Neuauflage der Flüchtlingslehre

Seit Jahrzehnten bemühen sich Bund, Kantone und Gemeinden darum, Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Seit der Asylgesetzrevision 2008 besteht sogar der gesetzliche Auftrag, auch die Arbeitsintegration von vorläufig Aufgenommenen zu fördern. Der Erfolg ist bescheiden: Gemäss der Statistik des Staatssekretariats für Migration (SEM) aus dem Jahr 2016 betrug die Erwerbsquote bei den vorläufig Aufgenommenen 31,7 Prozent, bei den anerkannten Flüchtlingen waren es sogar nur 26,7 Prozent.

Doch nun soll alles besser werden: Wie die zuständige Justizministerin Simonetta Sommaruga am Montag vor den Medien erklärte, haben sich Bund und Kantone auf eine «gemeinsame Integrationsagenda» verständigt, um Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene «rascher in die Arbeitswelt» zu integrieren (siehe Box). Dass dies gelingt, ist dringend nötig. Seit 2012 erhielten fast 50 000 Asylbewerber ein Bleiberecht und viele Gemeinden ächzen unter den steigenden Sozialkosten. Ändert sich nichts, dann ist laut der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) mit einer jährlichen Kostensteigerung von vier Prozent oder 100 Millionen Franken zu rechnen.

Erfahrungen in Bern und Luzern

Eines der Rezepte gegen die Arbeitslosigkeit im Flüchtlingsbereich ist die sogenannte Integrationsvorlehre für Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene. Der Kurs mit dem sperrigen Namen ist ein Pilotprojekt des Bundes und startet diesen Sommer. Die Ausbildung dauert ein Jahr und soll die Teilnehmer fit machen für eine Anlehre oder eine Lehre. Allerdings ist die Idee einer Flüchtlingslehre nicht neu: Bereits 2006 lancierte der Bund ein ähnliches Projekt – mit dürftigem Erfolg. Die Mehrheit der Teilnehmer fand keine feste Stelle oder brach die Lehre ab.

Für das neue Pilotprojekt gibt der Bund in den nächsten vier Jahren 54 Millionen Franken aus. Dafür sollen jedes Jahr 800 bis 1000 Personen das Programm durchlaufen können. Das SEM geht davon aus, dass mindestens 70 Prozent der Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommenen im erwerbsfähigen Alter ein Potenzial aufweisen, sich nachhaltig am Arbeitsmarkt zu beteiligen. Allzu überzeugt vom Erfolg des Projektes scheinen die Verantwortlichen jedoch nicht zu sein: Bis 2023 prognostizieren sie eine Erhöhung der Erwerbsquote auf lediglich 40 Prozent.

76 Personen haben die Kurse begonnen

In Bern startete vor drei Jahren ein vergleichbares Pilotprojekt. Der Kanton, die kantonalen Berufsverbände der Bau- und der Schreinermeister und die Technische Fachschule (TF) bieten einen «Fachkurs Bau» sowie die «Ausbildung EBA Holz» an. Der Fachkurs dauert ein Jahr und befähigt die Absolventen dazu, eine Stelle auf dem Bau zu finden. Die Ausbildung zum Schreinerpraktiker oder zum Holzbearbeiter mit eidgenössischem Berufsattest dauert zwei Jahre. Laut dem TF-Projektverantwortlichen Felix Schärer haben seit 2015 insgesamt 76 Personen die Kurse begonnen, 29 von ihnen haben die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, bei 33 läuft der Kurs noch und 14 haben abgebrochen. Die Gründe für einen Abbruch seien vielfältig. Im günstigsten Fall habe jemand eine Lehrstelle gefunden. Oft waren die Teilnehmer aber ungeeignet oder sich über die Herausforderungen auf dem Bau nicht klar gewesen. Ausserdem habe es Teilnehmer gegeben, die von traumatischen Erlebnissen eingeholt worden seien.

Im Kanton Luzern, wo seit 2015 ein ähnliches Projekt läuft, haben laut der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen von 37 Teilnehmern 25 eine Ausbildung zum Baupraktiker mit eidgenössischem Berufsattest beginnen können. Drei Personen starteten eine Maurerausbildung mit Fähigkeitszeugnis. Am aktuellen Lehrgang nehmen 15 Personen teil, wovon zehn bereits einen Lehrvertrag unterzeichnet haben.

50 Prozent mit Anschlusslösung

Auch im Kanton Bern finden laut Felix Schärer gut 50 Prozent der Absolventen ein Jahr nach Abschluss der Ausbildung eine Lehrstelle oder einen Job. Letzteres bedeutet allerdings nicht, dass die Betreffenden nicht mehr von der Sozialhilfe abhängig sind. Migranten arbeiteten oft in Tieflohnbranchen, so Schärer. Weil die Gesamtarbeitsverträge für Lehrabgänger «anständige Löhne» vorsehen würden, entstehe die paradoxe Situation, dass der Lohn eines schlechter qualifizierten Berufsattest-Absolventen nur 300 Franken tiefer sei als der Einstiegslohn eines Lehrabgängers mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis. Nur wenige Arbeitgeber seien bereit, für schlechter Qualifizierte mit geringen Deutschkenntnissen einen so hohen Einstiegslohn zu bezahlen. «Einstiegszuschüsse an den Lohn durch die öffentliche Hand sind hier eine interessante Möglichkeit», so Schärer. «Dies wird zurzeit politisch diskutiert.»

Ob die Integrationsvorlehre den erhofften Erfolg bringt, bleibt abzuwarten. Immerhin scheint sie bei den Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen besser anzukommen als das 2015 von SEM und Bauernverband lancierte Arbeitsintegrationsprojekt. Weil die Projekt-Auswertung noch läuft, will sich der Bauernverband derzeit nicht zu den Resultaten äussern. Wie aus Landwirtschaftskreisen jedoch zu vernehmen ist, war das Projekt ein Flop.

Dies lassen auch die Zahlen aus dem Kanton Luzern vermuten: 2016 und 2017 konnten nur insgesamt sechs Flüchtlinge an Landwirte vermittelt werden. Drei von ihnen haben das Arbeitsverhältnis abgebrochen. Laut Kanton waren die Anforderungen zu hoch und die Bereitschaft, die Arbeitsbedingungen zu akzeptieren, zu tief gewesen. Oder die Sozialhilfe zu hoch, wie die Erfahrung von Beat Bösiger von der gleichnamigen Gemüsekulturen AG im bernischen Niederbipp zeigt. Bösiger hatte im Rahmen des Projekts einen Somalier beschäftigt, mit dessen Arbeit er zufrieden gewesen sei. Nach zwei Monaten habe der Mitarbeiter allerdings kündigen wollen. Bösiger: «Dies weil seine Kollegen, die nicht arbeiteten, Ende Monat fast gleich viel Geld hätten wie er.» (Basler Zeitung)