Fleisch-Branche darf mit Hühnerstall-Idylle werben

«Irreführend» und «unlauter»: So qualifiziert die Tierrechtsorganisation Tier im Fokus (TIF) eine Kampagne von Proviande. Die Branchenorganisation der Schweizer Fleischwirtschaft hat unlängst unter dem Titel «Logenplätze für unser Geflügel» jenes Programm beworben, mit dem der Bund sogenannt besonders tierfreundliche Stallhaltungen (BTS) unterstützt.

Die Bilder zeigen drei Masthühner in einem urchigen Stall aus Holz; eines davon sitzt auf einem leicht erhöhten Balken. Damit, so die Tierrechtler, werde fälschlicherweise eine Kleingruppenhaltung im Hinterhof als BTS-Standard suggeriert. In Tat und Wahrheit handle es sich um eine industrielle Tiernutzung, bei der pro Quadratmeter bis zu 15 Hühner erlaubt seien.

«Logenplätze für unser Geflügel»: Umstrittene Kampagne der Schweizer Geflügelproduzenten (SGP). Bild: SGP

Die Tierrechtler erhoben Beschwerde; der Fall landete bei der Lauterkeitskommission, jener Institution der Kommunikationsbranche also, die prüft, ob Werbung die Konsumenten täuscht. Inzwischen ist der Entscheid gefallen. Die Kommission weist die Beschwerde der Tierrechtler im skizzierten Punkt ab. «Der Durchschnittsadressat vermag grundsätzlich zu erkennen, dass die Abbildungen und Darstellungen nicht eins zu eins den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen», heisst es in den Ausführungen der Kommission, die dieser Zeitung vorliegen. Weder der Gesamteindruck der Werbung noch die – von den Tierrechtlern ebenfalls kritisierte – Bewerbung der erhöhten Schlafplätze seien zu beanstanden, da diese nicht in Widerspruch zu den gesetzlichen Grundlagen stünden.

Wintergarten-Aussage «irreführend»

Diese Argumentation können die Tierrechtler nicht nachvollziehen. Sie hätten nicht moniert, dass die Werbung dem Gesetz widerspreche, sondern dass sie ein falsches Bild der industriellen Tiernutzung zeichne, argumentiert Tier im Fokus. «Das Gros der Fleischessenden weiss nicht, wofür das staatliche Tierwohlprogramm BTS steht.» Die Tierrechtler berufen sich auf eine repräsentative Umfrage vom letzten Februar, die das Forschungsinstitut GFS Zürich in ihrem Auftrag durchgeführt hat. Der Befund: Die Bevölkerung beurteilt das Tierwohlprogramm des Bundes als viel tierfreundlicher, als es tatsächlich ist.

In einem anderen Punkt jedoch beanstandet die Lauterkeitskommission die Werbung. Als «unlauter» taxiert sie die Aussage, dass die Hühner in BTS-Ställen «tagsüber stets Zugang zu einem Wintergarten» hätten. Dies, weil der Zugang in den ersten 21 Tagen freiwillig sei, die Tiere aber üblicherweise im Alter von 22 bis 37 Tagen geschlachtet würden. Es sei deshalb «zumindest irreführend», wenn ein Zugang zu einem Aussenklimabereich als «generell besonders positive, zeitlich unbeschränkte Eigenschaft» angepriesen werde. Die Kommission empfiehlt Proviande, auf diese Aussage künftig zu verzichten.

Proviande setzt Empfehlung um

Die Entscheide sind rechtlich nicht bindend. Betroffene Unternehmen oder Verbände beugen sich dem Verdikt der Kommission aber in der Regel, da sie sonst wegen unlauterer Werbung mit einem Imageschaden rechnen müssen. So verhält es sich nun auch im Fall von Proviande. «Wir haben entschieden, den Beschluss nicht anzufechten», sagt Erich Schlumpf, Leiter der Bereiche Produkte-PR, Gastro und Ernährung.

Ab sofort werde Proviande den beanstandeten Satz in der Werbung für einheimisches Geflügel nicht mehr verwenden. Neu heisst es nun: «Ausserdem verfügen alle BTS-Ställe über einen geschützten Aussenbereich.» Als Verliererin sieht sich Proviande nicht. Im Gegenteil, wie Schlumpf klarmacht: Dass die Kommission nur in einem Punkt eine Empfehlung formuliert und die Beschwerde im Übrigen abgewiesen habe, «beurteilen wir als Erfolg».