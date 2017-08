Frauensolidarität hat enge Grenzen

Die Ankündigung von CVP-Bundesrätin Doris Leuthard, spätestens zum Ende der laufenden Legislatur zurückzutreten, hat die Feministinnen und Feministen im Land aufgescheucht. Weil dann mit Justizministerin Simonetta Sommaruga womöglich nurmehr eine Frau in der Landesregierung wäre, fordern allen voran SP-Präsident Christian Levrat und Grünen-Präsidentin Regula Rytz, dass im September eine Frau den scheidenden FDP-Bundesrat Didier Burkhalter ersetzen müsse.

Damit war die Debatte über die Frauenquote lanciert. Zusätzlich befeuert wurde sie durch eine Äusserung von Ignazio Cassis im Matin Dimanche: «Wenn ich eine Frau wäre, wäre ich fast beleidigt, wenn man mich wählen würde, weil ich eine Frau bin», sagte der Kandidat, der Bundesrat werden soll, weil er ein Tessiner ist. Es folgten Spott und Häme in den sozialen Medien. Maya Graf, grüne Nationalrätin (BL) und Co-Präsidentin des Frauenverbands Alliance F, doppelte in einem Interview nach und erinnerte daran, dass es hierzulande mehr Frauen als Tessiner gibt. Graf hat eine parlamentarische Initiative eingereicht, mit dem Ziel, die angemessene Geschlechtervertretung in die Bundesverfassung zu schreiben. Denn seit der Einführung des Frauenstimmrechts 1971 hätten es nur sieben Frauen in die Landesregierung geschafft.

«Lieber ein Mann als eine Rechte»

Für kollektive Schnappatmung vor allem bei den linken Frauen sorgte indes CVP-Präsident Gerhard Pfister, als er per Twitter fragte, weshalb viele Linke seinerzeit nicht die FDP-Kandidatin Karin Keller-Sutter gewählt hätten, und sich die Antwort gleich selber gab: «Weil rechte Frauen für Linke keine richtigen Frauen sind.» Dies sei nichts als billige Provokation, eine «peinliche und geschichtsblinde» Aussage, giftete Rytz, seit 2011 im Nationalrat, via Tages-Anzeiger zurück. Die Solothurner SP-Nationalrätin Bea Heim sagt auf Anfrage, dazu könne sie beim besten Willen keine auch nur halbwegs diplomatische Antwort geben.

Gerhard Pfister spielt mit seiner Aussage auf die Ersatzwahl für FDP-Bundesrat Rudolf Merz im Jahr 2010 an. Die FDP schickte Karin Keller-Sutter, damals St. Galler Regierungsrätin und heute Ständerätin, und den Unternehmer Johann Schneider-Ammann ins Rennen. Keller-Sutter verpasste den Schlusswahlgang, in dem noch einmal alles möglich gewesen wäre, um nur zwei Stimmen: FDP-Nationalrätin Isabelle Moret war nicht im Saal und die Grüne St. Galler Nationalrätin Yvonne Gilli wählte – den SVPler Jean-François Rime. Keller-Sutter stiess bei der Linken mit ihrer harten Asyl- und Ausländerpolitik auf massiven Widerstand. Dass sie ebenfalls mit Härte gegen häusliche Gewalt vorgegangen war und Pionierarbeit geleistet hatte, reichte als Wahlempfehlung bei den linken Frauen nicht aus.

Heute zu Keller-Sutters damaliger Nichtwahl befragt, sagt Bea Heim – unter Berufung auf das Wahlgeheimnis – nichts. Die Thurgauer SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher und die Basler Ständerätin Anita Fetz erklären zwar, sie hätten Keller-Sutter unterstützt.

Damit dürften sie in ihrer Fraktion jedoch in der Minderheit gewesen sein. Ein SP-Fraktionsmitglied, das namentlich nicht genannt werden will, sagt: «Es gibt bei uns viele, die sagen, sie würden lieber einen Mann wählen als eine rechte Frau.»

