Schwaller stellt sich hinter Ruoff

Bschiss oder Trickserei? Subventionsbetrug oder illegale Buchungspraxis? Zu dem, was die Postauto Schweiz AG von 2007 und 2015 gemacht hat, kursieren von offizieller Seite her und natürlich auch in den Medien seit Tagen die verschiedene Bezeichnungen. Wie nennt Post-Verwaltungsratspräsident Urs Schwaller die aufgedeckten Vorgänge bei der Postauto AG korrekterweise? Danach gefragt, sagte Schwaller, der frühere Freiburger Regierungsrat und langjährige CVP-Ständerat, gestern an der Medienkonferenz in Bern: Man habe es mit einer «Verletzung der Subventionsbestimmungen mit allenfalls strafrechtlichem Charakter» zu tun.

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) hatte vor einer Woche publik gemacht, dass die Postauto Schweiz AG mit gesetzeswidrigen Buchhaltungsmanipulationen jahrelang ihren Gewinn kleinschrieb. Dadurch zahlten Bund und Kantone während Jahren zu hohe Subventionen. Gestern hat das BAV Anklage gegen unbekannt eingereicht.

Auch Kanton und Gemeinden zahlten zu viel

Betroffen sind aber offenbar auch Gemeinden, die für bestellte Postautolinien zu viel Steuergelder bezahlen mussten. Eindrücklich dokumentierte die TV-Sendung «Rundschau» im Schweizer Fernsehen das Beispiel anhand der Berner Gemeinde Lyss. Dort betrieb Postauto drei Jahre lang einen Ortsbus. Kanton und die Gemeinde zahlten dafür über eine halbe Million Franken. Die «Rundschau» zeigte vertrauliche Dokumente, die belegen, dass die Manager von Postauto die Kosten gegenüber dem Kanton Bern und der Gemeinde höher dargestellt haben, als sie offenbar wirklich waren. In die Kosten verpackt, für die Besteller unsichtbar, wurde der Gewinnzuschlag (Ebit) von fünf Prozent. Rund 80 000 Franken zahlten die Berner so «zu viel» – Steueregelder natürlich.

Der Lysser Gemeindepräsident Andreas Hegg (FDP) sagt: «Es ist nicht richtig, was hier passiert ist.» Er erwarte, dass man bei der Post jetzt genau hinschaue und die zuständigen Leute zur Verantwortung ziehe. Genau dies kündigte Schwaller als oberster Unternehmensverantwortlicher gestern an. Er versprach «lückenlose Transparenz» und «vollständige Aufklärung».

Unzählige Belege gesichert

Man arbeite mit internen und externen Experten mit Hochdruck daran, aufzuklären, wer wann was angeordnet und durchgeführt habe. Bereits seien über 300 000 Belege rechtssicher festgehalten. Die Untersuchung soll laut Schwaller durch eine Taskforce koordiniert werden – ein Team bestehend aus aussenstehenden Experten, Vertretern der Compliance und verschiedener anderer Bereiche werde ihm direkt unterstellt. Auch die Konzernleitung der Post und der Verwaltungsrat sollen durchleuchtet werden, sagte Schwaller. Mit dem Bundesamt für Verkehr und den eingeschalteten Strafuntersuchungsbehörden arbeite man zusammen, versicherte er.

Aus der medialen Schusslinie, in die sie die letzten Tage geraten war, nimmt der Verwaltungsrat Post-Chefin Susanne Ruoff. Sie hat mit der Aufklärung der illegalen Buchungspraxis nichts mehr zu tun, sie müsse sich auf die Führung des Konzerns konzentrieren, sagte Schwaller. Der Verwaltungsrat habe Susanne Ruoff an einer Sitzung vom Mittwoch sein Vertrauen ausgesprochen. Damit bleibt Ruoff Chefin des Post-Konzerns.

Die Boni werden ausgesetzt

Schwaller listete weitere Massnahmen auf, die der Post-Verwaltungsrat beschlossen hat. So werde auf ein Gewinnziel für die Postauto AG verzichtet und Akquisitionsvorhaben würden gestoppt. Für die Geschäftsleitungsmitglieder des Unternehmens werden die variablen Lohnanteile für 2017 aufgeschoben. Aufgeschoben hat der Verwaltungsrat auch die Ausrichtung des variablen Lohnanteils (Bonus) von Post-Chefin Ruoff – auf deren eigenen Entscheid hin, wie es in der schriftlichen Mitteilung der Post heisst.

Interessant: Schwaller betonte mehrmals, es sei ihm wichtig, dass der Postautobetrieb normal weitergeführt werden könne. Offenbar ist es hierfür nötig, dass die Ad-interim-Führung von Postauto unter der Leitung von Thomas Baur mit «weiteren Personen ergänzt wird», wie Schwaller sagte, «um das operative Geschäft sicherzustellen».

Die Postauto-Geschäftsleitung wird diesem «Ad-interim-Führungsteam» unterstellt. Schwaller bekräftigte sodann den Willen der Post, unrechtmässig erworbene Subventionen im Umfang von 78 Millionen Franken an Kantone und Bund zurückzuzahlen. Nötig erachtet der Verwaltungsrat auch die Schaffung eines neuen Compliance-Programms, um sicherzustellen, dass rechtliche Vorschriften eingehalten werden. Ein Fall wie der aktuelle dürfe sich nicht wiederholen, sagte Schwaller.

Etwas unsicher reagierte Schwaller auf die Frage, wann er von den Vorgängen erfahren habe. «Ich selber habe letztes Jahr davon erfahren, das genaue Datum nenne ich nicht.» Er habe dann im September oder Oktober Kontakt mit Susanne Ruoff gehabt, fuhr er fort. Und schliesslich sagte Schwaller, die ganze Tragweite der Vorfälle habe er in den letzten drei Monaten des Jahres 2017 erfahren. (Basler Zeitung)