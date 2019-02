Verkehrte Welt in der Verkehrswelt

«Bombardier geht davon aus, die ersten Züge im Verlauf von 2012 testen zu können. Die neuen Twindexx sollen schrittweise ab Dezember 2013 in Betrieb genommen werden; allerdings nicht im Verkehr ab Basel.»

«Bombardier hat für die neuen Doppelstockzüge die Wanktechnik weiterentwickelt, die etwas anders funktioniert als die Neigetechnik der beiden erwähnten Züge (ICN und Cisalpino, Anm. d. V.). Damit können die Twindexx laut Stéphane Wettstein, Geschäftsführer von Bombardier Schweiz, zwar ebenfalls schneller durch Kurven fahren als herkömmliche Züge, nur übel werden sollte es bei Bahnreisen künftig niemandem mehr.»

Das sind zwei Zitate aus meiner eigenen Berichterstattung vom 19. Mai 2010 zur Bestellung der neuen, doppelstöckigen Züge durch die SBB. Damals hiess der Zug, der von Bombardier gänzlich neu entwickelt werden sollte, noch «Twindexx», ein Name, der seither verschwunden ist. Es sei die grösste Rollmaterialbeschaffung, die die SBB je ausgelöst hätten, war damals zu lesen.

Fahrstabilität und Brechreiz

12 von 59 bestellten Zügen sind aktuell ausgeliefert. Sie sind derart störungsanfällig, dass sie derzeit nur mit speziellem, von Bombardier stammendem Personal an Bord verkehren können, damit bei Pannen der Fachmann sofort eingreifen kann. Fahreindrücke von Passagieren – man kann dies in den Online-Foren nachlesen – sind weitaus weniger optimistisch als die vollmundigen Ankündigungen vom Mai 2010 bezüglich Fahrstabilität und Brechreiz. Ich hatte damals, quasi als weise Vorahnung, ein «hoffentlich» hinter die Ankündigung gesetzt, es werde niemandem mehr übel werden während der Fahrt.

Und wirklich, es ist zum Ko...! Es wurde viel Geld investiert, jahrelange Verzögerungen mussten in Kauf genommen werden und im Moment, Februar 2019, ist das Produkt noch immer weit davon entfernt, all das zu erfüllen, was es erfüllen soll.

Verbrüderung mit Lieferanten

Auftritt von SBB-Chef Andreas Meyer am Montag dieser Woche vor der Verkehrskommission des Nationalrats. Wie einen guten, alten Freund, der gerade bei ihm zu Besuch ist, stellt er den Volksvertretern Laurent Troger, den CEO von Bombardier, vor (Dumm nur, dass derselbe seit einer Woche nicht mehr im Sold von Bombardier steht).

Diese Verbrüderung mit einem Lieferanten, der allem Anschein nach nicht in der Lage ist, Wort zu halten, ein Produkt auf die Schienen zu stellen, das den Anforderungen genügt, stösst mir sauer auf. Erwartet hätte ich, dass sich Andreas Meyer mit uns, den Kundinnen und Kunden der Schweizerischen Bundesbahnen verbrüdert – auch öffentlich! –, uns zur Seite steht, sich mit uns und zu unseren Gunsten aufregt und auf den Tisch haut, statt diesen Herrn Troger wie seinen besten Buddy zu behandeln. Wir, die Kundinnen und Kunden müssen – zum Beispiel zwischen Basel und Zürich – in lausigem, schäbigem Rollmaterial hin- und herfahren, weil die Züge, die schon seit Ende Dezember 2013 rollen sollten, immer noch störrisch tun.

Verkehrte Welt in der Verkehrswelt. (Basler Zeitung)