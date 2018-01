100'000 Steuersünder zeigen sich selber an

Nachdem heute auch noch der Kanton Bern informiert hat, ist nun endlich eine vollständige Bilanz möglich: Schweizweit haben sich letztes Jahr rund 52'900 Steuerhinterzieher selber angezeigt, nahezu viermal so viele wie im bisherigen Rekordjahr 2016.

Total Selbstanzeigen ganze Schweiz, 2016–2017

Besonders gross war der Andrang in der Westschweiz, in Zürich, Bern und beiden Basel. Die präzise Zahl ist allerdings noch immer nicht bekannt, da für zwei wichtige Kantone, Waadt und Neuenburg, erst Hochrechnungen möglich sind.

Das Angebot der straflosen Selbstanzeige – eine Art Amnestie light – besteht seit 2010. Einmal im Leben darf sich jede und jeder selber beim Fiskus anzeigen und hinterzogene Einkommen und Vermögen offenlegen, ohne eine Busse bezahlen zu müssen. Fällig sind «nur» die hinterzogenen Steuern der letzten zehn Jahre, inklusive Verzugszinsen.

Seit 2010 haben insgesamt gut 100'000 Hinterzieher ihr Schwarzgeld offengelegt. Diesen Schluss lässt eine Umfrage des «SonntagsBlicks» zu, die vor zwei Wochen eine Gesamtzahl von 94'000 Selbstanzeigen ergab. Diese basierte allerdings für die Waadt und Neuenburg auf extrem konservativen Schätzungen, sodass insgesamt eine Zahl von über 100'000 Personen realistischer ist. Rund die Hälfte davon hat sich letztes Jahr angezeigt.

Tausende Dossiers noch nicht untersucht

Der Grund für die massive Zunahme 2017 ist für die Steuerverwaltungen klar: Anfang Jahr trat der Automatische Informationsaustausch (AIA) mit den ersten Staaten, unter anderem der gesamten EU, in Kraft. Viele Steuersünder wollten ihre versteckten ausländischen Vermögenswerte – von Liegenschaften über Konti und Kunstwerke bis zu Wertschriften und Lebensversicherungen – noch rasch selber offenlegen, bevor die Schweizer Steuerämter dank AIA davon erfahren. In diesen Fällen droht ein Strafverfahren.

Die Zahl der Selbstanzeigen war derart hoch, dass viele Kantone noch auf Monate hinaus damit beschäftigt sein werden, diese abzuarbeiten. Eine definitive Bilanz zur Höhe der aufgedeckten Vermögen ist deshalb noch nicht möglich. Im Jura zum Beispiel wurden 886 Selbstanzeigen deponiert, aber nur 78 erledigt. Und im Wallis harren sogar circa 4000 Selbstanzeigen von Personen mit Vermögenswerten im Ausland der Bearbeitung.

2 Prozent aller Steuerpflichtigen

Bisher sind die Steuerbehörden 2017 auf versteckte Vermögenswerte von über 7 Milliarden Franken gestossen, wie eine Umfrage bei allen Kantonen zeigt. Insgesamt sollen seit 2010 rund 32 Milliarden Franken Schwarzgeld deklariert worden sein, wie die «NZZ am Sonntag» kürzlich meldete. Allerdings sind diese Zahlen mit Vorsicht zu geniessen. Die Kantone führen keine einheitliche Statistik, einige beziffern nicht direkt die jeweilige Höhe der Vermögen, sondern rechnen diese auf mehrere Jahre hoch, für die gesamte Zeitspanne, die sie nachbesteuern.

Trotzdem stellt sich die Frage, was die Zahlen über die Steuerehrlichkeit der Schweizer aussagen. Eine klare Antwort gibt es nicht. Die Linke verlangt angesichts der unerwartet hohen Summen an hinterzogenen Vermögen eine Aufweichung des Bankgeheimnisses im Inland.

Bürgerliche Politiker hingegen staunen zwar ebenfalls über das Ausmass der Selbstanzeigen, weisen aber auch auf die Relationen hin: Die 100'000 Selbstanzeigen machen etwa 2 Prozent der insgesamt 5 Millionen Steuerpflichtigen aus. Ähnlich ist die Grössenordnung der 32 Milliarden Franken Schwarzgeld gemessen am Total der versteuerten Reinvermögen, das sich gemäss der amtlichen Statistik auf 1755 Milliarden Franken beläuft.

Vor allem kleine bis mittlere Fälle

Auffällig ist, dass gemäss unserer Umfrage 2017 in vielen Kantonen die Höhe der gemeldeten Vermögenswerte pro Fall gesunken ist. Das lässt annehmen, dass «grosse Fische» ihre Situation früher legalisiert haben, während letztes Jahr vor allem viele unspektakuläre Fälle zu verzeichnen waren. In Genf zum Beispiel entfallen vier Fünftel der 10'800 Selbstanzeigen auf kleine bis mittlere Fälle.

Darunter gibt es viele frühere Gastarbeiter, die Liegenschaften oder andere Vermögenswerte in ihrer alten Heimat deklariert haben, vor allem in Italien, Spanien oder Portugal. Darauf weisen mehrere Kantone hin, neben Genf vor allem Zürich, Graubünden, das Wallis und Luzern. Für Liegenschaften im Ausland sind in der Schweiz zwar keine Steuern fällig. Man muss sie auf der Steuererklärung aber angeben, da sie bei der Festlegung der Steuersätze angerechnet werden. Diese fallen höher aus, wenn im Ausland Vermögen oder Einkommen vorhanden ist. (Tages-Anzeiger)