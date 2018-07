Wo darf am 1. August noch Feuerwerk gezündet werden?

Temperaturen von über 30 Grad und wenig Niederschlag dürften für einen ruhigeren Nationalfeiertag sorgen als in früheren Jahren. Fast alle Kantone haben ihre Feuervorschriften verschärft. Mancherorts ist das Grillieren wegen der Brandgefahr auf den Gasgrill im Garten beschränkt. Sonst dürfen im Freien keine Feuer angezündet sowie keine brennenden Streichhölzer und Raucherwaren weggeworfen werden.

Das heisst auch: kein Feuerwerk am 1. August. Ein Totalverbot gilt in den Kantonen Aargau, Appenzell-Ausserrhoden, Basel-Landschaft, Glarus, Graubünden, Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, St. Gallen, Tessin, Thurgau, Wallis und Zug. Vom Verbot ausgenommen sind nur polizeilich genehmigte Feuerwerke, die auf dem See und mit einem Abstand zum Ufer von mindestens 200 Meter abgefeuert werden.

Weitere Kantone haben aufgrund der Brandgefahr ein Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe ausgesprochen. Das gilt auch für Feuerwerk. Beim Abbrennen von Raketen, Böllern oder Vulkanen ist ein Sicherheitsabstand von 200 Metern zu Wäldern einzuhalten. In Zürich gilt das Verbot ausdrücklich auch für Höhenfeuer, wie sie am 1. August gerne angezündet werden, sowie für bestehende Feuerstellen auf Picknickplätzen.

Das Feuerverbot im Wald und in Waldesnähe gilt in den Kantonen Appenzell-Innerrhoden, Bern, Basel-Stadt, Genf, Jura, Schaffhausen, Solothurn, Uri und Zürich. Einzig Freiburg, Neuenburg und Waadt erlauben Feuerwerk und Grillieren im Freien ohne Einschränkungen. Die Behörden mahnen aber zu einem sorgfältigen Umgang.

So schnell entsteht ein Waldbrand: Innerhalb von Sekunden greift ein Feuer in Schweden auf Büsche und Bäume über. (Video: Tamedia/Twitter)

Zusätzliche Patrouillen

Für den Nationalfeiertag bedeutet das Verbot, dass keine Feuerwerkskörper abgebrannt werden dürfen. Das Steigenlassen von Himmelslaternen ist ebenfalls untersagt. Viele Städte und Gemeinden haben ihre Feuerwerke abgesagt, so etwa Basel auf dem Bruderholz. Ausnahmen gibt es allenfalls für Gemeinden, die ihr Feuerwerk auf einem See zünden können, so beispielsweise Rorschach.

Hintergrund dieser Massnahmen ist, dass die Behörden die Waldbrandgefahr als «sehr gross» einstufen. In allen Gebieten, wo lediglich in Waldesnähe und im Wald kein Feuer entbrannt werden darf, gilt die Waldbrandgefahr als «gross». Die damit verbundenen Einschränkungen sind, dass im Abstand von 200 Metern zu einem Wald kein Feuer entbrannt werden darf. Doch Feuerwerk und Himmelslaternen haben die Behörden in der Regel auch dort verboten.

Wer sich nicht an diese Verbote hält, muss mit happigen Bussen rechnen. In Chur GR etwa sind zusätzliche Patrouillen der Polizei und Feuerwehr unterwegs, um die Situation zu beobachten, wie Roland Hemmi, stellvertretender Kommandant der Stadtpolizei Chur, gegenüber Keystone-SDA sagte. Dabei gehe vor allem darum, die Leute über das Feuerverbot zu informieren und allenfalls zu intervenieren.

Gemeinden entscheiden selber

Die Gemeinden können jedoch auch selber Feuerverbote erlassen, die über die kantonalen Weisungen hinausgehen. So haben beispielsweise im Kanton Zürich mehr als die Hälfte der 166 Gemeinden ein totales Feuerverbot erlassen, wie die NZZ berichtet. Will man also wissen, ob man am 1. August draussen grillieren und Feuerwerk abbrennen lassen kann, muss man sich bei seiner Wohngemeinde erkundigen. So verzichten auch mehrere Städte auf die traditionellen Grossfeuerwerke, zum Beispiel Bern, Winterthur oder Gossau.

Grossverteiler reagieren

Die grossflächigen Feuerverbote wirken sich auch auf die Detailhändler aus. So hat etwa die Genossenschaft Migros Aare den Verkauf von Feuerwerk eingestellt. Die Migros entschloss sich zum Verkaufsstopp, weil die Situation sich gemäss aktuellen Wetterberichten auch zu Wochenbeginn nicht verbessern, sondern eher noch zuspitzen wird. Wer bereits Feuerwerk gekauft hat, kann dieses mit Kassenbon in der gleichen Filiale zurückgeben. Die Migros Aare ist in den Kantonen Bern, Solothurn und Aargau tätig. Auch in der Ostschweiz verkauft die Migros keine Feuerwerkskörper mehr.

Coop hatte sein 1.-August-Sortiment zwar gestern Sonntag in einem Newsletter noch gross beworben. Heute teilte der Grossverteiler jedoch auf Twitter mit, der Verkauf sei in Regionen mit Abbrennverbot gestoppt worden. Auch der Discounter Lidl hat reagiert: In 19 Filialen im Mittelland und in Graubünden findet kein Feuerwerksverkauf statt.

Für kleine Feuerwerksgeschäfte dürfte das heisse Wetter noch dramatischere Auswirkungen haben. Bei ihnen konzentriert sich der Umsatz auf ein paar wenige Tage im Jahr. Für den Familienbetrieb Keller Feuerwerk und Pyrotechnik in Rikon beispielsweise ist die Trockenheit eine Katastrophe. «Wir machen drei Viertel des Umsatzes am 1. August», sagt Renate Keller zu baz.ch/Newsnet.

Juli wegen Trockenheit rekordverdächtig

Darüber hinaus gehen die Behörden davon aus, dass sich an dieser Situation absehbar nichts ändern wird. Im Juli haben verbreitet mehr als die Hälfte des normal üblichen Niederschlags gefehlt. Die höchsten Defizite wurden mit bisher 77 Prozent auf dem Säntis verzeichnet, 72 Prozent weniger regnete es in Chur und 61 Prozent weniger waren es in Luzern, wie Meteonews am Montag mitteilte.

Hinzu kam, dass der Juli deutlich zu warm war, mit Temperaturabweichungen von durchschnittlich 1,5 bis 2,0 Grad. Den Rekord halte Sitten, wo es im Juli 3,0 Grad wärmer als im langjährigen Mittel gewesen sei, so die Mitteilung weiter.

Doch verglichen mit dem Hitzesommer 2003, sei der Sommer 2018 voraussichtlich nicht in erster Linie wegen seiner extremen Temperaturen, sondern vor allem wegen der grossen Trockenheit rekordverdächtig, heisst es bei Meteonews.

