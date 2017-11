Hussein lässt Inspektorin rauswerfen

Im Weltpostverein (UPU) an der Weltpoststrasse in Bern gehts drunter und drüber. 250 Angestellte aus 55 Ländern koordinieren von dort aus das Postwesen, wobei operative Tätigkeiten zur Gewährleistung einer reibungslosen Beförderung postalischer Sendungen nicht gefragt sind. Intrigen und Machtspiele haben derweil am Sitz der einzigen internationalen Organisation in Bern ein bisher ungekanntes Ausmass angenommen. Gerichtsverfahren wurden angestrengt, es kam zu Drohungen, fristlosen Entlassungen und Einschüchterungsversuchen.

Diese gipfelten darin, dass einer der mutmasslichen Urheber der Umtriebe, der kenianische Generaldirektor des Weltpostvereins, Bishar A. Hussein, einem britischen Postabgeordneten am Rande einer Sitzung drohte, er werde ihm den Kopf abschneiden. Vorletzter Akt im Trauerspiel war ein kritischer Inspektionsbericht der Joint Inspection Unit (JIU), einer UNO-Kontrollbehörde. Verbrieft ist, dass auch der Weltpostverein als UNO-Sonderorganisation dieses unabhängige Kontroll- und Inspektionsorgan anerkennt.

Beschuldigungen, Vorwürfe

Ein kritischer Inspektionsbericht dieser JIU stand Ende Oktober in Bern auf der Traktandenliste zweier Weltpostgremien. Inspektorin Gönke Röscher, eine erfahrene Diplomatin aus Deutschland, Expertin für Finanz- und Personalfragen, hatte in ihrem Bericht dem Management der Weltpost gravierende Mängel bei der Budgetierung und der Finanzplanung nachgewiesen, dazu kam mangelnde Transparenz bei Bezügen der obersten Chefs. Aufgelistet hatte die Inspektorin auch allerhand Kompetenzüberschreitungen und weitere Unzulänglichkeiten.

In ihrem 90-seitigen Bericht machte Röscher sodann mehrere Verbesserungen beliebt, die am 27. Oktober auch im Verwaltungsrat der Weltpost diskutiert wurden, einem Gremium, dem zahlreiche Nationen-Vertreter angehören. In diesem bisher letzten Akt kam es erneut zum Eklat. Die UNO-Inspektorin wurde an einer ersten Versammlung diffamiert. Nach einer Debatte wurden ihre Vorschläge als untauglich verworfen. Und an einer zweiten Sitzung, jener des Verwaltungsrats, wurde die 60-Jährige gar des Weltpostgebäudes verwiesen. Sie sei nicht eingeladen, hiess es.

An der ersten Sitzung hatte am 25. Oktober der Ausschuss für das Finanz- und Personalwesen getagt. Die Inspektorin erläuterte dabei ihren Bericht. Hussein und dessen Schweizer Stellvertreter, Pascal Clivaz, warfen der Deutschen hernach vor, die Inspektion sei zur Unzeit erfolgt. Man sei damals, 2016, mit der Vorbereitung des Weltpostkongresses von Istanbul beschäftigt gewesen. Sie hielten der Inspektorin auch vor, ausgerechnet den Weltpostverein zur Kontrolle auserkoren zu haben. Auch äusserten sie den Verdacht, mit der Inspektion werde eine «politische Agenda» verfolgt.

Inspektorin Röscher wurde auch beschuldigt, den Bericht «an andere Leute» weitergegeben zu haben, bevor dieser im Weltpostverein habe diskutiert werden können. Dabei war der Inspektionsbericht auf der Webseite der UNO-Kontrolleure öffentlich. Er ist es, wie die anderen Inspektionsberichte auch, nach wie vor (www.unjiu.org).

Sprecher aus Tunesien, Costa Rica, Marokko, Kenia, Elfenbeinküste, Iran, Sambia, Algerien, Georgien, Dominikanischen Republik, Äthiopien, Südafrika, Uganda, Barbados, Indien und von der panafrikanischen Postunion ergriffen dann für Hussein Partei. Sie wiesen den Inspektionsbericht allesamt zurück.

«Wertlose Anwesenheit»

Weil einige Mühe bekundet hätten, ihren Redetext richtig vorzulesen, sei unter Abgeordneten mit gegenteiliger Ansicht der Eindruck entstanden, man sei hier Zeuge einer inszenierten Debatte, wie die BaZ erfuhr. Wurden den Sprechern tatsächlich vorgefertigte Reden in die Hand gedrückt? Chancenlos blieb ein Antrag auf Vertagung des Geschäfts. Man wolle den Bericht zuerst richtig studieren. So äusserten sich Spanien, Italien, Belgien, Frankreich, die Schweiz und Griechenland. Auf Husseins Drängen wurde dies aber abgelehnt, dasselbe geschah dann mit dem Inspektionsbericht.

Zwei Tage danach fand die Plenarsitzung des Verwaltungsrats statt. Dabei hatten alle Ausschüsse zu berichten, die sich unter der Woche getroffen hatten. Während einer Pause, die wegen einer Panne an der Präsentationsanlage entstand, wurde die wiederum anwesende Inspektorin aufgefordert, den Saal zu verlassen. Röscher ging. Als ein Grieche dies kritisierte, sagte Hussein, die Inspektorin sei erstens nicht eingeladen und zweitens beschere deren Anwesenheit der Versammlung keinen Wert. Ob dies der letzte Akt im Trauerspiel bleibt? Man darf dies bezweifeln. (Basler Zeitung)