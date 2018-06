Ist das Chaos oder hat es Methode?

Seit Oktober 2016 ist die neue Ausschaffungsregelung in Kraft. Seit dann gilt: Wer für eine der sogenannten Katalogtaten verurteilt wird, wird automatisch ausgewiesen. Milde darf die Justiz nur walten lassen, wenn eine Ausschaffung einen schweren Härtefall bewirken würde und das öffentliche Interesse an der Landesverweisung gegenüber dem Interesse des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegt. Also nur im absoluten Ausnahmefall.

Dies zumindest versprachen die Befürworter der Härtefallklausel in der Umsetzungsdebatte der 2010 angenommenen Ausschaffungsinitiative. Die SVP, Urheberin der Initiative, bezweifelte dies und wehrte sich ebenso erbittert wie vergeblich gegen die Härtefallklausel. Der damalige Parteipräsident Toni Brunner kündigte nach verlorener Abstimmung zur Durchsetzungsinitiative an, man werde der Justiz nun genau auf die Finger schauen und eine Strichliste darüber führen, wie oft die Härtefallklausel zur Anwendung komme. Das war im Februar 2016 – spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar, dass die Partei in dem Thema nicht locker lassen wird. Es ist also nicht besonders viel politisches Gespür nötig, um sich die Brisanz der ersten offiziellen Ausschaffungsstatistik nach dem 1. Oktober 2016 vorzustellen. Zumal hohe Härtefallzahlen so kurz vor dem Wahljahr 2019 willkommenes Wasser auf die Mühlen der SVP bedeuten würden.

Korrektur nach einem Tag

Als das BFS am Montag die Zahlen publizierte, sah es dann auch für einen Moment so aus, als ob sich die Befürchtungen der SVP bewahrheiteten. Laut Statistik sprach die Justiz nur in 54 Prozent aller für das Ausschaffungsobligatorium in Frage kommenden Fälle einen Landesverweis aus. Damit wäre die Härtefallklausel eher die Regel als die Ausnahme.

Wäre. Denn einen Tag später kam die Korrektur: Nicht in 54, sondern in deutlich mehr, nämlich in 69 Prozent der Fälle sei ein Landesverweis ergangen. Die Erklärung: Die Statistiker haben alle Betrugsarten gezählt statt nur die wenigen, die neu zwingend zur Ausschaffung führen. Wie konnte ausgerechnet bei diesem heiklen Thema ein derartiger Fauxpas passieren?

Dafür gibt es verschiedene mögliche Erklärungen. Die simpelste: Es handelt sich um einen Fehler, den niemand rechtzeitig bemerkt hat. Dafür spricht, dass auch die gestern vom BFS nachgereichten Zahlen nicht ganz korrekt zu sein scheinen.

Ein Ablenkungsmanöver?

Eine andere, weitaus perfidere Erklärung ist, dass die falschen Zahlen mit Absicht publiziert wurden. Dafür spricht, dass die Zahlen dem fachlich kompetenten Bundesamt für Justiz vor der Publikation vorlagen. Es war also genug Zeit für Korrekturen oder für den Entscheid, die Veröffentlichung zu verschieben.

Was ebenfalls für diese Variante spricht: Die anfänglich kommunizierte hohe Zahl der Härtefälle führte zu maximaler medialer Aufmerksamkeit. Damit war der Boden bereitet für die nachgereichte tiefere Zahl. Die Medien berichteten denn auch, es gebe deutlich weniger Härtefälle als angenommen. Damit verschwindet das eigentlich Brisante aus dem Fokus der Öffentlichkeit: Auch bei einer Ausschaffungsquote von rund 70 Prozent wurde die Härtefallklausel viel zu oft angewandt, um noch als Ausnahme zu gelten. Ein Effekt, welcher den politisch Verantwortlichen willkommen sein dürfte.

Bedenklich sind beide Varianten. Die eine, weil es erschreckend wäre, falls der Bund nicht fähig wäre, zu einem politisch brisanten Thema korrekte Zahlen zu liefern. Die andere, weil sie bedeuten würde, dass das Justizdepartement Fakten schönt. (Basler Zeitung)