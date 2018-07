Wenn sich Obstruktion lohnt

In der Theorie funktioniert die Asylpolitik Europas einfach: Laut dem Dublin-Abkommen, dem sich die Schweiz angeschlossen hat, müssen Migranten im ersten europäischen Staat, den sie erreichen, Asyl verlangen. Dieser entscheidet, ob sie als Flüchtlinge bleiben dürfen. Reisen sie in ein anderes Land weiter, werden sie sofort an den Erstaufnahmestaat zurückgeführt. Jegliche Sekundärmigration innerhalb Europa ist damit zwecklos. Die Wirklichkeit ist anders. In Europa herumzureisen, kann sich für Migranten lohnen. Denn das Dublin-Abkommen fusst darauf, dass sich alle Beteiligten an die Regeln halten. In Wahrheit aber lohnt sich Obstruktion.

Die bewusste Verweigerung bei Asylsuchenden ist hinlänglich bekannt. Bis zu neunzig Prozent der Ankömmlinge in der Schweiz haben keine Papiere, und viele boykottieren alle Versuche, ihre Identität zu klären. Das ist verständlich, denn viele Herkunftsländer nehmen abgewiesene Asylmigranten nur zurück, wenn klar ist, wer sie sind. Also ist es von Vorteil, Pässe wegzuwerfen – zumindest für die, die keine Asylgründe haben.

Obstruktion gegen die Dublin-Regeln lohnt sich oft auch für Behörden. Jahrelang schickte Italien viele Bootsankömmlinge weiter Richtung Norden. Hätte das Land sie registriert, wäre es für deren Versorgung, deren Asylverfahren und bei vielen für deren mühsame Rückschaffung zuständig geworden. Die Vorgaben des Abkommens nicht zu befolgen, entlastete Italien dagegen.

Erfolgreiche Verzögerungstaktik

Vor Wochenfrist hat nun ein Fall von Obstruktion durch deutsche Behörden Schlagzeilen gemacht. Ein irakischer Asylbewerber war von Deutschland her in die Schweiz gereist. Er erhoffte sich bessere Lebensumstände, wie er offen eingestand. Er war also ein klarer «Dublin»-Fall. Doch die Deutschen lehnten seine Rückübernahme solange «vorläufig» ab, bis die dafür geltende Frist verstrichen war. Danach stimmten die Deutschen zwar zu. Aber der Mann wehrte sich juristisch gegen die Rückführung. Das Bundesverwaltungsgericht gab ihm recht: Er hätte innerhalb von sechs Monaten zurückgebracht werden müssen – Gesetz ist Gesetz. Damit ist nun die Schweiz für den Iraker zuständig. Die Verzögerungstaktik ist für Deutschland aufgegangen. Obstruktion lohnt sich beim Dublin-Abkommen so sehr, dass dieses von Anfang an nie funktioniert hat. Klassische Erstaufnahmeländer wie Italien oder Griechenland wehren sich immer dezidierter dagegen, die Hauptlasten zu tragen.

Das Quotenmodell ist weltfremd

Darum will Europa seine Asylpolitik ändern. Immer wieder ins Spiel gebracht wird eine Verteilung der Migranten auf Länder gemäss Quoten. Doch dieser Gerechtigkeitsansatz ist weltfremd, wie Versuche in den letzten Jahren zeigten. Einige Staaten verweigern sich den Zuweisungen schlicht. Diejenigen Länder aber, die pflichtgemäss die zugeteilten Asylsuchenden aufnehmen, haben einen hohen Aufwand. Obstruktion lohnt sich auch beim Quotenmodell.

Also bringt die EU Flüchtlingscamps in Nordafrika ins Spiel. Von solchen Anlaufstellen aus soll entschieden werden, welche Migranten sicher nach Europa reisen dürfen. Alle infrage kommenden Standortländer haben aber schon abgewinkt. Würden sie Camps zulassen, strömten Massen von Menschen dorthin. Die meisten würden aber abgewiesen, blieben also vor Ort sitzen. Solche Probleme wollen sich die nordafrikanischen Länder nicht aufhalsen. Und sollten sie zur Errichtung von Anlaufstellen verpflichtet werden, könnten sie dauernd Sand ins Getriebe streuen und deren Funktionieren so verhindern.

Mittels Obstruktion kann jede europäische Asylpolitik boykottiert werden. Denn Europa versteht sich nicht als Einheit. Geht es um wesentliche Interessen, schaut jeder Staat für sich. Am Ende wird darum jedes Land selber regeln müssen, welche Asylsuchenden es auf sein Territorium lässt. (Basler Zeitung)