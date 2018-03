Nein zu Einstufung als Terrorgruppe

Bundesrat und Nationalratsmehrheit wollen die sunnitisch-islamistische palästinensische «Widerstandsbewegung» Hamas in der Schweiz nicht verbieten und sie auch nicht als Terrororganisation einstufen. Der Nationalrat hat gestern ein Postulat von SVP-Nationalrat Christian Imark abgelehnt. Imark wollte den Bundesrat beauftragen, ein Verbot der Hamas zu prüfen oder deren Klassifizierung als terroristische Organisation.

Die USA, Kanada und die EU haben in Bezug auf die Hamas eine Gemeinsamkeit: Sie alle stufen die Hamas als Terrororganisation ein, gleich wie den IS. Dafür gebe es gute Gründe, sagte Imark im Nationalrat: «Denn die Hamas hat die Zivilbevölkerung immer wieder mit Selbstmordattentaten, Bombenanschlägen, Raketen und anderen terroristischen Mitteln angegriffen. Wir Schweizer sind für die Hamas die nützlichen Idioten. Sie wird nie auch nur einen Moment von ihren mörderischen Plänen absehen auf dem Weg zu ihrem Ziel, der Vernichtung Israels und der Juden und danach der Ausbreitung des radikalen Islam in der ganzen Welt.»

Friedenspolitische Überlegungen

Imark bezeichnete Hamas als eine «menschenverachtende, religiös motivierte Terrororganisation, für die Gewalt eine von Gott gebotene Pflicht darstelle. «Ihrem Terrorismus lassen sich keine Schranken durch politische, moralische oder praktische Zwänge auferlegen», zeigte sich der Solothurner Nationalrat überzeugt. Die Terrororganisation sei für viele Anschläge direkt verantwortlich und regiere den Gazastreifen mit brutaler Gewalt.

Bundesrat und Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) begründete die vom Bundesrat beantragte Ablehnung des Postulats mit friedenspolitischen Überlegungen. Cassis sagte: «Die Guten Dienste der Schweiz können erst erbracht werden, wenn die Schweiz soweit als möglich ihre neutrale Position behält und den offenen Dialog mit allen Teilen garantiert. Aus diesem Grund wird die Schweiz auch international als Vehikel für diese Guten Dienste benutzt.» Die Schweiz nutze bestehende Kontakte mit der Hamas, um diese zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte aufzufordern, fuhr Cassis fort. Die Schweiz rufe zudem regelmässig alle Parteien dazu auf, auf Gewalt zu verzichten, inklusive der «De-facto-Behörden der Hamas» in Gaza.

Es gibt keine nationale Liste

«Die Schweiz verfügt über keine nationale Liste verbotener Terrororganisationen», sagte Bundesrat Cassis auf Nachfrage von FDP-Nationalrat Hans-Peter Portmann (ZH). Mit Ausnahme der Al-Qaida und des Islamischen Staats, die durch ein spezifisches Bundesgesetz verboten wurden, verbiete die Schweiz keine Organisationen oder Gruppierungen als solche. «Wir können pauschal sagen, dass wir auf dem internationalen Parkett unsere Reputation als neutraler Staat verlieren, wenn wir im Alleingang plötzlich einen anderen Kurs verfolgen als bisher. Auch unsere Guten Dienste würden dann nicht mehr anerkannt.»

Nationalrat Christian Imark zeigte sich in seiner Stellungnahme nach Ablehnung des Postulats enttäuscht. Die FDP-Vertreter im Rat hätten «partout» nicht gegen ihren Bundesrat stimmen wollen. Dies betreffe auch solche, die inhaltlich mit den Anliegen seines Vorstosses eigentlich sympathisiert hätten. Imark: «Es ist heute das erste Mal, dass ich den früheren Aussenminister Didier Burkhalter vermisse. Ich bin sich, wäre er noch da, wäre das Postulat angenommen worden.» (Basler Zeitung)