«Illegale Angebote bedrohen unsere Umsätze»

BaZ: Herr Fasnacht, Netzsperren bilden im Kampf ums neue Geldspielgesetz den Hauptkritikpunkt. Weshalb sollen diese entgegen den Darstellungen der Gegner kein Problem sein?

Roger Fasnacht: Der Ausdruck ist irreführend, denn das Internet wird ja nicht gesperrt. Was das neue Geldspielgesetz vorsieht, sind gezielte Zugangssperren zu Online-Anbietern, die in der Schweiz ohne Zulassung Spiele vermarkten und deshalb bekannt sind.

Diese Zugangssperren sind leicht zu umgehen.

Sie sind zu umgehen, ja. Erfahrungen im Ausland zeigen aber, dass die meisten Internet-Nutzer den Aufwand nicht auf sich nehmen, die Sperren zu umgehen. Diese Nutzer werden geschützt. Befürchtungen, das ganze Internet werde instabil, sind an den Haaren herbeigezogen. Aktuell sind es 17 europäische Staaten, die Zugänge zu illegalen Geldspielanbietern sperren. Das Internet in Frankreich, Italien, Belgien oder auch im viel zitierten Dänemark ist deswegen nicht zusammengebrochen.

Warum sollen ausgerechnet beim Geldspiel Zugangssperren als Erstes gesetzlich angeordnet werden?

Geldspiel ist weltweit stark reguliert, weil es keine normale Handelsware wie Schuhe oder Kleider ist. Geldspiel ist mit Betrug, Geldwäscherei und Sucht verbunden, wenn es nicht sauber durchgeführt wird. In der Schweiz, aber auch in den meisten anderen Ländern, werden die Gewinne wieder zurückgegeben, indem sie fürs Gemeinwohl verwendet werden. Letztes Jahr waren das bei den Lotterien und Sportwetten über 600 Millionen Franken für Kultur, Sport und soziale Projekte sowie 300 Millionen Franken für die AHV aus den Spielbankenabgaben. Deshalb setze ich mich für ein Ja zum Geldspielgesetz ein.

Ein offenes Konzessionsverfahren, wie es das neue Gesetz verhindert, könnte unter dem Strich mehr Geld für die AHV und gemeinnützige Zwecke in die Kassen spülen. Ist doch plausibel?

Für mich nicht – ausser das Marktvolumen würde massiv ausgedehnt. Wer den internationalen Markt kennt, weiss, dass Online-Anbieter aus Malta und Gibraltar maximal 20 Prozent Abgaben zahlen. Um gleich viel Geld einzunehmen, müssten in der Schweiz viel mehr Geldspielerträge erzielt werden. Dies würde aber gezwungenermassen auf Kosten des Spielerschutzes gehen und somit das verfassungsmässig vorgegebene Ziel der Suchtprävention unterlaufen. Die Bundesverfassung sieht nicht vor, allein die Erträge zu maximieren. Verlangt ist vielmehr auch ein möglichst verantwortungsvoller Umgang mit dem Geldspiel.

Sie sind der Chef von Swisslos. Der ganze Bereich Rubellose und Lotto ist ja gar nicht betroffen, weshalb setzen Sie sich als Swisslos-Direktor derart für die Casinobranche ein?

Auch die Lotteriegesellschaften sind direkt betroffen. Die Gegner des Gesetzes operieren oft mit unseren Zahlen der letzten zehn Jahre, sie prognostizieren, darauf basierend, die Zukunft. Wer auf einem Markt so rückwärtsorientiert operiert, überlebt nicht lange. Erstens sind wir selbst online und generieren dort etwa 200 Millionen jährlich. Das sind 17 Prozent des Umsatzes. Zweitens verbietet uns das alte Gesetz, moderne Sportwetten anzubieten. Im Online-Bereich konnten sich deshalb ausländische Anbieter breitmachen – illegal. Und drittens sind auch unsere Lotterieumsätze durch illegale Online-Angebote zunehmend bedroht.

Wie das?

Es gibt Online-Anbieter aus Malta und Gibraltar, bei denen man auf die sechs Richtigen im offiziellen Schweizer Lotto, im deutschen Zahlenlotto oder auf die bei Euro Millions gezogenen Zahlen wetten kann. Die illegalen Anbieter zahlen die exakt gleichen Gewinne aus wie die regulären staatlichen Lotterien. Der Preis für einen Tipp ist aber kleiner als bei den regulären Lotterien. Weil sie keine Beiträge ans Gemeinwohl liefern müssen, erzielen diese Online-Anbieter hohe Gewinne. In Deutschland vereinnahmen sie inzwischen bereits eine Milliarde Euro Umsatz – knapp 15 Prozent des deutschen Lottoumsatzes.

