Online-Medien werden immer besser

Einmal im Jahr bekommen die Medienerzeugnisse der Schweiz eine Art Zeugnis ausgestellt. Das Jahrbuch «Qualität der Medien» weiss auf die Dezimalstelle genau, wie sich die Qualität der Berichterstattung der einzelnen Medientitel entwickelt hat. Das seit 2010 erscheinende Jahrbuch, das vom verstorbenen Medienprofessor Kurt Imhof ins Leben gerufen wurde, zeichnete in der Vergangenheit oft düstere Befunde hinsichtlich des Zustands der hiesigen Medienlandschaft. Vor allem die Online-Portale der grossen Medienhäuser bekamen dabei regelmässig ihr Fett weg.

Imhof beklagte oft und gerne den angeblichen «Vormarsch qualitätsschwacher Medien». Damit waren vor allem die Gratiszeitungen gemeint, aber eben auch die Online-Newsseiten, die seiner Meinung nach für eine zunehmende Boulevardisierung der Medienlandschaft Schweiz mitverantwortlich sind. Die Mitarbeiter der Gratisblätter und Online-Portale nannte er im Zuge dessen auch schon mal «Kindersoldaten», die vielerorts neu entstandenen Newsrooms waren für ihn «Verrichtungsboxen».

Scheinvielfalt im Netz

Gestern, bei der Präsentation der diesjährigen Ausgabe, tönte es versöhnlicher. «Die Qualität der Newssites steigt», so lautet ein zentrales Fazit des aktuellen Jahrbuchs. Was nebst der Qualität ebenfalls steigt, das sind die Nutzerzahlen: Zum ersten Mal in der Geschichte sind Online-Angebote die meist nachgefragten Medienprodukte in der Schweiz. 41 Prozent der Bevölkerung informieren sich mittlerweile vor allem online, also auf Newsseiten von Medienanbietern oder über soziale Medien.

30 Prozent geben das Fernsehen als wichtigste Quelle für Nachrichten an, 18 Prozent Printmedien und 9 Prozent das Radio. Ältere nutzen öfter Fernsehen und Zeitungen. Je jünger die Menschen sind, desto mehr informieren sie sich hauptsächlich online.

Das Jahrbuch wäre aber nicht das Jahrbuch, wenn es gleichzeitig nicht auch den Mahnfinger heben würde. Und ein Schwerpunkt in der diesjährigen Ausgabe hat indirekt mit dem Wahlerfolg von Donald Trump in den USA zu tun. Dessen Aufstieg war – so spekulieren zumindest manche – auch alternativen Newsportalen wie beispielsweise Breitbart geschuldet. Im Schatten der grossen Anbieter etablierten sich im Laufe der Zeit Online-Plattformen, die den «Mainstream»-Medien eine alternative bis skurrile Sicht der Welt zur Seite stellten.

Wohl auch aus diesem Grund wollte das Jahrbuch 2017 diese eher dunklen Ecken der Medienlandschaft etwas genauer ausleuchten. Das Fazit der Autoren: Es gibt eine «Scheinvielfalt» im Netz. Nebst den grossen bekannten Anbietern würden neu zwar auch eine ganze Reihe von kleineren Online-Portalen existieren, diese könnten jedoch nur in vereinzelten Fällen als gelungene Ergänzung zu den grossen Anbietern gesehen werden. Ein Schweizer Breitbart ist trotzdem nicht auszumachen.

«12 Monate bis zum Kollaps»

Es gibt aber durchaus Anbieter mit erstaunlicher Reichweite. Ein im Jahrbuch erwähntes Beispiel ist das Portal Uncut-News. Dieses betreibt nebenher auch drei deutschsprachige Youtube-Kanäle, welche seit der Gründung 2014 zusammen rund 33 Millionen Aufrufe generiert haben – eine beachtliche Zahl. Die an dieser Stelle hochgeladenen Videos tragen Titel wie «Eindringliche Warnung! Noch 12 Monate bis zum Kollaps der westlichen Zivilisation?!» oder «USA: Aussergewöhnliche Mengen an Militärmaterial! Vorbereitungen zur Bevölkerungskontrolle?».

Die Realität im Online ist trotz Alternativ-Portalen wie Uncut-News aber eine andere: In der Schweiz beherrschen nach wie vor wenige professionelle Anbieter die Medienszene. In der Deutschschweiz deckten 2016 SRG SSR, Ringier und Tamedia zusammen rund 71 Prozent des Online-Reichweitenmarkts ab. In der Romandie und im Tessin ist diese Dominanz der Grossen noch ausgeprägter.

Und doch nimmt der Konsum von nicht mehr an eine «Medienmarke» gebundenen News auf Plattformen oder in sozialen Medien zu. Die Autoren des Jahrbuchs sprechen von einer «Plattformisierung». Von dieser Entwicklung profitierten vermehrt alternative und kleine Anbieter. Etablierte Medienhäuser dagegen setzt die «Plattformisierung» unter Druck, weil ein guter Teil des Werbegeldes bei Tech-Intermediären wie Facebook oder Google landet statt in den Medienhäusern selbst. (Basler Zeitung)