitritt zur EU befürworte. Die Partei erklärte neu die Beziehungen der Schweiz zur EU auf der Basis von bilateralen Verträgen zum «Königsweg». Diese Kehrtwende in einem wichtigen Thema nahm das Parteimitglied zum Anlass, die FDP aufzufordern, Christa Markwalder aus der Partei auszuschliessen, falls sie nicht aus der Nebs austrete. Das Schreiben blieb unbeantwortet. Letzten Sommer gelangte das Mitglied schliesslich an die Schiedsgerichtskommission der Partei und stellte den Antrag, die Kommission habe festzustellen, dass die Mitgliedschaft in der Nebs und der FDP miteinander unvereinbar sei. Das Schiedsgericht unter dem Vorsitz des früheren Glarner Ständerates Fritz Schiesser forderte im August Markwalder zu einer Stellungnahme auf.

Keine Denkverbote

Die Berner Nationalrätin reagierte «irritiert» auf den Antrag. Es sei ihr noch nie in den Sinn gekommen, dass die Mitgliedschaft in einer Organisation nicht mit der Mitgliedschaft in der FDP vereinbar sein könne, schrieb sie Ende August zurück, wie wenn sie die Statuten noch nie gelesen hätte. Sie sei «überrascht», dass sich das Schiedsgericht überhaupt mit dem Antrag befasse und finde, die Regelung sei sowieso nicht mehr «zweckgemäss».

Inhaltlich verteidigt sie sich, dass sie zu einem Zeitpunkt der Nebs beigetreten und sie präsidiert habe, als die FDP zumindest auf dem Papier noch den Beitritt begrüsste. Dass dies seit Ende 2016 nicht mehr der Fall ist, darauf geht Markwalder mit keinem Wort ein. Es sei unliberal, schrieb sie hingegen, «Denkverbote» auszusprechen. In seiner Replik antwortet der Beschwerdeführer, er fordere kein Denkverbot. Es gehe ihm, wie der Bestimmung in den Statuten, ausschliesslich um die Mitgliedschaft in einer Vereinigung, welche Ziele hätte, die jenen der FDP widersprächen.

Nebs widerspricht nicht den «absoluten Grundwerten der Partei»

Das Schiedsgericht unterstützte Ende November 2017 Markwalder. Es könne nicht sein, dass jemand wegen eines Meinungswechsels in der FDP sich zwischen der Partei und einer Organisation entscheiden müsse. Das sei nur bei Organisationen denkbar, die den «absoluten Grundwerten der Partei» widersprächen. Damit relativierte es die statutarisch geltende Unvereinbarkeit.

Das Parteimitglied liess aber nicht locker und gelangte mit einer Beschwerde an die Delegiertenversammlung (DV). Vorgestern teilte ihm FDP-Präsidentin Petra Gössi mit, er habe an der DV «weder ein Antrags- noch ein Rederecht», weil er nicht Delegierter sei. Dort wird Ständerat Andrea Caroni (AR) den Antrag der vorberatenden Präsidentenkonferenz stellen, ob sich die DV überhaupt mit der Frage beschäftigen soll. (Basler Zeitung)