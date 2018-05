Von Gauklern und Schreihälsen

Alle gegen die SVP – entlang diesem Schema verlief gestern der erste Teil der Debatte des Nationalrats zur Volksinitiative «Schweizer Recht statt fremde Richter». Die Volkspartei hat das Anliegen im Sommer 2016 mit rund 117 000 gültigen Unterschriften eingereicht. Die Initiative verlangt, dass die Bundesverfassung dem Völkerrecht konsequent vorgeht – mit Ausnahme von dessen zwingenden Bestimmungen.

Bestehende internationale Verträge, die der Verfassung widersprechen, sollen angepasst und notfalls gekündigt werden. Für das Bundesgericht wären von den völkerrechtlichen Verträgen nur diejenigen massgebend, die vor der Unterzeichnung dem Referendum unterstanden.

«Wir wehren uns, die Demokratie in diesem Land so verlottern zu lassen»Gregor Rutz (SVP)

Anlass für die SVP, die Initiative zu lancieren, war ein Urteil des Bundesgerichts von 2012. Bei diesem hatte das Gericht festgehalten, die Europäische Menschenrechtskonvention und die europäische Rechtsprechung stünden über der vom Volk angenommenen Ausschaffungs-Initiative.

«Wir dürfen der Schleifung der Demokratie nicht tatenlos zusehen», mahnte in der Debatte Hans-Ueli Vogt (SVP), der geistige Vater der Initiative. Dass in immer mehr Bereichen Völkerrecht massgebend sei, führe zu einer «Versteinerung der Rechtsordnung». Dieser Vorgang stehe aber den Grundsätzen der direkten Demokratie entgegen, in der alles veränderbar sein müsse. «Wir wehren uns, die Demokratie in diesem Land so verlottern zu lassen», konstatierte auch Vogts Parteikollege Gregor Rutz als Sprecher der Kommissionsminderheit.

«Gemäss SVP hätte Unterwalden bei diesem Vertrag nicht auf die Unterstützung durch Schwyz und Uri zählen können»Ruth Humbel (CVP)

Sämtliche Fraktionssprecher ausser diejenigen der SVP votierten aber gegen die Selbstbestimmungs-Initiative. Eines ihrer Hauptargumente war, dass die Schweiz nach einer Annahme auf dem internationalen Parkett als nicht mehr seriös gelte. «Wer will schon mit einem unzuverlässigen Partner Verträge eingehen?», fragte sich Kurt Fluri (FDP), Sprecher der Kommissionsmehrheit, rhetorisch. Mit der Initiative werde ein «grosser juristischer Salat» angerichtet, warnte Roger Nordmann (SP). Er zog den Rütlischwur von 1291 zum Vergleich heran: «Gemäss SVP hätte Unterwalden bei diesem Vertrag nicht auf die Unterstützung durch Schwyz und Uri zählen können.» In die gleiche Kerbe hieb Ruth Humbel (CVP): Vor allem Kleinstaaten wie die Schweiz ohne grosse Macht seien darauf angewiesen, dass internationale Verträge eingehalten würden.

«Demokratie ist das System des Dauervorbehalts», hielt Gregor Rutz von der SVP dagegen. Im Übrigen sei das Ausmass der internationalen Bestimmungen, die die Schweiz übernehme, «völlig absurd». Dem Land würde selbst vorgeschrieben, dass Grillhandschuhe nur noch mit Gebrauchsanleitung zu verkaufen seien.

«Die Initiative gaukelt vor, dass die Schweiz in einer extrem komfortablen Situation ist und frei schalten und walten kann»Matthias Jauslin (FDP)

Die Gegner warfen der SVP jedoch bewusste Täuschung vor. «Die Initianten versprechen eine einfache Lösung und gaukeln vor, das Rad zurückdrehen zu können», so Tiana Moser (Grünliberale). Die globalisierte Welt sei jedoch eine Tatsache. Gaukelei erkannte auch Matthias Jauslin (FDP): «Die Initiative gaukelt vor, dass die Schweiz in einer extrem komfortablen Situation ist und frei schalten und walten kann.» Dem sei aber nicht so.

Duri Campell (BDP) hielt der SVP vor, die Selbstbestimmungs-Initiative bewusst unklar formuliert zu haben – damit sie nach einer Annahme vom Bundesgericht präzisiert werden müsse. «Dann könnte die SVP wieder aufschreien – wie geplant.»

«Das wäre, wie wenn sieben Füchse und eine Gans darüber abstimmen, was gegessen wird»Balthasar Glättli (Grüne)

Balthasar Glättli (Grüne) sprach von der «Anti-Menschenrechts-Initiative» und betonte, die Gewährleistung von Grundrechten sei für einen Rechtsstaat ein wichtiger Grundsatz. Demokratie ohne Rechtsstaatlichkeit aber bedeute, dass sich der Einzelne nicht gegen den Staat wehren könne. «Das wäre, wie wenn sieben Füchse und eine Gans darüber abstimmen, was gegessen wird.»

Roger Köppel (SVP) sah sich daraufhin zum Statement veranlasst, es gehe den Gegnern schlicht um die Abschaffung der Demokratie. «Sie sollten sich schämen hier im Saal», enervierte er sich, einige Dezibel lauter als seine Vorredner. Wer denn in der Schweiz letztlich entscheiden solle, wollte Köppel von Glättli wissen. «Hoffentlich nicht Schreihälse wie Sie», gab dieser zurück.

Nach den Voten der Fraktionssprecher vertagte der Nationalrat die Diskussion wie geplant auf nächste Woche. Total haben sich für die Debatte 80 Redner eingeschrieben. Insgesamt acht Stunden will sich die Grosse Kammer dafür Zeit nehmen. Das klare Nein des Rats ist dennoch absehbar. Über einen Gegenvorschlag wird nicht abgestimmt – Gerhard Pfister (CVP) hat einen entsprechenden Antrag zurückgezogen. Der Ständerat hat schon Ablehnung der Initiative beschlossen. (Basler Zeitung)