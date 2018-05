Saure Milch

Hierzulande werden Schlachten nicht mehr auf sumpfigen Äckern oder staubigen Feldern ausgetragen, die Krieger sind nicht schlammverschmiert oder blutbefleckt. Nicht in Morgarten, Sempach oder Kappel marschieren sie auf, bewehrt mit Hellebarden: Sie sitzen, bewaffnet mit Kugelschreibern und Klarsichtmäppchen, frisch geduscht und mit gebügelten Hemden an langen Tischen in einem fensterlosen Kongresszentrum. Die Halle ist betongrau, das Licht neongrell.

Bern, Plenarsaal der Bernexpo, an einem Mittwoch im April: 150 Männer aus allen Landesteilen strömen zusammen – Delegierte des Verbands Schweizerischer Milchproduzenten. Ihr Gang ist schwer, ihre kräftigen Oberarme zeigen, dass sie gewohnt sind, anzupacken. Funkelnde Augen in sonnengegerbten Gesichtern signalisieren: Wir sind gekommen, um zu kämpfen.

Der Gegner, gegen den sie sich verteidigen, lauert nicht irgendwo im Gelände. Er sitzt im Bundeshaus. Von dort aus zielt er auf die Bauern; er möchte die Grenzschranken in der Landwirtschaft niederreissen, die bäuerlichen Verteidigungslinien niederwalzen, er ist bereit, Freihandelsabkommen mit anderen Staaten zu unterzeichnen, in den Augen der Bauern reine Kapitulationsverträge. Johann Schneider-Ammann, Bundesrat und Wirtschaftsminister, ist für sie ein feindlicher General, der bereit ist, mit seinem Liberalisierungskurs in der Agrarpolitik die Eidgenossenschaft zu verkaufen und zu verraten.

Ehret einheimisches Schaffen

Zur Hebung der Moral verteilen junge Damen am Saaleingang Kaffeebecher mit der Aufschrift «Swiss Milk», es gibt zur Verpflegung Greyerzer Käse und Brot, die stumme Botschaft lautet: Ehret einheimisches Schaffen.

Hanspeter Kern, der Präsident der Milchproduzenten, holt zur Lagebeurteilung aus: «Die Zeichen stehen auf tendenziell offenere Grenzen», der Verband weise darum «Grenzöffnungsszenarien konsequent zurück». Die Milchproduzenten, klagt Kern, würden leiden, «in der jetzigen Situation sehen sehr viele junge Bäuerinnen und Bauern keine Perspektive mehr.» Schnell ist Kern beim Wort «Skandal» angekommen, er ruft in den Saal: «Ich werde alles in meiner Kraft stehende tun, damit die Milch in Zukunft nicht immer übergangen wird!»

Grammatik der Verzweiflung

Die Delegierten, diszipliniert an ihren Tischen sitzend, blicken nach vorne zum Podium. Einige haben die Bauern-Zeitung vor sich liegen, Zentralorgan des Widerstands. «Zu den Mehrwerten der Schweizer Milchproduktion Sorge tragen!», heisst es darin, oder «Geraten die Bauern unter den Pflug?» und «Wasser bald teuer als Milch». Auch im Geschäftsbericht der Milchproduzenten klingt Besorgnis aus allen Zeilen: «Die landwirtschaftliche Produktion im Inland soll reduziert, die Importe von Produkten mit tiefen Produktionsstandards sollen gefördert und neue Auflagen für die Produktion in der Schweiz eingeführt werden.»

In der jüngsten Ausgabe der Zeitschrift Die Grüne, die beim Saaleingang aufliegt, attackiert der Chefredaktor in seinem Editorial den Bundesrat: «Kürzlich erklärte die deutsche Landwirtschafts-Ministerin Julia Klöckner: ‹Ich bin stolz auf unsere Bauern.› Das würde ich gerne einmal von Johann Schneider-Ammann hören.» Weiter hinten im Heft liest man einen Satz, der Einblick gibt in die Gemütslage einer Branche, in der derzeit viel von Bauernsterben, Burn-out und einer Suizidrate die Rede ist, die eine der höchsten aller Berufsgruppen sein soll. Der Satz lautet: «Ein Schweizer Milchbauer muss auf seinem Hof vier Mal so lang arbeiten wie ein Bürogummi in der Stadt, bis er sich einen Big Mac leisten kann.» Eine Grammatik der Verzweiflung bestimmt den Tonfall. Beim «bäuerlichen Sorgentelefon» klingelt es derweil so häufig wie seit Langem nicht mehr, Krisengespräche nehmen zu. Ein Jauchegeruch der Depression hängt über den Ställen.

