Fraktionsausflug ohne Fraktion

Nun, mit dem Alkohol und dem Bundeshausjournalismus ist es so eine Sache, die separat zu beleuchten wäre. Journalisten lassen sich gerne auf Fraktionsausflüge einladen, wo auch Alkohol getrunken wird. Am Mittwoch war es mal wieder so weit. Die SVP lud zum Ausflug nach Genf. Den Journalisten bietet sich bei den Ausflügen jeweils die Möglichkeit, wenigstens einmal im Jahr einem zu folgen, über den im Anschluss nichts zu schreiben ist, wo «die lästige Arbeit danach», sozusagen, wegfällt.

Im vorliegenden Falle bietet sich diese Möglichkeit leider nicht. Und zwar aus zweierlei Gründen. Erstens, weil die SVP-Fraktion mehrheitlich abwesend war, was einem Novum im Vergleich der Vorjahre entspricht. Und zweitens, weil klar wurde, dass am SVP-Anlass in Genf, neben dem amtierenden SVP-Bundesrat Guy Parmelin (VD), auch ein FDP-Mann auftrat, der nach wie vor über Bundesratsformat verfügt: Pierre Maudet.

Lange Busfahrt, Langeweile

Die Reise in zwei gut zur Hälfte gefüllten Bussen begann pünktlich um Viertel nach zwölf. Die Fahrzeuge standen auf der anderen Seite des Bundesplatzes, nahe dem Café Fédéral. Man begrüsste sich freundlich, versperrte die Strasse und fragte sich erst mal, wo denn all die Politiker bleiben. Immerhin, auf der Fahrt war hinten irgendwo im Bus ein Zürcher zu hören. Claudio Zanetti. Er blieb der einzige Vertreter aus Zürich. Basler waren gar keine dabei. Von den Berner Parlamentariern hielt einzig Parteipräsident Albert Rösti die Fahne hoch.

Die fehlenden aktiven Bundespolitiker hier aufzuzählen, es würde den Platz sprengen. Angemeldet hatten sich dem Vernehmen nach gerade einmal 20 SVP-Parlamentarier von 74, mitgereist nach Genf waren 15. Dass die Busse trotzdem ziemlich gut gefüllt waren, dafür sorgten Zugewandte, Ehemalige und drei, vier Journalisten.

Nach länglicher Fahrt steuerte die SVP-Fraktion einen Genfer Industriebetrieb an, der Spezialteile aus verschiedenen Metallen herstellt. Hochspezialisiert, innovativ, die Kunden heissen unter anderem Saab, Airbus und Dassault. Das sind drei von fünf möglichen Bewerbern um den Verkauf neuer Kampfflugzeuge für die Schweizer Armee. Danach ging es für das SVP-Grüppchen nach Onex, einer über die Jahre rasant gewachsenen Gemeinde bei Genf, wie François Mumenthaler erzählte, der Conseiller administratif. Organisatorin und SVP-Nationalrätin Céline Amaudruz erwartete, dass sich die Mitgereisten alsbald umziehen würden, um sich im Seil- und Vergnügungspark sportlich zu betätigen. Doch Sportkleider hatte niemand dabei. Und die Mehrheit begab sich sowieso in ein nahegelegenes Holzhaus zur Weindegustation. Zwei Stunden Warten war angesagt. Dann gings in die Mehrzweckhalle des Sportplatzes zum Apéro riche. Die Älteren setzten sich auf Stühle entlang der Wand.

Der Tiefpunkt

Für Gespräche blieb viel Zeit. Es folgten die Ansprachen. Die SVP-Gesellschaft in den Bann ziehen konnte dabei insbesondere Staatsrat Pierre Maudet, der extra kam. Er trat eloquent auf, und er schien keine Ressentiments gegenüber jener SVP zu hegen, die ihm eben erst die Wahl in den Bundesrat verwehrte.

Maudet, der frühere Genfer Stadtpräsident, heute Staatsrat und Chef des Départements de la Sécurité et de l’Économie, des Sicherheits- und Wirtschaftsdepartements, hatte 2017 wegen der SVP das Nachsehen gegenüber Ignazio Cassis.

Maudet verwies in seiner Rede darauf, dass das Schweizerkreuz ebenso von einem Genfer stamme wie die Kartografie des Landes. Die SVP aber, sie lieferte einen Tiefpunkt in Sachen Fraktionsausflüge. Es fehlten drei Viertel der Fraktion. Und auch die Stimmungsmacher – von Toni Brunner über Adrian Amstutz bis Christoph Blocher. (Basler Zeitung)