100'000 besuchen die Festung Vitznau

Unklar bleibt auch auf der fröhlichen Heimfahrt von Weggis gegen Luzern zu, ob man als Besucher der Festung Vitznau nun eher an Wahnwitz zurückdenken soll oder eher an Verwegenheit, an unbedingten Wehr- und Werterhaltungswillen oder an eine nackte Verzweiflungstat. Was war das Motiv, das «unsere Vorväter» dazu antrieb, wie der Luzerner Sicherheitsdirektor Paul Winiker am Samstag sagte, Hunderte Meter, verwinkelt und letztlich bis ins Detail ausgebaut, den Rigi-Nagelfluh «aus dem Berg zu hauen»?

Bei allem historisch dargelegten Wissen, bei aller Kritik und bei allem Hinterfragen der Gründe, weshalb die Schweiz damals verschont blieb vor den modernen Walther PP, den Tigern, den Junkers Ju-87, den schnittigen Uniformen der Deutschen, kurzum, der brutalen und bis dahin vollständig unbekannten Blitzkriegsmaschinerie Hitlers, die Frankreich, die erste Militärmacht Europas, in wenigen Wochen niederwalzte, die Antwort, sie beeindruckt auch heute, 75 Jahre danach. Die Frage – und das ist die Stärke der Ausstellung –, die sich weitestgehend aus dem Erhalt der ursprünglichen Einrichtung ergibt, sie bleibt individuell zu beantworten.

Der Luzerner Regierungsrat Paul Winiker betonte am Samstag die Verzweiflung der Schweiz in jenen dunklen Jahren. Bald 100'000 Interessierte zog es die letzten 20 Jahre den Berg hinauf in die Anlage, die von aussen zwei schwere Tore zeigt, die im Inneren aber als kräftemässiges Kernstück über zwei 10,5-Zentimeter-Kanonen «Ordonanz 1939 auf Ständerlafetten» verfügt.

«Abschreckende Wirkung»

Deutlich eindrücklicher als die Feuergewalt durch Artilleriegranaten für das gegenüberliegende Schweizer Seeufer und die Strassen Richtung Luzern und in Richtung Süden sind die unpersönlichen Massenlager für die Soldaten, die klammen, endlosen Verbindungsstollen, die Toilettenanlagen, die Munitionsmagazine und die bemalten Aufenthaltsräume für die Mannschaft von 350, später knapp 150 Armeeangehörigen. Freiwillig, so viel scheint klar, aus Spass an der Freude, nahm ein solches Scheissleben auch damals keiner auf sich.

Aber dass sie, wenn schon, den Feind zusammengeschlagen hätten, wenn schon, dann dort drinnen, scheint klar. Wäre dieser auf der anderen Seite des Vierwaldstättersees in den Visieren von Festungswerk «A2206 Mühlefluh» mit Ziel Richtung Luzern-Bern oder in Richtung Süden aufgetaucht, es wäre ein Massaker geworden. Die dissuasive Wirkung, sie war da, und sie entfaltete ihre Wirkung, «wie noch heute in den Archiven der Deutschen Bundeswehr nachzulesen ist», sagte der Chef Heer der Schweizer Armee in seiner Rede, der kombattante Divisionär René Wellinger.

Die Besucherzahl von 100'000, sie erscheint durchaus erstaunlich, bedenkt man, dass es sich ob Vitznau um eine obsolete, weil waffentechnisch veraltete und taktisch überholte militärische Artillerie-Anlage handelt. Das Kasemattenwerk wurde ab Dezember 1941 innerhalb von 13 Monaten in den Rigi-Fels getrieben. Einsprachen, Umwelt- und Gegengutachten gab es dannzumal zwar nicht, wie der Regierungsrat etwas lakonisch festhielt – und gerade deshalb wird wohl jedwelchem Schreibtischarbeiter, jedem Schüler und jedem Veteranen beim Erkalten der Luft, die ihm beim Eintritt in die Anlage entgegenschlägt, klar, welcher Ehrgeiz hinter jedem Meter herausgeschlagenem Rigi-Nagelfluhfels steckt. Man hat es dort mit Geschichte zum Inhalieren zu tun, bei einer Temperatur von permanent 12 Grad, Sommer wie Winter.

Mit klugen Ausstellungswänden hält sich der Besucher, die Besucherin heute vor Augen: Im Norden Hitler, im Osten derselbe, im Süden Mussolini – und die ursprüngliche Schweizer Hoffnung, Frankreich, die grösste Militärmacht Europas, in wenigen Wochen niedergewalzt. Und hernach beginnen sich die Schweizer in Felsen zu graben, ins Reduit zu begeben. Dieses beinhaltete eine Grenzbefestigung, punktuelle Stützpunkte im Mittelland und als letzte, stärkste Bastion die Alpenbefestigung.

Am eindrücklichsten im Felsen ob Vitznau ist jene, die heute Raum lässt für die plakative Gegenüberstellung der deutschen Kriegsmaschinerie und der Aufstellung der Schweizer Armee von 1939, als der Zweite Weltkrieg losbrach. Die Limmatlinie, mit Schwergewicht zwischen Zürichsee und Hauenstein als eine Art militärischer Perlenkette, völlig im Schilf stehend, angesichts eines Gegners, der solcherlei um- und überfuhr, wie sich im Osten und im Westen soeben gezeigt hatte. Und trotzdem gab man nicht auf. Im Gegenteil.

Und heute?

Divisionär Wellinger, der Chef Heer, er erinnerte an seinen Grossvater, der Kunstmaler gewesen sei. Man habe ihn angestellt, die Wände in Aufenthaltsräumen von Festungen so zu gestalten, dass man es unter Tag aushalten konnte. Und er erinnerte an einen französischen Offizier, der sich 1871 lustig gemacht habe über das Schuhwerk eines Schweizer Soldaten, der ihm gegenübergestanden sei. Letzterer habe dem Franzosen entgegengehalten: «Meine Schuhe sind zum Stehenbleiben, nicht zum Wegrennen.» Mängel der Zeit, sie sind der Armeespitze heute bekannt. (Basler Zeitung)