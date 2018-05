Frau Schmid und die Todesstrafe

Als die Zürcher CVP-Politikerin Barbara Schmid-Federer Anfang dieses Monats ihren Rücktritt bekannt gab, machte sie das mit Getöse. Sie könne sich mit dem «konservativ-bürgerlichen Weg», den die Spitze ihrer Partei eingeschlagen habe, kaum identifizieren, sagte sie in einem Interview mit dem Tages-Anzeiger. Der Kurs der CVP erschwere ihr «das politische Leben». Parteipräsident Gerhard Pfister verfolge die falsche Strategie, weil er das Potenzial liberal-sozialer Wähler brachliegen lasse. Die Vorwürfe lösten ein politisches Erdbeben aus. Zahlreiche CVP-Vertreter, auch solche vom linken Flügel, solidarisierten sich mit Pfister und bezeichneten die Vorwürfe von Schmid-Federer als «unhaltbar».

Im Lärm um die Ausrichtung der CVP ging unter, dass die abtretende Nationalrätin in besagtem Interview auch eine Aussage mit Zündstoff gemacht hatte, die weit über das Wirken ihrer Partei hinausreicht: Es bereite ihr Sorgen, so Schmid-Federer, «dass im Parlament Stimmen salonfähig geworden sind, welche die Todesstrafe fordern».

Die Todesstrafe wurde in der Schweiz 1942 offiziell abgeschafft. In den Jahren 1942 bis 1944 wurden zwar noch 17 «Landesverräter» im Rahmen des Kriegsgesetzes erschossen. Seither gab es in der Schweiz aber keine Hinrichtungen mehr. Dass es im nationalen Parlament Leute geben soll, die nun zurück zur Todesstrafe wollen, klingt brisant. Es stellen sich Fragen: Wo sind diese Stimmen zu finden? Welchen Parteien gehören sie an? Für welche Verbrechen fordern sie die Todesstrafe? Machen die Politiker entsprechende Äusserungen nur im privaten Kreis oder gar im Rahmen von parlamentarischen Sitzungen und Debatten?

«Ich kenne niemanden»

Um Klarheit zu bekommen, versucht die BaZ, Barbara Schmid-Federer zu kontaktieren. Doch die Noch-Nationalrätin ist nicht erreichbar. Sie reagiert weder auf Combox-Nachrichten noch auf Mails und SMS. Sie scheint verschollen, nicht nur für einige Tage, sondern seit Wochen – zumindest für diese Zeitung, zu diesem Thema.

Also fragt die BaZ andere Parlamentsmitglieder: «Kennen Sie Kolleginnen oder Kollegen, die die Todesstrafe einführen wollen?» Diese Forderung sei ihm «noch nie begegnet», sagt Beat Walti, Fraktionspräsident der FDP. «Noch nie gehört», sagt auch SVP-Parteipräsident Albert Rösti. Er habe «keine Kenntnisse» von Parlamentariern, die für die Todesstrafe seien, sagt auch Thomas Aeschi, Fraktionspräsident der SVP. «Ich kenne niemanden», heisst es bei Elisabeth Schneider-Schneiter, Parteikollegin von Schmid-Federer. «Mir ist niemand im Parlament bekannt», sagt SP-Ständerat Daniel Jositsch. «Ein Debatte um die Einführung der Todesstrafe ist mir nicht bewusst», teilt Regula Rytz mit, Parteipräsidentin der Grünen.

Auch die SVP will keine Todesstrafe

Mehrere Parlamentarier weisen darauf hin, dass das Verbot der Todesstrafe zum zwingenden Völkerrecht gehört, das unter anderem in der Europäischen Menschenrechtskonvention garantiert wird. Die sogenannte Selbstbestimmungs-Initiative der SVP stellt zwar die Gültigkeit der EMRK für die Schweiz infrage, ausdrücklich aber nicht die zwingenden Bestimmungen des Völkerrechts. Bei der SVP-Spitze weist man denn auch jegliche Sympathien für die Todesstrafe von sich.

Vor einigen Jahren war deren Wiedereinführung dennoch ein Thema. 2010 kündigte ein siebenköpfiges Komitee von Privatleuten eine entsprechende Volksinitiative an. Es gab einen grossen Medienrummel. In der Öffentlichkeit wurde darüber debattiert, ob eine Abstimmung zur Einführung der Todesstrafe überhaupt zulässig sei. Doch nur wenige Tage nach der Ankündigung wurde die Initiative wieder zurückgezogen. Das Hauptziel sei gewesen, «Aufmerksamkeit zu erregen», gab Initiant Marcel Graf der Aargauer Zeitung zu Protokoll. Barbara Schmid-Federer nahm das Thema Todesstrafe kurz danach mit einem parlamentarischen Vorstoss auf und mahnte vor einer Senkung der «Hemmschwelle bei der Lancierung von Volksinitiativen». Nationale Parlamentarier, die die Todesstrafe-Initiative inhaltlich unterstützt hätten, wurden allerdings keine bekannt.

Hin und wieder thematisiert

Auch später wurde die Todesstrafe hin und wieder im Parlament thematisiert. Es ging dabei aber nie um eine Einführung in der Schweiz, sondern um ihre Verhinderung im Ausland. So debattierte das Parlament 2013, wieder auf Anstoss von Schmid-Federer, wie vermieden werden kann, dass aus der Schweiz exportierte Arzneistoffe in den USA für Hinrichtungen mit der Giftspritze missbraucht werden. Letztes Jahr gab der Bundesrat auf Anfrage von Bernhard Guhl (BDP, AG) im Nationalrat Auskunft, wie er Länder mit Hinrichtungen von deren Abschaffung überzeugen will.

In all diesen Debatten outete sich, soweit bekannt, nie jemand als Befürworter der Todesstrafe. Laut Barbara Schmid-Federer soll es diese im Parlament dennoch geben. Belege liefert sie nicht.

Man fragt sich, ob Parlamentarier mit toxischen Aussagen das ganze Parlament in Misskredit ziehen können, ohne dafür in irgendeiner Form Verantwortung übernehmen zu müssen. (Basler Zeitung)