Konkurrenzdruck aus der EU

Der Plenarsaal – er ist ein Bunker, ein Réduit, von dem aus die Milchbauern gegen sinkende Preise, Konkurrenz aus dem Ausland und politische Reformen, gegen die Unwägbarkeiten der Zeit und eine ungewisse Zukunft ankämpfen. Der Kampf tobt nicht erst seit Kurzem. Er fing zu Beginn der 1990er-Jahre an. Da begann der Bundesrat, die Planwirtschaft mit ihren staatlich garantierten Abnahmemengen- und Preisen vorsichtig aufzuweichen.

Damals war es Bundesrat Jean-Pascal Delamuraz, der mit den Bauernvertretern im Parlament über den Milchpreis stritt und sich dabei jeweils so ins Zeug legte, dass er nachher zur Erholung einen Schluck Weisswein brauchte. Heute ist es der nüchterne Johann Schneider-Ammann, der Reformen fordert, den Freihandel forciert und damit Nationalrat Markus Ritter, Präsident des Schweizerischen Bauernverbandes, auf die Barrikaden treibt. Kürzlich trafen sich die zwei zu einem Nachtessen im Gasthof Bären im bernischen Madiswil, um «Unterschiede der jeweiligen Positionen» zu diskutieren. Es kam zu keinem Friedensvertrag: Ein nächstes Treffen wird im Sommer stattfinden. Die Positionen bleiben unversöhnlich. Die Milch – rein, unschuldig, weiss, eine Art Nationalgetränk – sie droht sauer zu werden.

Bauern, bereitet euch auf das Schlimmste vor

Die Traktandenordnung der Milchbauern in der Bernexpo sieht keine Kampfpause vor. Ein Hagel von Zahlen geht während des Vormittags über der verschworenen Truppe nieder, ein Maschinengewehrfeuer der Fakten. Stephan Hagenbuch, Direktor der Milchproduzenten, weitet den Blick global: «Butterlager der EU praktisch auf null», «Magermilchproduktion mit vier Prozent über dem Vorjahr», dazwischen Forderungen: «Ein Bekenntnis zur Milchproduktion muss her!», «Wir wollen eine Zulage von fünf Rappen pro Kilo Milch, nicht nur vier» oder «Wir brauchen bessere agrarpolitische Rahmenbedingungen». Dann sagt er: «Niemand weiss, was der blonde Mann in Washington morgen wieder twittern wird» – auf einer Leinwand erscheint dazu das Konterfrei von Donald Trump. Hagenbuchs Tagesbefehl ist klar: Bauern, bereitet euch auf das Schlimmste vor.

Milchbauer Daniel Studer ist an diesem Tag früh aufgestanden, um rechtzeitig zum agrarpolitischen Rütlirapport nach Bern zu kommen, und er wird, wie immer, spät zu Bett gehen. Aus Lugnez ist er angereist, einem Dorf im Pruntruterzipfel, Kanton Jura, keine zweihundert Einwohner – bloss etwa 50 Kilometer von Basel entfernt und doch sehr weit weg von den Städtern, die kaum ahnen, welche Ängste die Bauern plagen. Seine siebzig Kühe hat Studer, 51, heute zurückgelassen, bei seiner Frau und seinen vier Kindern.

«Ich wünsche uns allen einen besseren Milchpreis»

Er wirkt gefasst, mit beiden Beinen auf dem Boden der Realität, als er sagt: «Der Konkurrenzdruck aus dem Ausland, aus der EU, macht uns das Leben schwer. Unsere Produktionskosten sind hoch.» Doch, er sehe eine Zukunft als Milchbauer, beteuert er, obwohl er von montags bis samstags arbeiten muss, um sechs Uhr in der Frühe aus dem Bett direkt in den Stall, um sieben Uhr abends noch ein Kontrollgang bei der Milch, anschliessend ist noch Bürokram zu erledigen, Formulare, Statistiken, Rechnungen. Studer gibt nicht auf, weil die persönlichen Umstände für ihn einigermassen in Ordnung sind: Der älteste Sohn legt mit Hand an. Studers Vater, obwohl weit schon über 70, hilft ebenfalls mit auf dem Hof. Und seine Frau gibt Yoga-Unterricht, eine zusätzliche Einnahmequelle.

Studer räumt seine Unterlagen zusammen, Verbandspräsident Hanspeter Kern hat die Versammlung soeben für beendet erklärt. «Ich wünsche uns allen einen besseren Milchpreis», gibt er den Delegierten zum Abschied mit auf den Weg. Applaus brandet auf, die Bauern machen sich Mut, bevor sie die Arena der Bernexpo verlassen, den Rückzug in die Ställe antreten, auf zum nächsten Gefecht. (Basler Zeitung)