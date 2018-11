Heikle Zahlungen: SP-Ständerätin Savary tritt nicht mehr an

Die Waadtländer SP-Ständerätin Géraldine Savary kandidiert bei den Wahlen 2019 nicht mehr. Dies gab sie am Dienstag an einer Medienkonferenz in Lausanne bekannt.

Savary war in die Kritik geraten, weil sie sich bei ihren Wahlkämpfen vom Milliardär Frederik Paulsen finanziell unterstützen und zu einer Reise nach Spanien einladen liess. Die SP-Ständerätin und der ehemalige Ständerat Luc Recordon (Grüne) hatten vom Präsidenten des Biopharmaunternehmens Ferring in St. Prex VD für den Wahlkampf im Jahr 2011 je 4000 Franken und im Jahr 2015 je 5000 Franken erhalten. (hvw/sda)