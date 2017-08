Tierschützer zeigt Thurgauer Kantonstierarzt an

«Der beschuldigte Kantonstierarzt Paul Witzig ist ganz direkt und persönlich verantwortlich für das unglaubliche Tierelend, das nun – über ein halbes Jahr umfassend dokumentiert – bekannt geworden ist.» Dies schreibt Tierschützer Erwin Kessler in seiner «pointiert formulierten» Strafanzeige gegen Witzig, die er heute eingeschrieben an die Staatsanwaltschaft Frauenfeld geschickt hat. Ulrich K. aus Hefenhofen TG sei den Behörden, auch der Thurgauer Staatsanwaltschaft, seit vielen Jahren als ein notorischer, uneinsichtiger, unverbesserlicher und mehrfach vorbestrafter Tierquäler bekannt. «Paul Witzig weigerte sich auch nach den strafrechtlichen Verurteilungen wegen Tierquälerei, ein Tierhalteverbot zu erlassen», schreibt Kessler in der Anzeige.

«Ulrich K. wissentlich und bewusst geschützt»

Anlässlich der Urteilsbegründung habe der Präsident des Bezirksgerichts Arbon am 24. November 2009 erklärt, er könne nur bestrafen, jedoch das nötige Tierhalteverbot nicht erlassen, das könne nur das Veterinäramt. «Der Beschuldigte Paul Witzig jedoch liess den Tierquäler weiter gewähren», heisst es in der Strafanzeige weiter.

«Warum ist Kantonstierarzt Paul Witzig persönlich verantwortlich für dieses Tierelend?», fragt Kessler rhetorisch. Die Antwort liefert er gleich selber nach: Witzig habe mit schweren Amtspflichtverletzungen den Tierquäler Ulrich K. wissentlich und bewusst davor geschützt, dass die Tierquälereien amtlich festgestellt werden konnten. «Er liess die Tierschutzkontrollen auf dem Hof dem Tierquäler immer so lange vorankündigen, dass K. alles in Ordnung bringen konnte», schreibt Kessler.

«K. hatte genug Zeit, tote Tiere zu beseitigen»

An der Medienkonferenz vom 7. August habe Witzig die Vorankündigung der Kontrollen selber zugegeben, habe jedoch sofort behauptet, dies sei kurzfristig geschehen. «Jeder Mensch, der noch klar im Kopf ist, stellt sich die Frage: Warum war Kesselring gewalttätig bei unangemeldeten Kontrollen und lammfromm bei vorangemeldeten?», schreibt Kessler. Der Hof sei dann aufgeräumt, der Tatort gesäubert und die Spuren verwischt worden. Doch den Beamten wäre das nicht aufgefallen.

Das auf der Hand liegende, pflichtgemässe Verhalten des Beschuldigten hätte es sein müssen, Polizeischutz anzufordern. «Der Präsident des Verbandes der Kantonstierärzte hat am 8. August in einem Interview auf Radio SRF bestätigt, dass sehr häufig Polizeischutz angefordert werde, weil im Umgang mit Tierquälern oft Gewaltbereitschaft auch gegen Menschen bestehe», schreibt Kessler weiter.

