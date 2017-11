Schweiz top, EU-Studie Flop

Die Schweiz verfügt über eine der besten Telekom-Infrastrukturen der Welt. Die Preise sind in den letzten zehn Jahren massiv gesunken: 34 Prozent weniger für einen Festnetzanruf, 83 Prozent weniger für einen Anruf mit dem Handy, im Durchschnitt 56 Prozent weniger für ein Handy- oder Festnetzabo.

Gleichzeitig surfen wir immer schneller, werden die Angebote immer vielfältiger, die Auswahl an Anbietern immer grösser. Auch im Vergleich zum Ausland halten die Zahlen stand: Unter den OECD-Ländern ist die Schweiz bei den kaufkraftbereinigten Festnetz- wie auch bei den Mobilfunkpreisen im Mittelfeld. Das sind wahrlich keine Anzeichen für fehlenden Wettbewerb, wie dies die BaZ am Montag behauptete. Der Beitrag gründet auf einer Auftragsstudie des regulierungsfreundlichen deutschen WIK -Instituts.

Swisscom kommt in diesem internationalen Technologiemarkt eine führende Rolle zu.

Die Entwicklung des Schweizer Telekommarktes ist eine Erfolgsgeschichte. Dies dank einer Regulierung mit Augenmass. Das Parlament hat 2007 bewusst entschieden, dass die neuen Netze – insbesondere Glasfaser- und Hybridnetze – im Wettbewerb entstehen sollen. Der Entscheid hat sich ausbezahlt: Seither wurden neue Kabel-, Glasfaser- und Mobilfunknetze gebaut und unzählige innovative Technologien entwickelt.

Swisscom kommt in diesem internationalen Technologiemarkt eine führende Rolle zu. Vor 15 Jahren wurden wir noch von den Kabelnetzmonopolanbietern dominiert, heute sorgt Swisscom mit innovativen Angeboten für flächendeckenden Wettbewerb im Fernseh- und Breitbandmarkt.

Anders als bei unseren EU-Nachbarn wird in der Schweiz der Ausbau der Ultrabreitbandinfrastruktur nicht durch den Steuerzahler, sondern durch die Zahlungsbereitschaft der Kunden im Markt finanziert. Der Wettbewerb der Infrastrukturen und Technologien sind die Stärke des Schweizer Telekom-Marktes. Er zwingt die Netzbetreiber zu Investitionen und Innovationen, allein Swisscom hat seit 2007 über zwölf Milliarden Franken in ihre Infrastruktur investiert.

Über 80 Prozent der Schweizer Haushalte verfügen über mindestens einen Kabelnetz- und einen Swisscom-Anschluss. Salt, Sunrise und Swisscom betreiben drei schweizweite Mobilfunknetze. Anbieter, die nicht in eigene Infrastrukturen investieren wollen, können Netzleistungen von Swisscom zu attraktiven Bedingungen in Anspruch nehmen und so eigenständige Angebote wie etwa das TV-Angebot von Sunrise entwickeln. Davon profitiert sowohl Swisscom wie auch der Wiederverkäufer: Die Anbieter haben unkomplizierten Zugang zu modernster Infrastruktur, Swisscom kann ihre hohen Investitionskosten amortisieren.

Keine missbräuchliche Praxis

So ausbeuterisch, wie uns das die WIK-Studie weismachen will, kann das Verhalten von Swisscom nicht sein: Rund 45 Drittanbieter wie Sunrise, Init7 oder Netplus beziehen heute Leistungen von Swisscom. Sunrise schrieb ihren Investoren 2015, also nach Abschluss ihres Vertrags über 74 Millionen Franken für Swisscom-Netzleistungen, dass sie den Zugang zur Swisscom-Infrastruktur «attraktiv und kosteneffizient» fände.

Auch Kunden von UPC in Riehen oder Lausanne surfen über das Swisscomnetz. Das Angebot von Swisscom war wohl für UPC attraktiver als etwa dasjenige der lokalen Citycable. Stünde der Vorwurf der missbräuchlichen Praxis im Raum, könnten die Anbieter an die Wettbewerbskommission gelangen.

Diesen Montag fand im Parlament die Anhörung zur Revision des Fernmeldegesetzes statt. Dass die Konkurrenz einerseits mit uns gute Verträge abschliesst und andererseits beim Gesetzgeber via Regulierung noch bessere Konditionen erreichen will, gehört zum strategischen Kalkül und mag aus ihrer Sicht nachvollziehbar sein. Dass davon auch Institute wie das WIK profitieren, gehört zum Spiel. Das WIK-Institut hat sich schon 2002 auf die Seite der Regulierungsbefürworter gestellt und düstere Prognosen für den Telekom-Markt erstellt. Es ist – helvetischem Augenmass sei Dank – anders gekommen.

Anreize bleiben auf der Strecke

Das Parlament steht vor einem Richtungsentscheid: Es könnte die Regulierung des Netzzugangs ausbauen und den Preis für den Zugang senken. Es kommt somit denjenigen entgegen, die warten, bis andere ihre Netze ausgebaut haben und dann günstigen Zugang erhalten.

Das Parlament fördert so nicht den Wettbewerb, sondern den Wiederverkauf von bestehenden Anschlüssen. Anreize für Investitionen in eigene Netze und neue Technologien bleiben auf der Strecke. Der zusätzliche Gewinn, den die Anbieter durch die tieferen Zugangspreise erzielen, fliesst nicht ins Netz, sondern an die Aktionäre; im Fall von UPC etwa an die britische Liberty Global.

Oder aber das Parlament könnte auf den bisherigen, erfolgreichen Schweizer Weg des Infrastrukturwettbewerbs setzen. Indem sich der Regulator aus dem funktionierenden Markt zurückhält, schafft er Anreize für weitere Investitionen in den Ausbau, insbesondere in ländlichen Regionen und neue Technologien.

Als liberaler Mensch halte ich es mit Montesquieu: «Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen.» Oder im konkreten Fall: Wenn es kein Marktversagen gibt, ist auch eine FMG-Revision nicht notwendig.

Stefan Nünlist ist Leiter Unternehmenskommunikation bei Swisscom. (Basler Zeitung)