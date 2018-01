Jungsozialisten bei legalem WEF-Protest in Davos abgeführt

Er hätte 72 Stunden dauern sollen, der live Webprotest der Schweizer Jungsozialisten. Weil keine Demonstration gegen das WEF in Davos bewilligt wurde, suchte die Juso Schweiz nach Alternativen. Am Dienstagabend installierte sie eine Kamera in der Nähe des WEF-Kongresszentrums. Rund um die Uhr hätten die Bilder aus Davos live ins Internet gestreamt werden sollen: Die Jusos hielten Transparente mit WEF-Protest in die Höhe, hielten Reden und organisierten andere Aktionen. Die Rechtmässigkeit dieser Protestform sei im Vorfeld abgeklärt worden, versicherte Juso-Präsidentin Tamara Funiciello noch am Montag. Auch die Kantonspolizei Graubünden sei darüber informiert.

Heute Morgen um 9:30 Uhr fand der Protest dennoch ein verfrühtes Ende. Bereits in der Nacht auf Mittwoch wurden die Personen vor der Kamera mehrmals von der Polizei kontrolliert. Dabei gab es nie Probleme. Doch am Vormittag plötzlich doch. Die drei anwesenden Personen wurden von der Kapo Graubünden in einem Kastenwagen abtransportiert. Sie mussten ihre Handys abgeben. Nach einer längeren Wartezeit in der Kälte wurden ihre Rucksäcke durchsucht. Nach etwas mehr als zwei Stunden durften die Personen wieder gehen.

Video - Die Davoser Festung

«Eine reine Machtdemonstration»

Als Grund für die Anhaltung, gab die Polizei laut Julia Baumgartner, Zentralsekretärin der Juso Schweiz an, dass die Personalien hätten kontrolliert werden müssen. Für Baumgartner, die selber abtransportiert wurde, ist jedoch klar: «Das war eine reine Machtdemonstration seitens der Polizei. Selbst legaler Protest wird unterbunden.»

Die Sprecherin der Kapo Graubünden, Anita Senti, bestätigt den Vorfall und ebenfalls, dass die Kapo über den Web-Protest der Juso informiert worden sei. Sie erklärt: «Das war reine Routine.» Jede am WEF anwesende Person müsse damit rechnen, jederzeit kontrolliert und auch auf den Polizeiposten mitgenommen zu werden. «Ob jemand mitgenommen wird oder nicht, liegt im Ermessen der ausführenden Beamten», sagt Senti.

Staatsrechtler Rainer J. Schweizer wendet allerdings ein: «Der Verdacht liegt nahe, dass es sich um eine Kontrolle zur Abschreckung handelte.» Solche Massnahmen sollen bei einer zumindest stillschweigend bewilligten Veranstaltung nicht ohne besonderen Anlass und Begründung gegenüber den Betroffenen erfolgen, meint er.

Bereits am Dienstag wurde in Davos ein NZZ-Journalist abgeführt, nachdem er eine unbewilligte Demonstration beobachtete und fotografierte. Er weigerte sich, wie von den Polizisten verlangt, die Bilder auf seinem Handy zu löschen. Nach zwei Stunden und einer Leibesvisitation wurde er gehen gelassen. Die Juso hat ihren Web-Protest wieder aufgenommen.

(Tages-Anzeiger)