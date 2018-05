«Ich bin ein Bünzli»

BaZ: Herr Landmann, ich habe schon mal über einen möglichen Titel für dieses Interview nachgedacht. Was halten Sie von «Valentin Landmann – Retter der Rocker»?

Valentin Landmann: Die Rocker sind mental starke Menschen. Sie brauchen darum keinen Retter. Richtig ist natürlich, dass ich den Motorradclub der Hells Angels Schweiz seit mittlerweile 38 Jahren juristisch begleite.

Sie sind aber eine Art Robin Hood derjenigen Leute, die in der Gesellschaft zu kurz gekommen sind?

Ich setze mich gerne für solche Leute ein, falls ich zum Schluss komme, dass man ihnen aus unserer liberalen Staatsauffassung heraus ihren Lebensraum erhalten muss. Speziell die Rocker liegen mir am Herzen, weil es sich bei ihnen um freiheitsliebende Querköpfe handelt. In ihrem Freiheitsdrang gleichen sie unseren Schweizer Urahnen. Es ist mir wichtig, dass die Rocker, obwohl sie unkonventionell sind, von der Justiz gleich behandelt werden wie andere Menschen.

Nochmals ein Vorschlag, was den Titel des Interviews angeht: «Valentin Landmann – Retter der SVP»?

Der erste Vorschlag behagt mir wenn schon besser. Die SVP ist eine sehr starke Partei und braucht keinen Schutz.

Aber die SVP hat in letzter Zeit eher schlecht abgeschnitten, etwa bei den kommunalen Wahlen im Kanton Zürich. Sie sind vor wenigen Wochen der Partei beigetreten und stellen sich nun für eine Kandidatur für das Zürcher Kantonsparlament zur Verfügung.

Jede Partei erlebt Wellenbewegungen bei ihren Wahlerfolgen. Was mich angeht, kann ich höchstens einen geringen Beitrag für die SVP leisten. Meine Stärke besteht grundsätzlich darin, einen Sachverhalt verständlich erklären zu können – zum Beispiel einen politischen Kerngedanken. So habe ich vor Kurzem in einem Video zu erklären versucht, worin der Vorteil der Selbstbestimmungs-Initiative der SVP für die Schweiz besteht.

Sie sind bekannt dafür, dass Sie sich für unterschiedlichste Lebenswelten interessieren und gegenüber Neuem aufgeschlossen sind. Ihr Stil unterscheidet sich vom scharfen SVP-Ton …

… es gibt unterschiedliche Arten zu politisieren. Das ist auch in anderen Parteien so. Es braucht Vielfalt.

Möglicherweise braucht die SVP heute eine Erneuerung und auch einen neuen Stil. Ihren Stil?

Eine Erneuerung mit einem «alten Klaus» wie mir wird etwas schwierig.

Ich meine nicht Ihr Lebensalter, sondern Ihre Art: versöhnlich statt aggressiv.

Möglicherweise könnte ich in diese Richtung etwas beitragen – wobei ich offenlasse, ob die SVP das will und braucht. Ich habe mich auf Anfrage aus der Partei für ein mögliches politisches Mandat zur Verfügung gestellt, dabei aber stets betont, dass ich nie ein «Parteisoldat» sein werde. Selbstverständlich würde ich aber Beschlüsse der Partei, wenn sie einmal gefällt sind, mittragen. In der SVP gibt es aber schon viele sehr gute Leute. Ich bin dann vielleicht eine zusätzliche Schachfigur, die aber nicht herumgeschoben wird, sondern sich selber bewegt. Darf ich auch einen Titel-Vorschlag machen?

Bitte.

«Selbstbestimmung für alle». Es ist mir ein wichtiges Anliegen, dass die Bewohner dieses Landes selbstbestimmt leben können, innerhalb des gesetzlichen Rahmens. Zudem soll die Schweiz als Land selber über sich bestimmen können. Da sehe ich eine grosse Übereinstimmung zwischen mir und der SVP. Die direkte Demokratie muss erhalten bleiben. Es kann nicht sein, dass Vereinbarungen mit anderen Ländern über unserer Verfassung stehen, wie es das Bundesgericht entschieden hat.

Sie sind bekannt dafür, dass Gegensätze Sie interessieren: Sie sind ein renommierter Strafverteidiger, der Leute im Milieu kennt und enge Kontakte zu den Hells Angels pflegt. Es lockt Sie sicher, für die Volkspartei zu politisieren, weil die Partei ein Stück weit im Gegensatz zu Ihnen steht. Zumindest im Stil.

