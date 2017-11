Verdoppelung umstrittener Organentnahmen

Ärzte müssen bei der Organentnahme nach Herzstillstand ab heute nur noch fünf statt zehn Minuten warten, bis sie den Hirntod des Spenders oder der Spenderin feststellen und mit der Transplantation beginnen können. Der Bundesrat hat festgelegt, dass die entsprechenden neuen Richtlinien der Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften (SAMW) zur Feststellung des Todes bei Organspendern heute in Kraft treten. In den Richtlinien, die gemäss dem revidierten Transplantationsgesetz für die Spitäler verbindlich sind, ist die Halbierung der Wartefrist festgehalten.

Die Verkürzung von zehn auf fünf Minuten hat vor einigen Tagen zu scharfer Kritik geführt: In einem gemeinsamen Protestbrief an den Bundesrat haben die Hippokratische Gesellschaft Schweiz, Human Life und die Vereinigung Katholischer Ärzte verlangt, auf die Halbierung zu verzichten. Sie argumentierten, es sei wissenschaftlich unklar, ob die Hirnfunktionen eines Sterbenden nur fünf Minuten nach dem Ausfall der Sauerstoffversorgung vollumfänglich erloschen seien.

Bemerkenswert ist, dass die Zahl der Organentnahmen nach Herzstillstand schon vor der Verkürzung der Wartefrist stark gestiegen ist: Laut der Stiftung Swisstransplant sind 2017 bisher 32 entsprechende Fälle registriert worden. Hochgerechnet auf das ganze Jahr ist somit mit 37 Fällen solcher Organspenden zu rechnen.

Das bedeutet mehr als eine Verdopplung gegenüber den letzten Jahren: 2016 wurden 15 Spendern nach Herzstillstand Organe entnommen; den bisher höchsten Wert gab es 2014 mit 18 Transplantationen. Möglich ist die Spende nach Herzstillstand erst seit einer Änderung des Transplantationsgesetzes 2011.

Mehr Transplantationen

Bei dieser Art der Organspende ist die Blutzufuhr des Körpers zuvor einige Minuten lang unterbrochen. Es geht in der Regel um körperlich schwer kranke oder schwer verletzte Menschen, die keine Chance auf ein Weiterleben ohne maschinelle Hilfe haben. Wegen medizinischer Aussichtslosigkeit werden darum die Apparaturen abgestellt, was den Kreislauf der Patienten kollabieren lässt.

Das Herz steht still und die Hirnfunktionen erlöschen. Handelt es sich um eine Person, die ihre Organe spenden will, muss die Entnahme so rasch wie möglich nach der Diagnose des Hirntods beginnen. Denn auch die Organe werden nicht mehr durchblutet und drohen Schaden zu nehmen. Die Chancen, dass die Organe noch intakt sind und einem Empfänger eingepflanzt werden können, sind umso höher, je kürzer der Kreislaufstillstand war.

Laut Swisstransplant ist der starke Anstieg der Organentnahmen nach Herzstillstand darauf zurückzuführen, dass diese Art des Spendens seit letztem Jahr auch an den Universitätsspitälern Genf und Lausanne möglich ist. Allerdings: Diese beiden Westschweizer Spitäler verzeichneten 2017 je vier Fälle. Nur acht der bisher 32 Fälle betreffen also die Romandie.

Eine starke Steigerung gegenüber dem letzten Jahr gibt es aber am Universitätsspital Zürich, wo bisher bei 15 Verstorbenen nach Herzstillstand Organe entnommen worden sind (hochgerechnet auf das ganze Jahr 17 Fälle). Letztes Jahr waren es in Zürich nur sechs Fälle, in den Jahren 2014 und 2015 allerdings 15 bzw. 14 Fälle. Daneben verzeichneten in diesem Jahr auch das Kantonsspital St. Gallen Organentnahmen nach Herzstillstand (7 Verstorbene) sowie das Universitätsspital Basel (2 Verstorbene). Alle Spitäler betonen, dass bei diesen Fällen die Wartezeit von mindestens zehn Minuten eingehalten wurde, da die Verkürzung auf fünf Minuten erst heute gültig ist.

Bei der SAMW versichert man, dass trotz der Verkürzung der Wartefrist nach einem Herzstillstand kein Spender befürchten müsse, dass die Organentnahme vor seinem Tod beginne. Denn erst wenn alle Hirnfunktionen wegen des Sauerstoffmangels nachweislich erloschen seien, dürfe mit der Transplantation begonnen werden. Der Hirntod werde in jedem Fall zuverlässig festgestellt, heisst es bei der SAMW. In der Medizinwissenschaft herrsche Einigkeit, dass die Gehirnzellen nach einer fehlenden Sauerstoffzufuhr von drei Minuten «irreversibel geschädigt» seien (BaZ vom 4.11.).

Wissenschaftlich gesehen herrscht allerdings keine Einigkeit darüber, dass bei einem vollständigen Kreislaufstillstand alle Hirnfunktionen schon nach wenigen Minuten erloschen sind. Die neuromedizinischen Fachgesellschaften Deutschlands kamen 2014 gar zum Schluss, die Spende nach Herzstillstand sei «strikt abzulehnen», weil bei ihr «ein höheres Risiko von Fehldiagnosen» bestehe. In Deutschland bleibt diese Form der Entnahme verboten, nachdem sich die Bundesärztekammer mehrfach dagegen ausgesprochen hat. In vielen anderen Ländern hingegen ist sie zulässig.

Intransparentes Vorgehen

Widerstand gegen die Organentnahme nach Herzstillstand kommt auch von Patientenschützern und einem Teil der Ethiker: Margrit Kessler, Präsidentin der Stiftung SPO Patientenschutz, bezeichnete die Verkürzung vor einigen Tagen als «unverantwortlich». Nach dem Ausfall der Kreislaufes nur fünf Minuten zu warten, sei mit der Menschenwürde von Sterbenden nicht zu vereinbaren. Ruth Baumann-Hölzle, Theologin und Leiterin der Stiftung Dialog Ethik, ist ebenso wie Kessler gegen die Organentnahme nach Herzstillstand.

Die 32 Fälle in diesem Jahr machen bereits über ein Viertel aller Organentnahmen in der Schweiz aus (total 123 Verstorbene). Ist damit zu rechnen, dass dieser Anteil wegen der Verkürzung der Wartefrist weiter steigt? Bei Swisstransplant verneint man: Die Halbierung werde keinen Einfluss auf die Zahl der Entnahmen nach Herzstillstand haben. Auch Renato Lenherr, der beim Unispital Zürich als Oberarzt für Organspenden zuständig ist, ist überzeugt, dass die kürzere Wartefrist die Spenderzahl nicht beeinflusse. Gemäss Gesetz darf auch nur Verstorbenen Organe entnommen werden, die zu Lebzeiten ihren Spendewillen geäussert haben.

Nicht bekannt ist, auf wessen Wunsch die Wartefrist auf fünf Minuten verkürzt wird. Die SAMW sah in der Vernehmlassungs-Fassung der neuen Richtlinien zur Todesfeststellung noch eine Wartefrist von zehn Minuten vor. Die Akademie argumentiert, die Verkürzung sei in der Vernehmlassung beantragt worden, sagt aber nicht, von welcher Seite diese Forderung kam. Solche Intransparenz goutiert Margrit Kessler nicht. «Wir werden über den Tisch gezogen», so die Patientenschützerin. (Basler Zeitung)