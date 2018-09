Grundsätzlich ja, ansonsten nein

Die Bevölkerung der Schweiz steht einem Rahmenabkommen nicht grundsätzlich ablehnend gegenüber. Wenn die Schweiz aber fremde Richter oder EU-Gesetze akzeptieren müsste, dann ist eine Mehrheit dagegen. Eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung ist gegen eine Zahlung der sogenannten Kohäsionsmilliarde an die EU. Das ergab eine Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Marketagent.com im Auftrag der BaZ. Dabei wurden Ende August 1000 Stimmberechtigte, web-aktive Personen aus der Deutsch- und der Westschweiz zwischen 18 und 65 Jahren, befragt.

22 Prozent der Befragten sind der Meinung, die Schweiz brauche auf jeden Fall ein Rahmenabkommen. 40 Prozent sind zwar skeptisch, aber finden, dass ein Rahmenabkommen «eher» nötig sei. Diesen insgesamt 62 Prozent der Befragten stehen 38 Prozent gegenüber, welche ein Rahmenabkommen eher nicht wollen (25 Prozent) oder es auf keinen Fall befürworten (13 Prozent). Je höher der Bildungsstand der Befragten, desto höher ist die Zustimmung. Bei der Frage, ob sie ein Rahmenabkommen zur Sicherung der bilateralen Verträge auch mit einer Streitschlichtung befürworten, bei der europäische Richter einen Fall abschliessend beurteilen, sinkt die Zustimmung auf 8 Prozent, die auf jeden Fall ein Rahmenabkommen befürworten, und 35 Prozent, die eher dafür sind. 39 Prozent sind hingegen eher dagegen und 18 Prozent auf jeden Fall dagegen.

Die ungeteilte Zustimmung ist bei Befragten mit hohem Bildungsstand, also einem Universitätsabschluss, mehr als doppelt so hoch wie bei tiefem oder mittlerem Bildungsstand. Die strikte Ablehnung ist bei mittlerem Bildungsniveau, beispielsweise einem Lehrabschluss, am grössten.

Streitschlichtung fällt durch

Eine Streitschlichtung mit einem abschliessenden Urteil durch EU-Richter ist jene Variante, welche die EU seit Beginn der Gespräche fordert, seit 2013 in ihrem Verhandlungsmandat für ein Rahmenabkommen anstrebt und die Schweiz damals in Vorgesprächen zugestimmt hat. Auch die heutige Lösung mit einem Schiedsgericht läuft darauf hinaus, dass EU-Richter entscheiden, weil alle Fragen, die EU-Recht betreffen, dem EU-Gericht in Luxemburg vorgelegt werden müssen. Die FDP forderte jüngst in einem Positionspapier, auf ein Schiedsgericht zur Frage der Auslegung von Recht zu verzichten. Gemäss der Sonntagszeitung will Bundesrat Ignazio Cassis noch dieses Jahr ein Schiedsgericht in einem Memorandum mit der EU festschreiben.

Im Juni hatte der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse in- und ausländische Manager über ein Rahmenabkommen befragt. Vier von fünf befragten Managern stimmten dabei einem solchen Abkommen generell zu. Wenn es eine Streitschlichtung beinhaltet, sinkt die Zustimmung auf 60 Prozent der Befragten. Allerdings enthielt die Frage keinen Hinweis darauf, dass EU-Richter bei der Streitschlichtung das letzte Wort haben sollen. Trotzdem lässt sich festhalten, dass ein Rahmenabkommen mit Streitschlichtung bei Managern (60 Prozent) ungleich populärer ist als bei der befragten Stimmbevölkerung (43 Prozent).

Klares Zeichen für die Eigenständigkeit. Die Schweizerinnen und Schweizer akzeptieren keine fremden Richter.

Kritisch beurteilen die befragten Stimmberechtigten auch die Übernahme von EU-Gesetzen in Schweizer Recht. Falls der Erhalt der Bilateralen mit den Marktzugängen nur mit dem Nachvollzug von Gesetzen und Verordnungen der EU möglich wäre, dann würden nur noch 44 Prozent ein entsprechendes Rahmenabkommen unterstützen. 6 Prozent sind auf jeden Fall dafür, 38 Prozent immerhin eher dafür. 41 Prozent der Befragten sind jedoch eher gegen ein solches Abkommen, 16 Prozent auf jeden Fall dagegen.

Der Nachvollzug von EU-Recht in jenen fünf bis neun Abkommen, für die das Rahmenabkommen gelten soll, ist vorgesehen, obwohl namhafte Wirtschaftsverbände wie Scienceindustries, der Verband der in Basel wichtigen Chemie-, Pharma- und Biotechunternehmen, oder CVP-Präsident Gerhard Pfister eine Klausel gefordert haben, dass die Schweiz nicht alles EU-Recht nachvollziehen müsse. Auch der Nachvollzug von EU-Gesetzen wird von Befragten mit hohem Bildungsniveau weniger kritisch beurteilt als von den anderen Befragten.

Ablehnung der Kohäsionszahlung

Schlecht weg kommt in der Befragung von Marketagent.com die Kohäsionsmilliarde, also die Zahlung von insgesamt 1,3 Milliarden Franken an Mitgliedsländer der EU für Entwicklungsprojekte. Würde jetzt darüber abgestimmt, dann würden 27 Prozent diese Zahlung auf jeden Fall ablehnen, 46 Prozent der Befragten sind eher dagegen. Nur gerade 5 Prozent sind auf jeden Fall dafür, 22 Prozent sind eher dafür. Die stärkste Ablehnung kommt auch bei diesem Thema von Personen mit mittlerem Bildungsniveau, die grösste Zustimmung von Befragten mit hohem Bildungsniveau.

Dieselbe Frage hatte Economiesuisse im vergangenen Juni in- und ausländischen Managern gestellt. Zwar sprach sich nur eine knappe Mehrheit von 52 Prozent für die Kohäsionsmilliarde aus, aber doch deutlich mehr als bei der aktuellen Befragung der Bevölkerung. 22 Prozent der befragten Manager waren für die Kohäsionsmilliarde, und 30 Prozent waren eher dafür. Nur eine Minderheit der Manager lehnte die Kohäsionsmilliarde eher oder auf jeden Fall ab (41 Prozent) – genau das gegenteilige Resultat wie bei der aktuellen Befragung der Stimmbevölkerung.

Die Befragung wurde vom 17. bis 27. August anhand von computergestützten Online-Interviews durchgeführt. Das Meinungsforschungsinstitut Marketagent.com verfügt dazu über ein zertifiziertes Befragungspanel von 54 000 Personen. (Basler Zeitung)