Ich sehe keine so grossen Gegensätze. Grundsätzlich ist es wichtig, sich gegenseitig zuzuhören, auch über die Parteigrenzen hinweg. Ich finde etwa vieles, was der grüne Nationalrat Bastien Girod oder SP-Ständerat Daniel Jositsch sagt, hochinteressant. Ich möchte dazu beitragen, dass man nicht mit den Scheuklappen unterwegs ist – auch ausserhalb der Politik: Es gab einen Fall, in dem ich einen SVP-Politiker verteidigt habe. Die Staatsanwältin merkte vor Gericht kritisch an, dass er in dieser Partei ist. Eine Mitgliedschaft in der SVP als anrüchig zu erachten, das geht gar nicht.

Sie haben vorhin, wie auch schon früher, betont, dass Sie kein «Parteisoldat» sein werden. Das wirkt wie eine vorsorgliche Distanzierung von der SVP.

Da widerspreche ich. Ich stehe voll hinter den politischen Kernanliegen der SVP, gerade was Selbstbestimmung angeht. Gleichzeitig stehe ich zu meiner Art, liberal mit Menschen umzugehen, die sich nicht in ein Schema pressen lassen. Ich höre allen zu, egal von welcher Partei sie sind.

Ist das nicht etwas Selbstverständliches?

In der Politik leider nicht. Es werden zum Beispiel Vorstösse abgelehnt, nur weil sie vom falschen Adressaten oder von der falschen Partei kommen – unabhängig davon, ob der Inhalt gut ist oder nicht. Das ist eine schlechte Entwicklung.

Befürchten Sie nicht, dass Sie als «SVP-Bünzli» hingestellt werden könnten?

Ich bin doch ein Bünzli, in mancher Beziehung! Es gibt etwa nichts Schöneres, als sich mit befreundeten Leuten zu treffen, unter einem Baum ein Picknick einzunehmen und miteinander zu reden. Ja, ich bin ein Bünzli. Gleichzeitig setze ich mich dafür ein, dass alle ihr Leben so leben können, wie sie wollen. «I did it my way», sang Frank Sinatra. Darum habe ich grosse Achtung vor Menschen, die man als Bünzli bezeichnen mag. Man darf nicht vergessen, dass der einfache Mann und die einfache Frau unseren Staat tragen. Sie sind wenig anfällig, irgendwelche gefährlichen politischen Experimente einzugehen. Wir müssen unsere Bünzlis hochhalten.

Dennoch könnte es Ihnen in Ihrer Anwaltstätigkeit für Randgruppen schaden, wenn Sie nun politisch aktiv werden.

Ich setze mich weiterhin nur für Dinge ein, zu denen ich stehe. Ich bin überzeugt, dass meine Klienten unterscheiden können zwischen meiner Rolle als Anwalt und meiner allfälligen Rolle als Politiker.

Wirklich? Sie haben jetzt ein Label auf der Brust: SVP.

Sicher kann das zu Diskussionen führen. Aber ich muss mich nicht verstecken.

Wie fallen die Reaktionen aus Ihrem Umfeld auf Ihr mögliches politisches Engagement aus – gerade aus den erwähnten Halbwelten?

Das gibt es keine Probleme. Viele sagen, das sei okay, aber sie würden unpolitisch bleiben.

Bekommen Sie Hassmails?

Nein. Es gab wohl einige kritische Rückfragen. In diesen Fällen versichere ich jeweils, dass ich weiterhin nur das mache, was ich für richtig halte, aber dass ich die Kerngedanken der SVP teile.

Sie sind ein erfolgreicher Anwalt, fast omnipräsent. Warum tun Sie sich das mit der Politik jetzt noch an?

Diese Frage höre ich oft. Ich finde es wichtig, dass man sich als Bürger für die Gesellschaft engagiert. Gleichzeitig möchte ich begeisterter Anwalt bleiben.

Haben Sie überhaupt genügend Zeit für die Politik?

Zeit hat man nicht, Zeit muss man sich nehmen. Ich arbeite gerne. Wenn ich aber sehen würde, dass mir die Politik keine Freude macht, oder sie mich zu sehr einschränkt, würde ich aufhören.

Ist Kantonsrat nicht eine Nummer zu klein? Mit Ihrer Bekanntheit müssten Sie, wenn schon, das nationale Parlament anstreben.

Ob man mich in der SVP als Kandidat auf der Nationalratsliste möchte, wird sich zeigen. Wenn man mich will, stehe ich zur Verfügung. (Basler Zeitung)