Was bedeuten solche Konkurrenzangebote?

Perfid ist, dass es sich um als Wetten getarnte Lotterien handelt. Man wettet also auf die richtigen Zahlen in der Schweiz oder anderswo, und setzt dabei auf Verwechslung mit der Originallotterie. Wenn das einreisst, wären wir gezwungen, unser Geschäftsmodell anzupassen. Es wäre nicht mehr möglich, von einem gespielten Franken 30 Rappen für gemeinnützige Zwecke abzuziehen. Man muss den Markt anhand solcher Entwicklung beurteilen und nicht aufgrund von Umsatzzahlen vergangener Jahre.

Trittbrettfahrer, die ihr Geschäft im weltweiten Netz machen, werden sich mit dem Schweizer Geldspielgesetz und DNS-Sperren kaum aus dem Land jagen lassen.

Gezielte Sperren bilden einen Teil der Zange, die wir mit dem neuen Gesetz in die Hand bekommen. Der andere Teil der Zange sind attraktivere legale Spielangebote, die wir mit dem neuen Geldspielgesetz der illegalen Konkurrenz entgegenhalten können. Uns sind heute beispielsweise Live-Sportwetten verboten. In diesem Bereich, der 50 Prozent des Sportwettenmarkts ausmacht, dürfen wir heute aufgrund des veralteten Gesetzes nicht tätig sein. Künftig können wir solch gravierende Defizite ausgleichen. Und neu dürfen ja auch die Casinos ihre Spiele via Internet anbieten. Mit einem attraktiven legalen Angebot und der Zugangssperre verdrängen wir den Schwarzmarkt.

Und Schweizer Pokerspieler sollen sich dann zwischen Bütschwil und Diegten messen, statt weltweit, wie sie das wollen und dies heute auf international stark frequentierten Sites tun?

Wie kommen sie darauf? Online-Spieler werden sich künftig mit dem neuen Gesetz bei einer Schweizer Seite einloggen, hinter der ein terrestrisches Casino steht. Dieses garantiert für sicheren Zahlungsverkehr und für die korrekten Gewinnausschüttungen. Über diese Seiten werden sich Spieler auch in weltweit bekannte Pokerräume begeben können, sie können sich dort weiterhin international messen.

Wie beurteilen Sie das Interesse ausländischer Anbieter am Schweizer Markt?

Es sind Anbieter aus Offshore-Standorten wie Malta und Gibraltar. Ihr Interesse geht über die erzielten Umsätze hinaus. Die Branche und die Gesetzgeber ausserhalb Europa schauen gegenwärtig auf die Schweiz. Bringen diese Anbieter das Schweizer Geldspielgesetz zu Fall, ist das ein Signal an viele andere europäische Länder, in denen neue Gesetze entstehen. Auch deshalb engagieren sie sich derart.

Auch weil sie Netzsperren verhindern wollen?

Zugangssperren werden in den regulierten Geldspielmärkten weltweit immer häufiger eingesetzt. Das gilt auch für Dänemark, das von der Gegenseite oft genannt wird. Dort gibt es etwa 30 Konzessionierte. Alle der etwa 2500 Online-Geldspielanbieter weltweit werden sich niemals konzessionieren lassen. Jener kleine Teil davon, der eine teure, mit vielen Auflagen verbundene Konzession erwirbt, will vor nicht-konzessionierten Piraten geschützt werden. Dänemark hat im letzten Winter 24 solche Anbieter gesperrt.

Was passiert bei einem Ja zum Geldspielgesetz am 10. Juni?

Wir erhalten dann die Grundlage dafür, dass das Geld in der Schweiz bleibt. Es kann nicht sein, dass immer mehr Geldspielerträge nach Malta und Gibraltar abfliessen, nur weil sich dort niemand an Gesetze unseres Standards halten muss. Die Lotteriegesellschaften erhalten dann in der Schweiz die Möglichkeit für deutlich attraktivere Angebote und wir können den Schwarzmarkt eliminieren. Gleiches gilt für die Spielbanken, die bislang online nicht aktiv sein durften und mit spezialisierten Online-Lieferanten in den Startlöchern stehen. Last but not least erhalten wir die europaweit strengsten Suchtpräventions-Bestimmungen. (Basler Zeitung)