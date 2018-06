Postauto zahlte Lizenzgebühr

Die kriminell anmutende Vorgehensweise von Verantwortlichen im Post-Konzern und bei Postauto kann jedem drittklassigen Buchhalter als Anleitung dazu dienen, triste Absichten umzusetzen – zum Nachteil von Bestellern und Steuerbehörden. So setzten Post-Konzern und Postauto in der Ära von Post-Chef Ulrich Gygi (SP) erstmals eine Idee um, die konzernintern die ungerechtfertigte Verrechnung von Gebühren beinhaltet. Im Bericht der Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard ist jedenfalls ein Manipulationsmechanismus beschrieben, der «Management Fees» (Verwaltungsgebühren) und Lizenzgebühren umfasst. Beides erhob die Post auf Stufe Konzern mit Rechnungen an die eigene Tochterfirma Postauto. Und dies in Millionenhöhe. Doch: Für die gestellten Rechnungen bestand keinerlei objektive, nachvollziehbare Grundlage.

Eine Lizenzgebühr ist eine Gebühr, die bezahlt werden muss, um die Erlaubnis zu bekommen, etwas offiziell zu nutzen. Die Basler Zeitung könnte also, um ein wildes Beispiel zu nennen, auf den Philippinen eine Lizenzgebühr verrechnen, wenn dort jemand wegweisende Artikel dieser Zeitung veröffentlicht. Oder die Post könnte einem Spielzeughersteller Lizenzgebühren verrechnen, wenn dieser Schweizer Postautos für Kinder mit der entsprechenden Marke herstellen und verkaufen will.

Zwei Prozent des Nettoumsatzes

Um zur unrühmlichen Realität im Schweizer Post-Alltag der Jahre 2007–2015 zurückzukehren: Der Post-Konzern verlangte intern von Postauto Lizenzgebühren in Millionenhöhe, was objektiv keinerlei Rechtfertigung beinhalten kann. Die Untersuchenden der Anwaltskanzlei Kellerhals Carrard halten dazu in ihrem Bericht fest, dass in Tat und Wahrheit verrechnete Lizenzgebühren auf einem Vertrag zwischen Post und Postauto vom September 2006 beruhten. Zu dieser Zeit war der ehemalige Chef der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV) und SP-Mann Ulrich Gygi Konzernchef bei der Post (2000–2009). Geschuldet war vertragsgemäss eine Lizenzgebühr von zwei Prozent des Nettoumsatzes für die Benutzung verschiedener Marken im Bereich Postauto.

Die vernichtende Beurteilung im Untersuchungsbericht dazu lautet wörtlich: «Die Höhe der Lizenzgebühr lässt sich betriebswirtschaftlich nicht rechtfertigen. Aus der Nutzung der Marke ‹Postauto› kann der Postauto AG in einem regulierten Markt wie dem konzessionierten Personenverkehr kein Nutzen entstehen, da sich die Abgeltungen von Bund und Kantonen nach den ungedeckten Kosten richten und der gesamte Abgeltungsprozess darauf ausgerichtet ist, Effizienzgewinne aus den konzessionierten Transportunternehmen zugunsten der Allgemeinheit abzuschöpfen.»

Ebenso logisch heisst es weiter, Postauto verdiene im regulierten Markt gleich viel (oder gleich wenig), ungeachtet der Tatsache, ob die eingesetzten Fahrzeuge nun unter Postauto firmieren oder nicht. «Ohne zusätzlichen Nutzen für Postauto entfällt für diese aber die Rechtfertigung, überhaupt eine Lizenzgebühr zu bezahlen.» Damit stellt sich die Frage, weshalb sich denn der Post-Konzern überhaupt dafür verwendete, Lizenzgebühren bei der Tochterfirma einzutreiben. Sinn machen solche buchhalterischen Kapriolen nur, wenn man vertuschen will. Im vorliegenden Fall heisst das – wenn unrechtmässig Subventionen erschlichen werden sollen. Dem war genau so.

Gewinne wurden verschoben

Die Erklärung dazu lautet, dass durch ungerechtfertigte Verwaltungs- und Lizenzgebühren die von Postauto im operativen Geschäft erwirtschafteten Gewinne in den Konzern abgeführt werden konnten, ohne dass Postauto eine Dividende ausschütten musste. Man hat es hier also mit verdeckten Gewinnausschüttungen zu tun. Mittlerweile ist bekannt, dass es Postauto untersagt ist, Gewinne erzielen zu dürfen.

Die Verantwortlichen – sie waren sich der Problematik ihres unrechten Tuns bewusst, wie eine Aktennotiz zeigt. So wird einem Aussprachepapier zufolge befürchtet, dass «eine Gewinnabführung an den Konzern mittels übermässiger Lizenzgebühren seitens der Besteller nicht länger akzeptiert wird und damit zur nachhaltigen Gewinnsicherung ein untaugliches Mittel darstellt». Die erwähnte Notiz stammt von 2013.

Postauto bezahlte die ungerechtfertigten Verwaltungs- und Lizenzgebühren an Post Treasury. Damit wurden Postauto Gewinne und Gelder entzogen. Diese Praxis war in der Konzernrechnung der Post zu keinem Zeitpunkt ersichtlich. Ein belegtes Beispiel von 2009 zeigt, dass eine «gesetzliche» Jahresrechnung von Postauto mit einem Gewinn von lediglich 1,4 Millionen «weniger Fragen beim kontrollierenden Bundesamt für Verkehr provozierte als eine Jahresrechnung, die nicht durch Verwaltungs- und Lizenzgebühren belastet worden wäre». Wären 2009, dem letzten Jahr unter Gygi, keine Lizenz- und Verwaltungsgebühren verrechnet worden, wäre der Gewinn um 26 Millionen Franken höher ausgefallen. Was die Verantwortlichen damals alle nicht gewusst haben, weiss nun eine breite Öffentlichkeit. (Basler Zeitung)