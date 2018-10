Jahr für Jahr brüsten sich die SBB mit der extremen Pünktlichkeit ihrer Züge. Aber Pendler wissen: alles gelogen. Eine Auswertung der «NZZ am Sonntag» bestätigt den Verdacht: In den letzten vier Wochen kamen auf der Strecke Zürich–Bern nur 61,3 Prozent der Züge pünktlich an. Ganz im Gegensatz zu der in der SBB-Statistik ausgewiesenen Pünktlichkeit von 89 Prozent für das gesamte SBB-Netz.

Pendler kennen die echte Formel zur Zuverlässigkeit der SBB. Sie lautet: je Pendler, desto Panne. Auf den viel befahrenen Strecken jagen sich Stellwerkstörungen, Arbeiten am Gleismaterial, Ereignisse im Ausland, Zugsausfälle, Entgleisungen, Personenunfälle und noch mehr Stellwerkstörungen. «Wir danken für Ihr Verständnis», säuselt es jeweils aus dem Lautsprecher, wenn der Zug mal wieder zickt. Was für ein Affront! Der gemeine Pendler hat kein Verständnis, er hat Frust, weshalb er sich dann zum «Restaurant in der Zugsmitte» schleppt und die Auswahl «köstlicher Speisen und erfrischender Getränke» um ein lasches Bier erleichtert.