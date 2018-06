Ode an das Wattestäbchen

Da liegst du nun darnieder, edles Geschöpf. Noch schimmert dein Haupt in blütenreinem Weiss. Doch dir droht das Ende, wer hätte das gedacht. Die EU will dir an den schlanken Kragen. Verschwinden sollst du nun. Weil dein filigranes Gerüst aus Plastik ist. Und Plastik die Meere verschmutzt. Die «Kunststoffstrategie» der Union räumt dich aus dem Weg. Was für eine Verkennung deiner Verdienste! O Wattestäbchen, welche Zeiten sind da angebrochen.

Jahrzehntelang standest du bereit, stets stramm in der Haltung. Du hast so manches Kinderohr vom Schmalz befreit. Bist in so viele verschnupfte Nasen hochgestiegen.

So viele Frauengesichter sind mit deiner Hilfe erblüht. Mit deinem Bausch war der Lidschatten schnell nachgezogen. Und die Wimperntusche rasch abgetupft.

Keine Aufgabe war dir zu nieder. In Alkohol und Druckerschwärze bist du hinabgetaucht. In ekliger Schmiere hast du dich gewälzt. Hast den Schleim aus den Mündern herausgeholt. Und den Rotz auf dich genommen.

1923 hat der Amerikaner Leo Gerstenzang dich erfunden. «Q-Tip» wurdest du genannt – «Q» wie «Quality». Noch heute ist die Zuverlässigkeit dein Zeichen. Fast hundert Jahre stehst du nun im Dienst.

Nie hast du dich in all der Zeit in den Vordergrund gedrängt. Immer bist du in stiller Bescheidenheit geblieben. Leicht wurden dein Nutzen darum unterschätzt, deine Hilfe übersehen, deine Treue übergangen.

Nun sollst du also weg. Auf Brüssels Befehl. Doch es kommt noch schlimmer. Die Bürokraten wollen auch anderes verbieten, was angeblich die Ozeane verschmutzt. Das Einweggeschirr. Den Plastikteller. Den Verschlussdeckel.

Kleine Helfer im Alltag sind es, denen jetzt der Garaus gemacht wird. Vieles davon liess die Kinderherzen höher schlagen. Der farbige Trinkhalm. Der unscheinbare Ballonhalter. Der bunte Teller. Aus und vorbei.

Es wird reguliert und reglementiert. Feuchttücher und Hygieneeinlage sollen bald Warnhinweise tragen. Genau wie der Luftballon. Zur korrekten Entsorgung. Welch grauenvolle Aussichten! Anstelle der farbigen Mickey Mouse bläht sich künftig die Sensibilisierungskampagne auf. Wie soll ein fröhlicher Kindergeburtstag so noch gelingen?

Du, Wattestäbchen, würdest nicht verschwinden, wird nun eilig geheuchelt. Sondern nur abgelöst. Saubere Alternativen sollen dich und deine Plastikkollegen ersetzen. Klone deines Antlitzes sollen kommen. Solche, die biologisch abbaubar sind. Kompostierbar.

Kompostierbar! Was für eine Beleidigung für deine holde Gestalt. Und wer dich abbauen will, sollte sich erinnern: Immerfort hast du nur zum Aufbau beigetragen. Zur Reinigung des Verschmutzten. Zur Steigerung der Schönheit. Und damit zur Hebung der Moral. Als Beitrag zur geistigen Landesverteidigung muss man dein Wirken bezeichnen, jawohl! In Achtungsstellung bist du immer für deinen nächsten Einsatz bereitgestanden.

Vorbei. Nun wirkst du zerbrechlich. deine zarte Erscheinung ist in Gefahr. Wattestäbchen, wie soll die Welt ohne dich weiterdrehen? Ich glaube, wir werden dich noch vermissen. (Basler Zeitung)