Das bekam auch Rita Fuhrer zu spüren. Die SVP schickte sie im Dezember 2000 neben Roland Eberle ins Rennen um die Nachfolge von Adolf Ogi. Weil die damalige Zürcher Regierungsrätin jedoch als rechte Hardlinerin galt mit konservativem Frauen- und Familienbild, hatte sie bei den linken Frauen keine Chance.

Dass Christoph Blocher als ihr politischer Ziehvater galt, machte die Sache nicht besser. Um dem Zürcher SVP-Flügel eins auszuwischen, unterstützte die SP bei der Wahl lieber den Aargauer SVP-Nationalrat Ulrich Siegrist. Schliesslich musste die SVP im Schlussgang zwischen Siegrist und Samuel Schmid wählen, der dann bekanntlich das Rennen machte.

Wie gross die Wut der linken Frauen auf Fuhrer war, lässt sich im Zeitungsarchiv nachlesen: Einen Tag nach Fuhrers Niederlage trat Yvonne-Denise Köchli in der damals noch linken Weltwoche erbarmungslos nach: Das Wirken Fuhrers basiere «auf zwei Konstanten – dem Verrat am eigenen Geschlecht und einer Selbsttäuschung bezüglich ihrer persönlichen Leistung». Fuhrer wehre sich gegen Gleichstellungsbüros und externe Kinderbetreuung und «ausgerechnet sie, die den erwerbstätigen Eltern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie so sehr erschwert», habe die Kinderlosigkeit der Bundesrätinnen ins Feld geführt und sich «zur Mutter aller Mütter» aufschwingen wollen. «Statt die Vielfalt der Lebensbedingungen von Frauen zu respektieren, propagiert sie einseitig das längst überholte Dreiphasenmodell: Berufstätigkeit, aufopfernde Phase der Kindererziehung, Wiedereinstieg.»

Dass echte Vielfalt auch Konservative umfasst, hatte im einseitigen Weltbild der Autorin keinen Platz. Damals waren mit Ruth Dreifuss (SP) und Ruth Metzler (CVP) zwei Frauen in der Landesregierung, laut Yvonne-Denise Köchli noch keine angemessene Vertretung. Lieber aber keine dritte Frau als eine wie Fuhrer: «Das Problem ist nur, dass es nicht ratsam ist, den dritten Sitz an eine Frau zu verschenken, die der Frauensache schadet.»

«Da muss man ehrlich sein»

Drei Jahre später, als Ruth Metzler zu Gunsten von Joseph Deiss über die Klinge springen musste, war es unter der Bundeskuppel mit der Frauensolidarität ebenfalls nicht weit her. Sicher, die CVP liess die eigene Bundesrätin im Regen stehen, als sie nur die Kandidatur von Joseph Deiss unterstützte. Doch auch die SP sagte ihre Unterstützung Deiss und nicht etwa der Frau zu. «Ruth Metzler hätte die Wiederwahl geschafft, wenn die SP-Frauen sie unterstützt hätten», sagt CVP-Präsident Gerhard Pfister rückblickend. Im entscheidenden Wahlgang hatte Deiss die Wahl mit 138 Stimmen für sich entschieden. Das absolute Mehr betrug 121 Stimmen. Metzler erzielte 96. Im Bundesparlament sassen damals 28 SP-Frauen.

Die Baslerin Anita Fetz, die von sich sagt, sie wähle im Zweifel bei gleicher Qualifikation immer die Frau, hat sich nach eigener Angabe damals sowohl für Rita Fuhrer als auch für Ruth Metzler und Karin Keller-Sutter ausgesprochen. «Wenn eine bürgerliche Partei eine bürgerliche Kandidatin bringt, muss ich keine Linke wählen.» Auch die grüne Maya Graf sagt von sich, sie wähle bei Kandidierenden mit derselben Qualifikation die Frau. Und fügt an: «Ich wähle Frauen, aber nicht um jeden Preis. Da muss man ehrlich sein, auch die politische Haltung einer Kandidatin ist ein Kriterium.» (Basler Zeitung)